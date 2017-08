Bé bị bỏng nước sôi 20 tháng tuổi: Phẫu thuật lần 1 da tuột hết

Chị Đinh Thị Thảo - mẹ của bé Đinh Việt Hoàng (20 tháng tuổi) ở thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) run run chia sẻ: Chồng chị - anh Đinh Quốc Thắng 40 tuổi, chị 27 tuổi thì sinh bé trai Đinh Việt Hoàng. Bé bị ngã vào nồi nước sôi hôm 29/7/2017, diện tích vùng bỏng trên 40% (bỏng cấp độ 1). Toàn bộ vùng mông, đùi, bộ phận sinh dục, và lưng của bé bị bỏng nặng nhất.

Vì vùng bỏng quá nặng nên bé đã được chuyển tuyến lên Viện Bỏng Quốc gia. Sau 2 tuần thì bé đã qua cơn nguy kịch, và sáng 8/8 bé được bác sĩ phẫu thuật mổ cấy ghép da lần 1, lấy da chân đắp lên đùi và mông.

Từ hôm bé vào viện, và sau khi phẫu thuật, toàn thân bé quấn băng trắng toát, lười ăn và luôn khóc vì đau đớn. Vì quá bé nên chân tay bé không buộc được vào thành giường để tránh những cơn co giật, giẫy quẫy. Vì thế nên sau khi cấy ghép da lần một, các mảnh da ghép đã bị trượt, lệch ra ngoài. Bác sĩ bảo thế là cấy ghép không thành công.

Tới hôm 17/5 vừa qua, bác sĩ tiến hành cấy ghép tiếp lần 2, bóc da chân bên còn lại đắp lại lên mông và đùi – hai vùng bỏng nặng nhất. Dự kiến bé phải phẫu thuật cấy ghép da 3-4 lần mới ổn định và ra viện.

Sơ cứu sai cách nên bỏng nặng hơn

Chị Đinh Thị Thảo và bà ngoại túc trực bên bé từ những ngày đầu, một người trực phòng cách ly, một người trực bên ngoài, liên lạc với nhau bằng những chiếc điện thoại cũ sắp hỏng, phím bấm cũng khó. Họ kể là đã tuôn rơi bao nhiêu nước mắt vì bé, rồi cùng nức nở khi biết bé đã được cứu sống.

Bà Nguyễn Thị Thạch - bà ngoại bé kể lại trong nước mắt, khi bé bị ngã ngồi vào nồi nước sôi, trong lúc hốt hoảng, mọi người vội vàng lột quần áo của bé ra, không ngờ lột theo luôn từng mảng da của bé, khiến vết bỏng bầm đỏ nhìn rất khiếp sợ.

Vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo mới biết tình trạng bé bị vùng bỏng nặng càng nặng hơn là do mọi người không biết, nên đã sơ cứu sai cách, đã cởi quần áo của bé nên da tuột theo, khiến bé đau đớn, nguy cơ nhiễm trùng cao vì đã mất lớp da bảo vệ. Vì vậy bé nhanh chóng được đưa về Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Bỏng nước sôi là một hình thức bỏng nhiệt, gây đau rát và để lại những tổn thương đau đớn, tỷ lệ tử vong rất cao. Chỉ cần bỏng 3% (diện tích bỏng bằng vài ngón tay), nếu không điều trị kịp thời và đúng cách cũng có thể khiến vết bỏng bị nhiễm trùng, dẫn đến tử vong.

Lẽ ra vùng bỏng rộng lớn như bé Đinh Việt Hoàng (40 %) không nên cởi bỏ quần áo sẽ tránh được bị lột da vùng bỏng. Nếu lúc đó người lớn bình tĩnh dội, hoặc ngâm ngay bé vào nước lạnh (16-20 độ C) khoảng 15-20 phút, hoặc đặt bé dưới vòi nước chảy 5 phút, thì độ sâu bỏng sẽ giảm, bớt đau rát, giảm nguy cơ gây sốc cho bé.

Theo bác sĩ, hầu hết các vết thương xâm lấn sâu vào dưới lớp đáy của da thường dễ để lại sẹo. Tuỳ vết thương cạn, hay sâu, cách chăm sóc sau khi bị bỏng… mà thành sẹo.

Còn những bệnh nhân bị bỏng đi trước cho hay, vết sẹo của bé lớn lên có thể sẽ bị lồi, đau nhức khó chịu khi trái gió trở trời. Bố mẹ phải rất kiên trì và cần nhiều tiền để áp dụng các biện pháp, chế phẩm điều trị can thiệp hỗ trợ.

Chị Thảo cho hay, cả đại gia đình nhà chị làm nông. Bản thân chị ở nhà cấy lúa, trồng rau, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng và tiền lương đi làm phụ nề của chồng.

Bình thường thì như thế cũng đủ ăn. Nhưng việc không may xảy ra khiến cả nhà lâm vào túng quẫn. Gần tháng nay ngày nào ít cũng tốn 5-6 triệu đồng, ngày nhiều tốn chục triệu đồng để điều trị bỏng cho bé. Tuy bé có bảo hiểm y tế, nhưng tất cả thuốc kháng sinh, thuốc chống nhiễm trùng, băng gạc… bảo hiểm không đáp ứng được nên phải mua ngoài.

Bé bị bỏng nặng nhất vùng mông, đùi, lưng thì 1 miếng đắp bông băng gạc khoảng 1-1,5 triệu đồng. Một miếng đắp lưng để hút dịch mủ đã 850 ngàn đồng, nếu giữ gìn thì một ngày thay băng gạc 1 lần, không giữ được thì ngày phải thay 2 lần. Bác sĩ bảo bé còn quá nhỏ mà bị quá nặng, sẽ phải điều trị lâu dài và rất tốn kém.

Giờ hoàn cảnh gia đình rất bi đát, đã vay mượn hết lượt bà con họ hàng cũng chỉ có vài triệu đóng viện phí. Lúc đầu vào bệnh viện gia đình xác định là cấp cứu cho bé qua cơn nguy kịch, còn tính là đem cháu về, rồi sống được đến đâu thì sống.

Nhìn bé Đinh Việt Hoàng nhỏ xíu, bằn bặt trong băng gạc trắng toát, đau đớn mà thương xót. Mọi xót thương, ân hận… giờ đã muộn, nhưng việc giang tay giúp đỡ, chia sẻ tình yêu thương, lòng hảo tâm thì không bao giờ muộn.

Bé Đinh Việt Hoàng đang cần lắm vòng tay yêu thương của cộng đồng. Các nhà hảo tâm, mỗi người chỉ một chút sẻ chia là đủ để tạo nên phép nhiệm màu.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Đinh Việt Hoàng - Mã số 304 - xin gửi về:

1. Chị Đinh Thị Thảo ở thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim (huyện Mỹ Đức, Hà Nội)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 304

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 304

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126.

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 304