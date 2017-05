Bé trai bị bại não được bạn đọc tiếp thêm hy vọng

Hoàn cảnh của bé Lê Mạnh Triển ở thôn 5, xóm Đồng Tân, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã được chuyên mục đăng tải trong bài viết “Xót xa bé trai 17 tháng tuổi mất dần sự sống vì bại não” với MS 257.

Bé Triển là con trai út của vợ chồng anh Lê Văn Thống và chị Nguyễn Thị Nhạn. Sinh ra khỏe mạnh được hơn một tháng, bé đã phải sống trong cảnh đau đớn khi không may bị bại não. Đến giờ cháu chưa cất được cổ, cong vẹo cột sống.

Cơ hội sống duy nhất của bé là cấy mô tế bào gốc khi não đang dần hoại tử. Nhưng để phẫu thuật thì cần đến số tiền rất lớn nằm ngoài tầm với của gia đình khi hai bố mẹ chỉ làm nông nghiệp.

Thời gian con nằm viện lâu, vợ chồng anh Lê Văn Thống phải thay nhau đưa con đi viện nằm không kiếm ra tiền. Trong khi đó, lần nào con đi viện vợ chồng anh cũng phải vay mượn khiến nợ ngày càng chồng chất. Đúng lúc gia đình tính chuyện đưa con về nhà khi đã đường cùng thì sự quan tâm của bạn đọc đã giúp cháu có thêm hy vọng.

Sau khi biết đến hoàn cảnh của bé Triển, nhiều độc giả đã rất quan tâm. Ngoài sự sẻ chia về tinh thần qua những cuộc gọi điện trực tiếp, nhiều bạn đọc đã gửi những món quà vật chất, gửi bỉm, sữa và đồ dùng cá nhân cho bé.

Chuyên mục Vòng tay nhân ái cũng đã nhận được 10.850.000 đồng tiền bạn đọc gửi cho bé Triển. Để giúp bé có thêm điều kiện điều trị bệnh, ông Trần Tuấn Linh – Phó tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội, đại diện chuyên mục Vòng tay nhân ái đã trao trực tiếp số tiền này cho gia đình bé.

Cầm số tiền bạn đọc hỗ trợ trên tay, chị Nhạn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này. Chị cảm thấy rất hạnh phúc khi con có cơ hội duy trì điều trị bệnh.

Chị Nhạn cho biết thêm, hiện tại bé Triển đã chuyển sang Viện Y học cổ truyền để điều trị tiếp bằng châm cứu. Trước đó, gia đình đã cho cháu tiến hành xét nghiệm phẫu thuật nhưng bác sĩ cho biết, hiện tại trong não vẫn còn nước nên cần điều trị tiếp.

Cuộc chiến với căn bệnh của bé Triển cần điều trị lâu dài tại bệnh viện nên rất mong sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, bạn đọc xa gần chung tay giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ với bé Lê Mạnh Triển - Mã số 257 - xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Nhạn ở thôn 5, xóm Đồng Tân, xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 257

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 257

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126

