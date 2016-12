Bố mất, mẹ liệt giường, 2 con thơ tương lai mịt mù

Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Châu (SN 1982, thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Cuộc đời của người phụ nữ nghèo ấy luôn chật vật, vất vả từ nhỏ tới lúc lấy chồng.

Kết duyên với anh Ngô Xuân Cuối (SN 1981), chị sinh được 2 con là Ngô Anh Phong (SN 2004) và Ngô Anh Phương (SN 2013). Dù cuộc sống vất vả nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng để nuôi hai con ăn học.

Mấy năm gần đây, anh Cuối bị mắc chứng bệnh thần kinh nên không thể lao động, gánh nặng mưu sinh đặt lên đôi vai của chị Châu. Ngoài kiếm tiền cho 2 con ăn học, chị còn phải lo thuốc men, chạy chữa cho chồng với hy vọng anh sẽ sớm bình phục để san sẻ với chị những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Bởi vậy, để có thể lo cho gia đình nhỏ ấy, hàng ngày chị tất bật từ sáng tới tối mịt lên rẫy chặt củi.

Tuy cuộc sống bộn bề khó khăn là vậy, chị Châu vẫn thấy ấm lòng khi thấy hai đứa con nhỏ ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Đấy cũng là niềm an ủi, tiếp thêm nghị lực để chị bước tiếp.

Vậy mà tai ương vẫn dồn dập đổ xuống với người phụ nữ nhỏ bé này. Cách đây khoảng 2 tháng, trong một lần lên trang trại chặt củi, chị Châu không may bị cây đổ trúng người. Theo chẩn đoán của bác sỹ, chị bị liệt tủy dẫn tới liệt nửa người. Dù đã chạy chữa, thuốc men nhưng chị vẫn không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều tại chỗ.

Thêm một lần nữa số phận nghiệt ngã đến với gia đình nhỏ ấy khi vào ngày 12/12 vừa qua, anh Cuối đột ngột qua đời trong một tai nạn. Cái chết của chồng khiến chị suy sụp hoàn toàn, bệnh tình thềm phần trầm trọng. Khóc thương chồng, chị lại càng lo cho tương lai của hai đứa con nhỏ khi giờ đây chị nằm liệt một chỗ.

Chị Châu nghẹn ngào: “Anh ấy dù bệnh không thể phụ giúp tôi nuôi các con, nhưng cùng với hai đứa con vẫn là chỗ dựa tình thần vững chắc để tôi cố gắng. Giờ anh ấy mất đi còn lại tôi thì mang bệnh. Nếu như tôi không thể bình phục mà nằm mãi một chỗ thế này, không thể đi lại và lao động được, 2 đứa nhỏ ai sẽ chăm lo, ai lo cho ăn học? Chúng còn quá nhỏ dại!".

Đến chăm sóc chị Châu, bà Hồ Thị Lợi (mẹ chị) buồn bã: "Năm nay đã hơn 75 tuổi rồi, đáng lẽ ra ở cái tuổi này thì được con cái chăm nom, phụng dưỡng, an hưởng tuổi già. Nhưng giờ người đầu bạc lại phải chăm kẻ đầu xanh, phải đút cho con từng thìa cháo, cốc nước. Xót xa quá”!

Khi nói về điều ước hiện tại, chị Châu bảo chỉ có một mong ước được ra điều trị ở tuyến T.Ư. Nhưng với gia cảnh của chị để trang trải các chi phí điều trị đã là điều quá sức.

Chị nói trong nước mắt: “Mọi nỗi đau tôi có thể vượt qua, tất cả vất vả, cực nhọc trong cuộc đời này tôi sẽ cố gắng gánh vác. Xin hãy giúp tôi một cơ hội được chữa trị bệnh tật để có thể đứng dậy thay chồng nuôi các con ăn học nên người".

Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Hoàng Trọng Lý cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Châu hiện nay hết sức eo le. Chồng chết, vợ nằm liệt giường, con thơ dại, tài sản trong nhà không có gì đáng giá. Đảng bộ, chính quyền xã cũng đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình nhưng nguồn lực của xã có hạn, bà con anh em đều nghèo nên số đó chẳng đáng là bao. Cháu Phong ngoan, học giỏi nhưng đang đứng trước nguy cơ nghỉ học để chăm mẹ, chăm em. Chúng tôi mong cộng đồng gần xa chia sẻ, giúp đỡ mẹ con chị Châu vượt qua được cơn khốn khó, để các cháu có điều kiện đến trường"

