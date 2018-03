Bé Lường Duy Đoàn bị não úng thủy đã ra đi mãi mãi

“Bé nhà tôi mất rồi. Bây giờ tôi không biết sống sao nữa. Tôi đau lắm. Không hiểu sao trước khi mất đùi con sưng to, chắc con đau lắm nên mới bỏ cuộc”, chị Lò Thị Uôn (mẹ bé) nghẹn ngào.

Bé Lường Duy Đoàn là nhân vật trong bài viết “Nước mắt của người mẹ không có tiền chữa bệnh cho con” đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội.

Như tin đã đưa, chị Lò Thị Uôn (mẹ bé) đã từng hạnh phúc khi biết mình mang bầu bé Đoàn. Thời gian mang thai, chị thường xuyên đi khám định kỳ. Các bác sĩ cho biết, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Ngày đó, vợ chồng chị háo hức chào đón con đến với tổ ấm nhỏ.

Chào đời, bé Đoàn khỏe mạnh, bụ bẫm. Mọi thứ thay đổi khi bé tròn 3 tháng tuổi. Chị Uôn nhận thấy con trai đầu to hơn so với cơ thể. bé Đoàn khuấy khóc, ít bú mẹ hơn. Và đồng thời, bé lên cơn co giật và nôn mửa liên tục.

Ngày 29/3, bé Lường Duy Đoàn ra đi mãi mãi.

Nhận thấy con như vậy, vợ chồng chị Uôn cũng đưa con đi bệnh viện trong tỉnh khám. Qua nhiều đợt kiểm tra, các bác sĩ cho biết bé Đoàn bị bệnh não úng thủy. Mặc dù biết là phải chữa trị nhưng vợ chồng chị Đoàn đành đưa con về nhà vì không xoay được tiền.

Mới đây, vợ chồng chị Uôn chạy vạy vay tiền được 10 triệu đồng, nhưng gia đình chị chỉ dám đưa con xuống bệnh viện tỉnh khám. Dự định trong tương lai gần nhất sẽ đưa bé xuống Hà Nội.

Chị Hoài My, một nhà hảo tâm ở Sơn La cũng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Uôn trong việc chữa trị bệnh cho bé Đoàn.

Ngày nhận tin bé qua đời, chị viết: “Lần đầu tiên thấy run lên không hiểu cảm giác đó là gì, thật hụt hẫng khi nghe tin con đã bỏ các mẹ và ra đi mãi mãi. Thật tội nghiệp cho con phải chịu nổi đau thể xác khi còn là một sinh linh bé nhỏ. Hãy ra đi thanh thản để kiếp sau con đựoc sinh ra sẽ là một đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh con nhé. Mọi người luôn nhớ tới con”.

Thay mặt gia đình, chị Uôn xin gửi lời cám ơn đến các bác sĩ trong tỉnh, quỹ Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Ngọc Thi