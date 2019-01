Vào viện từ lúc sơ sinh

Đó là trường hợp thương tâm của bé Nguyễn Hải Quỳnh (SN 6/8/2017) ở xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Anh Nguyễn Thành Đức - bố bé Hải Quỳnh - nghẹn ngào cho biết, bé Quỳnh hiện đã 17 tháng tuổi nhưng từ khi sinh ra tới giờ, bé mới chỉ được ở nhà 7 ngày, còn toàn nằm trong bệnh viện. Những tháng ngày sơ sinh, con không được ấm áp trong vòng tay mẹ, mà gắn liền với bình oxy, kim tiêm, thuốc kháng sinh, giường bệnh...

Anh Nguyễn Thành Đức và con gái Hải Quỳnh

Anh Đức chia sẻ, anh đi làm công nhân và lấy vợ là chị Vi Thị Hương (SN 1993, ở thôn Cầu Đất, xã Hải Long, huyện Như Thanh,Thanh Hóa). Năm con trai đầu của anh chị được 4 tuổi thì vợ chồng anh sinh thêm bé gái, cả nhà vui lắm. Bé ra đời “mẹ tròn con vuông”, nặng 3,2kg nên sau 3 ngày ở viện thì hai mẹ con được về nhà trong niềm vui viên mãn.

Tuy nhiên, khi bé được 7 ngày tuổi thì chị Hương phát hiện 1 khối u đỏ ở ngực Hải Quỳnh. Anh chị đưa bé ra bệnh viện huyện kiểm tra, bác sĩ cho làm các xét nghiệm rồi kết luận là bé bị áp xe ngực, phải chuyển lên tuyến tỉnh để phẫu thuật. Từ đó, hành trình chữa bệnh gian nan của bé Hải Quỳnh bắt đầu.

Những ngày đầu nằm ở bệnh viện tỉnh, chỉ có mẹ bé được ở bên chăm sóc con. Còn anh Đức và người thân hai bên nội ngoại dù sốt ruột, lo lắng cũng chỉ biết chờ đợi bên ngoài. Mùa hè, anh Đức cùng các người nhà bệnh nhân khác lăn lóc ngủ trên nền xi măng nóng nực.

Cả tháng trời vất vả như thế tưởng khó khăn sẽ qua, nhưng một buổi sáng bác sĩ gọi gia đình vào thông báo: “Cháu có dấu hiệu suy tủy, chúng tôi sẽ chuyển cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Gia đình chuẩn bị ký giấy, gọi xe để đưa cháu đi”.

Chỉ có mẹ bé được ở cùng con trong phòng bệnh.

Nghe tin như sét đánh ngang tai, anh Đức hoảng loạn lắm, nhưng vẫn răm rắp làm theo lời bác sĩ.

Vì số tiền mang theo quá ít, không đủ để đưa con đi ra Hà Nội nên anh phải bắt xe bus về nhờ mẹ vợ vay mượn thêm được 2 triệu đồng. Vội vàng đưa con ra tới Hà Nội thì đã hết giờ hành chính. Giấy tờ của con lại thiếu, anh định cho con khám dịch vụ nhưng tiền khám lớn hơn nhiều so với số tiền mang đi nên bác sĩ khuyên anh quay về làm đủ giấy tờ rồi trở lại bệnh viện.

Lúc đó đã là 20 giờ, hai vợ chồng không quen ai ở Hà Nội nên vợ anh cứ ôm con mếu máo khóc. May có mấy người nhà bệnh nhân chỉ giúp cho chỗ thuê trọ giá rẻ nên anh đưa hai mẹ con vào trọ, rồi vội vã bắt xe quay về nhà làm giấy tờ cho con.

Khi bệnh tình của Hải Quỳnh có chuyển biến tốt thì bệnh thoái hoá giác mạc lại bùng lên. Bác sĩ cho bé sang Bệnh viện Mắt Trung ương điều trị. Sau đó, bé lại phát bệnh viêm tai giữa phải sang Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương điều trị tiếp. Rồi bé lại bị lở loét viêm da cơ địa, vợ chồng anh Đức lại lếch thếch đưa con chuyển sang Bệnh viện Da liễu TƯ… Một thời gian sau, bé Hải Quỳnh mới hết viêm da. Vợ chồng anh Đức và các bác sĩ rất mừng, mong bé nhanh khỏe để ra viện.

Các bác sĩ không loại trừ khả năng bé bị bệnh di truyền nên chuyển bé sang Viện Huyết học để làm các xét nghiệm cần thiết cùng với bố mẹ và anh trai. May mắn là cả nhà không ai có vấn đề gì.

Bệnh án của bé Nguyễn Hải Quỳnh.

Bạc nhược tinh thần vì tiền hết mà con vẫn bệnh nặng

Tuy nhiên, bé Hải Quỳnh chưa kịp ra viện thì bắt đầu xuất hiện các cơn co giật, lúc đầu nhẹ nhưng sau nặng dần. Bé được chuyển lên khoa thần kinh để theo dõi, chụp MRI, điện não đồ... và được chẩn đoán bị teo não, rạn vỏ não mà không tìm được nguyên nhân.

Mỗi lần co giật, bác sĩ lại tiêm thuốc an thần để cắt cơn. 2 tháng trước bé bị tiêu chảy, sốt cao liên tục, không thể tự ăn, khiến bác sĩ phải đặt ống xông đưa sữa (loại sữa do bác sĩ chỉ định dùng) vào cơ thể bé để có dinh dưỡng và chống tiêu chảy.

Nhập viện từ khi 7 ngày tuổi, bây giờ bé Hải Quỳnh đã 17 tháng tuổi và đã phải gánh chịu nhiều cơn đau do điều trị hóa chất, hàng trăm mũi tiêm truyền, xét nghiệm… Gần đây các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn toàn bệnh viện, thống nhất sẽ cấy tế bào gốc cho bé Hải Quỳnh. Mỗi lần đi chọc tuỷ, tấm thân bé bỏng lại quằn quại đau đớn. Ai cũng hy vọng đây là hướng chữa trị mới cho bé.

Tuy nhiên, 2 tuần trước bé bị co giật mạnh và tiêu chảy nên bác sĩ đã dừng cho ăn, chỉ truyền dịch nuôi dưỡng, thở bằng oxy. Bé được bác sĩ cho đi chụp lại MRI, các bác sĩ bảo não bé teo nhiều rồi, tiên liệu rất xấu…

Bé Nguyễn Hải Quỳnh.

"Hơn 1 năm qua, chúng em đã cố gắng hết sức vay mượn hai bên nội ngoại, xóm giềng, bè bạn tiền nong để chữa bệnh cho con nên giờ thực sự khánh kiệt. Bé Hải Quỳnh có bảo hiểm nhưng thuốc chữa bệnh phần lớn phải mua ngoài. Một mình em đi làm cũng không lo nổi, nhà cửa đã phải đem cầm cố để lấy tiền chữa bệnh cho con.

Từ khi bé Hải Quỳnh nằm viện, vợ em phải bỏ việc, liên tục ở viện chăm sóc con, kiêng cữ cũng không kiêng được. Giờ chúng em chỉ khao khát cho bé được sống..." - anh Đức nghẹn ngào chia sẻ.

Cái Tết thứ hai đã gần đến kể từ khi bé Hải Quỳnh được sinh ra. Vợ chồng anh Đức mong cái Tết thứ hai sẽ được ấm áp hơn Tết thứ nhất. Anh Đức tần ngần nói: “Đã 1 năm trời con nằm ở bệnh viện, chẳng biết Tết này vợ chồng em có thể đưa con về nhà ăn Tết được không?”.

Uyển Hương