Thời gian qua, nhiều số phận kém may mắn và mảnh đời bất hạnh khó khăn ở Hải Dương được chuyên mục Vòng tay nhân ái - Báo Gia đình & Xã hội đăng tải kêu gọi ủng hộ. Sau mỗi bài viết về những số phận đó nhiều bạn đọc, mạnh thường quân, các tổ chức xã hội đã sẻ chia ủng hộ cũng như gửi tặng nhiều món quà ấm áp tình người.



Còn nhớ, cháu Đỗ Thị Tâm Anh, thôn Quang Bị, xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc) bị não úng thủy từ khi sinh ra khiến cho vợ chồng anh Đỗ Văn Trọng và chị Dương Thị Quê chết lặng.

Chị Quê bên người con gái thứ 2 mắc bệnh não úng thủy.

Theo chia sẻ của chị Quê, cháu Tâm Anh là con thứ 2 trong gia đình, thời điểm cháu chào đời khi chị đang mang thai 7 tháng và được nuôi trong lồng kính tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Đến lúc được một tháng tuổi, con gái của chị có biểu hiện trán dô to, đầu to hơn bình thường nhưng phải đến tháng thứ 6, Tâm Anh mới được bác sĩ phát hiện mắc bệnh não úng thủy do tắc đường nước từ não xuống.

Mặc dù Tâm Anh được gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật, điều trị và bệnh tình không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cháu không biết nói, không đi lại được chỉ nằm một chỗ và lúc nào cũng có người chăm sóc, bế ẵm.

Cháu Đỗ Thị Tâm Anh

Ngày ấy gom được chút tiền nào, vợ chồng chị Quê đều dồn cho con chạy chữa, nhưng bệnh không thuyên giảm khiến kinh tế gia đình khánh kiệt. Đặc biệt, phần đầu của cháu phình to, dẹt. Để duy trì sự sống cho Tâm Anh, các bác sĩ đặt van nước từ hộp sọ xuống thành dạ dày. Tuy nhiên, mỗi khi thời tiết thay đổi cháu lên cơn co giật, người tím tái và khó thở.

Gần đây nhất là câu chuyện xúc động về anh Lê Văn Đông cùng vợ là chị Huế, trú tại thôn Di Linh, xã Hoàng Hanh (huyện Ninh Giang) 5 năm ròng rã đưa con trai út Lê Hải Nam (8 tuổi) đi chữa bệnh ung thư máu và mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh ấy người dân nơi đây không khỏi nghẹn ngào, thương xót.

Phép màu đã không đến với cháu Hải Nam.

Cháu Nam được phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ lúc cháu 3 tuổi trong lần gia đình đưa đi khám bị cảm sốt. Suốt 5 năm qua, vợ chồng anh Đông lặn lội đưa con đi Viện Huyết học truyền máu Trung ương chạy chữa và mọi nguồn thu chuyển đổi đều được gia đình gom góp để chữa bệnh cho con.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tháng, bệnh ung thư máu của cháu Nam tái phát khiến sức khỏe cháu suy kiệt, bụng trướng to kèm theo nổi hạch, mẩn đỏ. Do sức khỏe yếu, bệnh viện không thể truyền hóa chất nên con trai anh Đông được chuyển về nhà điều trị, và điều kỳ diệu đã không xảy ra khi cháu Nam qua đời vào tối 24/9 trong nỗi tiếc thương của người thân, bạn bè, thầy cô và dòng tộc…

Đại diện Trường mầm non Hồng Đức trao số tiền của bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội tới gia đình chị Duyến.

Anh Nguyễn Hữu Vẻ bên con trai Hữu Phương nhận phần quà của bạn đọc hảo tâm.

Câu chuyện và hoàn cảnh của những số phận kém may mắn được chuyên mục Vòng tay nhân ái thuộc Báo Gia đình & Xã hội đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả, tổ chức xã hội thiện nguyện gần xa. Ngoài việc gọi điện hỏi thăm động viên, những số phận đó còn đón nhận sự ủng hộ bằng vật chất.

Hôm nay, những người làm công tác thiện nguyện tiếp tục chuyển những phần quà của bạn đọc hảo tâm chuyển đến những hoàn cảnh, số phận kém may mắn gồm: cháu Đỗ Thị Tâm Anh – MS 62; cháu Nguyễn Hữu Phương (thôn Mai Động, MS 70); chị Nguyễn Thị Duyến (thôn Đồng Lạc, MS 473) cùng trú tại xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang) và cháu Lê Hải Nam – MS 497.

Ông Lê Tiến Đạt - Phó trưởng phòng phụ trách phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang thay mặt bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội trao số tiền ủng hộ.

Ông Lê Tiến Đạt – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang bày tỏ: "Thời gian qua, chuyên mục Vòng tay nhân ái của quý Báo luôn đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn trên địa bàn huyện, trong đó có nhiều em là học sinh mắc bệnh hiểm nghèo đang theo học.

Thông qua việc làm thiện nguyện này, quý Báo đã bắc nhịp cầu nối để các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng mọi người biết đến những mảnh đời bất hạnh. Đồng thời, dành cho những số phận này nhiều tình cảm sẻ chia cùng phần quà giá trị và chính việc làm này đã giúp nhiều số phận hồi sinh".

Bài & ảnh: Đức Tùy