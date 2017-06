Bé trai 10 tuổi bị ung thư xương mong mỏi được sống

Cậu bé bất hạnh này là Nguyễn Thanh Huyền, 10 tuổi ở xóm Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Khi chúng tôi gặp em, Huyền nằm bất động trên giường. Chân bên trái sưng to, nặng nề khiến em đau đớn. Huyền nói với giọng yếu ớt bảo: “Cháu thấy mỏi người lắm, chân không nhấc được lên vì chỉ cử động nhẹ cũng rất đau” khiến chúng tôi cảm thấy thật xót xa.

Chị Phương lo lắng về chi phí điều trị cho con tới đây và luôn mong con giữ được lại chân. Ảnh PT

Chị Nguyễn Thị Thu Phương – mẹ của Huyền khuôn mặt đầy lo lắng cho biết, mấy tháng trước cháu kêu đau mỏi chân, đứng lâu không đứng được nên gia đình đưa đi khám tại BVĐK Quỳnh Lưu. Các bác sỹ bảo phải nhập viện phẫu thuật ngay vì có máu đông ở trong chân. Sau mổ thời gian, chân của cháu có dấu hiệu xưng to lên, lên bệnh viện tỉnh bác sỹ bảo bị viêm xương. Điều trị thời gian mà con mãi không đỡ, chân càng sưng to hơn. Gia đình đưa con lên BV Việt Đức, sau khi làm các xét nghiệm mới phát hiện ra cháu bị ung thư xương.

“Khi được bác sĩ thông báo phải cắt mất chân bên trái để điều trị em đã rất sợ. Em được biết có nhiều trường hợp sau khi được truyền hóa chất đã không phải cắt chân nên hy vọng chuyển sang bệnh viện K điều trị mong con giữ được chân, không phải mất đi một phần cơ thể. Mất đi một chân, bệnh chưa biết sẽ diễn biến thế nào, không biết tương lai của con sẽ ra sao..."- chị Phương nói.

Khối u trên chân Huyền ngày càng phát triển khiến em không thể đi lại được. Ảnh PT

Chỉ trong một thời gian ngắn Huyền từ một cậu bé khỏe mạnh đã không thể hoạt động bình thường, phải nằm liệt một chỗ khi khối u ở chân ngày càng to và làm mủ. Mọi sinh hoạt đều tới tay mẹ.

Đêm nào Huyền cũng bị đau nhức, kêu khóc thảm thiết. Để Huyền có thể chợp mắt ngủ được một lúc, chị Phương chỉ biết túc trực bên cạnh xoa cho con đỡ đau. Với tình trạng hiện nay của Huyền, nếu không có thuốc uống và hóa trị bệnh tình sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình em đang rơi vào cảnh cùng cực, bi đát.

Từ ngày Huyền bị bệnh, chị Phương bỏ hết mọi việc ngày đêm chăm sóc con ở bệnh viện. Mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống, thuốc thang, đi lại,… đều đổ dồn lên đôi vai người chồng. Đồng lương ít ỏi từ việc đi thuyền thuê của chồng chị Phương không đủ để chi trả cho những khoản viện phí.

Theo chị Phương, chồng đi biển tuần về một lần, có khi 10 ngày mới về nhưng thu nhập rất bấp bênh. Bình thường hai vợ chồng đi làm cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt cho 5 người trong gia đình, tiền dành dụm chẳng được là bao. Năm ngoái vợ chồng thế chấp nhà vay hơn 200 triệu để chung vốn đi thuyền cùng mọi người. Vậy nhưng không được mùa vợ chồng phải bán lỗ, số tiền nợ ấy vẫn chưa xoay trả được thì con lại bị bệnh hiểm nghèo.

Nỗi lo bệnh tật của con với chị Phương còn lâu dài nhưng ngay trước mắt lại là nỗi lo kinh tế lại khi Huyền phải chi trả 20% viện phí. Mỗi lần đưa con đi viện điều trị tiền tàu xe, ăn uống sinh hoạt rồi thuốc ngoài… cũng khiến chị trĩu gánh lo. Số lần xạ trị cho con không biết khi nào mới chấm dứt mà tiền thì đã hết từ lâu.

Chia sẻ với PV, Huyền thổ lộ em chỉ có một mong ước là sức khỏe tốt hơn, được về nhà chứ không phải nằm bệnh viện nữa. Mơ ước đó tưởng chừng đơn giản nhưng có lẽ với hoàn cảnh gia đình em lúc này sẽ rất khó thành hiện thực. Rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em tiếp tục được điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Nguyễn Thanh Huyền - Mã số 282 - xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Thu Phương ở xóm Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 282 3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 282 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126 4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội. 5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Swift Code: ICBVVNVX Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH Swift Code: ICBVVNVX124 - Thông tin người nhận: Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội Account Number: 102020000189568 Đề gửi Mã số 282

P.Thuận