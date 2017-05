Bé gái hơn 6 tháng tuổi chấn thương sọ não do ngã võng

Bé Hà Thái Anh ở thôn 8, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Khi vào thăm bé cùng cán bộ phòng CTXH, nhìn cơ thể nhỏ bé với xung quanh là dây sợ, máy móc chúng tôi ai nấy cũng "rợn người".

Do chấn thương nặng bé Thái Anh đã phải đặt ống nội khí quản nhiều ngày

Ông Hà Văn Tiến (59 tuổi) – ông nội bé Anh cho biết, tai nạn xảy ra khi bé được 5 tháng. Hôm đó bé cùng với người nhà nằm võng chơi với nhau. Khi võng lắc, bé Anh hiếu động đạp chân nhảy nhảy, không may người nhà trượt tay khiến bé bị ngã, đập đầu xuống đất.

Lúc đầu nghĩ bé ngã bình thường nhưng một tiếng sau thấy bé co giật, gia đình vội vàng đưa cháu vào BV sản nhi của tỉnh cấp cứu. Sau vài ngày điều trị cháu ổn định bác sỹ cho cháu về. Về được vài bữa, cháu lại bị co giật tiếp. Thấy bé co giật nhiều, tím tái, tri giác giảm vội đưa nhập viện lại. Khi chụp chiếu và làm các xét nghiệm bác sỹ thấy có máu tụ dưới màng cứng ở trong não rất to. Gia đình vội xin chuyển bé ngay ra Bệnh viện Việt Đức. Tại đây bác sỹ chẩn đoán con bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu và tổn thương nhiều vùng.

Đến giờ người thân vẫn chưa hết hoàn hồn sau tai nạn của bé Anh. Cả ngày ông nội của bé thẫn thờ bên giường bệnh của cháu. Ông còn quá sốc trước tai nạn và cái cảm giác tội lỗi không thể tha thứ được bởi chỉ vì sự bất cẩn của người nhà mà cháu gái phải gánh nỗi đau đớn này. Ông luôn lo lắng cháu mình sẽ gặp phải biến chứng bởi đã 3 lần cháu lên cơn co giật.

BS Trịnh Thu Huyền – Khoa hồi sức tích cực 2 (BV Việt Đức) cho biết: “Bé Anh bị bị chấn thương sọ não nặng. Lúc mới vào viện, qua các bước xét nghiệm cho thấy não của bé bị tổn thương, tụ huyết nhiều. Ngay đêm ấy bé được mổ cấp cứu lấy máu tụ trong não, sau mổ phải nằm chăm sóc đặc biệt, bù dịch bù máu rất nhiều… Đến nay, cháu đã có diễn biến khả quan, cai được máy thở, có thể tiếp xúc nhưng vẫn còn rất nặng, tình trạng viêm phổi chưa cải thiện. Hơn nữa, với trường hợp của cháu còn quá nhỏ lại chấn thương nặng, đã 3 lần bị co giật nên khả năng di chứng rất cao, đòi hỏi phải theo dõi sát. Bệnh viện hiện tạo điều kiện hết mức, sử dụng các công cụ máy móc tốt nhất để cứu tính mạng bé”.

Vui mừng khi cháu đã cai được máy thở, ông Tiến lại lo lắng vì việc điều trị của cháu còn dài trong khi không biết xoay tiền ở đâu. Ảnh PT

Thương cho tai nạn của bé, các bác sỹ trong khoa ai nấy còn thương cảm cho hoàn cảnh của bé bởi bố mẹ tuy còn trẻ nhưng bệnh tật không chăm sóc được con. Những ngày bé Anh ở viện, người luôn túc trực bên cạnh giường bé là ông nội.

Bé Anh sinh non, khi sinh chỉ có 1,6kg. Được ông bà nội chăm sóc tốt khi bé 5 tháng tuổi được hơn 7kg. Công việc chăm sóc bé phần nhiều phụ thuộc vào ông bà nội, bố mẹ bé gần như không chăm sóc được. Bố bé Anh sau nhiều lần mổ vì bạo bệnh như co dính khớp, viêm xương… sức khỏe gần như không có. Mẹ của bé không tinh nhanh như người khác, bế hay cho con ăn cũng khó…Từ khi sinh, bé Anh đã không được hưởng dòng sữa mẹ đầy đủ.

Để lo cho cuộc sống riêng, dù yếu mẹ bé Anh xin làm thợ sơn bóng đánh vecni cho các xưởng gỗ gần nhà, công việc lao động vất vả nhưng lương tháng chẳng đáng là bao. Vậy là ông bà Tiến phải cáng đáng thêm. Cuộc sống gia đình dừng ở mức tạm đủ ăn qua ngày là mừng.

Khi cháu bị tai nạn trong nhà không có tiền, gia đình ông đã phải chạy vạy khắp nơi để vay nóng tiền điều trị. Tuy nhiên, chỉ riêng tiền thuốc men mỗi ngày cũng tiêu tốn hơn một triệu đồng nên số tiền vay mượn được cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Theo các bác sỹ, bé Anh vẫn còn phải theo dõi và điều trị dài ngày với chi phí tương đối lớn. Nghĩ tới số tiền đó ông bà chẳng biết lo ở đâu bởi có chỗ nào “gõ cửa” được ông bà cũng đã tới. Ông cũng chẳng dám nghĩ cháu mình sẽ rao sao nếu không theo được điều trị. Nói đến đây, giọng ông đượm buồn, đầy vẻ trăn trở của tấm lòng một người ông luôn chăm chút cho đứa cháu bé bỏng. Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của gia đình bé Anh đang rất cần sự chung tay của bạn đọc.

P.Thuận