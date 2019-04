Cảm động sao Việt cùng chung tay giúp đỡ con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành

Hơn 200 triệu đồng đến với bé An

Đạo diễn Đỗ Đức Thành được biết đến qua các bộ phim: Những ngọn nến trong tim, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên... Anh là đạo diễn được đồng nghiệp nể phục bởi tính cách lẫn thái độ tận tâm cho công việc.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến với anh khi con gái Đỗ Hạnh An mắc bệnh ung thư máu khi vừa tròn 18 tuổi. Con gái bị ung thư máu, đạo diễn Đỗ Đức Thành đã tạm gác tất cả các công việc của mình để tập trung chữa trị cho con. Sau một thời gian điều trị tại Việt Nam, Hạnh An được đưa tới Bệnh viện Raffles, Singapore để điều trị.

Để chạy chữa cho con, người cha đạo diễn đã bán đi từng món tài sản từ nhà cửa, xe… mong nối thêm hy vọng cùng con gái. Số tiền đến nay anh chạy chữa cho con đã lên tới 15 tỷ đồng. Quá trình điều trị tốn kém, gia đình đạo diễn rơi vào hoàn cảnh "sức cùng lực kiệt”.

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn ủng hộ con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành 5 triệu đồng.

Khi biết được hoàn cảnh của gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành, để tiếp thêm hy vọng cho cha con anh trên hành trình giành sự sống, chiều ngày 31/3, tại Sân bóng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Mỹ Đình (Hà Nội), CLB bóng đá nghệ sĩ V-Stars cùng ekip phim "Những ngọn nến trong đêm" đã tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa 4 đội V-Star Club và đội VPBank, Thế giới Bất động sản và FC FPT nhằm ủng hộ quyên góp cho bé Hải An.

Giải bóng đá đã thu hút được rất nhiều các "Mạnh Thường Quân" và các nhà hảo tâm quan tâm. Nhiều nghệ sĩ đã tham gia như diễn viên Mai Thu Huyền, Việt Anh, Quỳnh Nga, Phương Anh, thủ môn Dương Hồng Sơn, cầu thủ Như Thành...

Giải bóng đá từ thiện đã quyên góp được 197.620.000 đồng và 600 USD.

Sau màn tranh tài của 4 đội bóng với nhiều pha ghi bàn đẹp mắt, kết thúc với tỷ số chung cuộc CLB V-Stars vô địch, FPT giải nhì, VPBank giả ba và Thế giới bất động sản giải 4. Đáng mừng hơn, giải bóng đá từ thiện đã quyên góp được 197.620.000 đồng và 600 USD.

Trong trận chung kết với FPT, V - Stars mặc áo tím. Diễn viên Việt Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ.

NSND Hoàng Dũng, hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ V-stars, quen biết đạo diễn Đỗ Đức Thành từ lúc anh còn là quay phim, từng hợp tác chung trong nhiều dự án. Phát biểu trong lễ khai mạc, ông trùm “Người phán xử” chia sẻ: “Bản thân tôi rất cảm phục tấm lòng của đạo diễn Đỗ Đức Thành dành cho con gái. Mục đích CLB này đầu tiên chính là giúp đỡ các văn nghệ sĩ Việt Nam, gia đình các cầu thủ bóng đá, sau đó xa hơn là giúp đỡ các mảnh đời khốn khó ngoài xã hội.

Khi được nữ diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ, tôi biết đồng nghiệp đã phải bán gần hết nhà cửa, tài sản để có tiền trị bệnh cho con. Với giải bóng được tổ chức hôm nay, chúng tôi hy vọng giúp cho gia đình anh phần nào. Biết rằng số tiền ủng hộ cũng chỉ là lời động viên tinh thần của anh em nghệ sĩ tới đạo diễn Đỗ Đức Thành nhưng tôi tin rằng lúc này đây, anh Thành rất cần tới sự động viên của các bạn” .

Đêm nhạc ủng hộ bé Hạnh An

Trải qua quãng thời gian điều trị đau đớn suốt gần 2 năm qua, Đỗ Hạnh An vẫn vô cùng lạc quan và đầy nghị lực. Hiện anh Thành đang ở Singapore chăm sóc con gái. Anh cho biết tình trạng Hạnh An đã có những tiến triển tốt hơn, có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng. Việc điều trị của Hạnh An vẫn còn dài, số tiền chạy chữa có thể còn tăng.

Giải đấu đã nhận được sự chung tay của nhiều nghệ sỹ

Thời điểm này, nhiều nghệ sỹ cũng đã lên kế hoạch giúp đỡ gia đình đồng nghiệp. Tiếp nối sự kiện giải bóng đá từ thiện này, diễn viên Mai Thu Huyền và ekip "Những ngọn nến trong đêm" tiếp tục tổ chức đêm nhạc gây quỹ ủng hộ cho cháu Đỗ Hạnh An tại nhà hát MPLEX, lầu 12 nhà IMC (62 Trần Quang Khải, quận 1, TP Hồ Chí Minh) vào ngày 19/4.

Với số tiền quyên góp được đến thời điểm hiện tại tuy không nhiều nhưng các nghệ sĩ mong rằng có thể thắp thêm hy vọng cho cha con anh Thành trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Hành trình chữa bệnh cho con gái Hạnh An còn dài nhưng đạo diễn Đỗ Đức Thành không thấy đơn độc. Bên cạnh anh có gia đình, những người bạn, đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ khi anh cần và hơn hết là sự lạc quan, mạnh mẽ của Đỗ Hạnh An.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nghệ sỹ, các bạn ở khắp nơi luôn ủng hộ “hành trình tìm sự sống” của hai cha con. Có sự ủng hộ của mọi người, chúng tôi không đơn độc và luôn ngẩng cao đầu, nắm chặt tay nhau tiếp tục bước đi trên hành trình đầy gian nan, thử thách này” - đạo diễn Đỗ Đức Thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trên trang cá nhân của mình.

Phương Thuận