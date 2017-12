Bạn đọc giúp đỡ bé gái 16 tháng nhiễm trùng huyết vì bị côn trùng đốt

Sau 1 tháng về nhà theo dõi sức khỏe, mới đây bé Bùi Thị Bảo An (MS 321) được bố mẹ đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để khám lại.

Theo các bác sỹ, bệnh tình của bé Bảo An đã có chút biến chuyển, bé đã biết khóc và cảm nhận được đau đớn nhưng chân tay vẫn co quắp còn mắt chưa nhận thức được.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Văn Hướng (bố của cháu bé) kể, 7 tháng nay từ khi con gái bị nhiễm trùng huyết nặng do côn trùng đốt, anh phải chạy ngược chạy xuôi từ quê ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội rồi lại đưa con về nhà chờ đợi.

Từ một đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu, Bảo An trở nên không nhận thức được gì, teo não, mắt không nhìn thấy. Ảnh: PV

Do di chứng quá nặng nên hiện tại bé Bảo An xuất hiện dịch não. Trong thời gian tới, sau khi các bác sỹ ở Bệnh viện Việt Đức hút hết dịch ở não, bé An sẽ được chuyển sang bệnh viện Vinmec để được hỗ trợ cấy tế bào gốc.

Đón nhận số tiền 3.400.000 đồng của bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái – Báo Gia đình & Xã hội, chị Đặng Thị Huế (mẹ cháu bé) tâm sự, sau khi cầm cố căn nhà đang ở để lấy tiền nộp viện phí cho con mà bệnh tình không thuyên giảm, chị đã từng nghĩ đến việc chết cùng con.

Đúng lúc khó khăn tuyệt vọng nhất, gia đình chị đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện.

“Ở nơi đất khách quê người, nếu như không có vòng tay nhân ái của mọi người chắc vợ chồng và con em không trụ nổi”, chị Huế xúc động.

Đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái số tiền 4.200.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến gia đình bé Bùi Thị Bảo An.

Điều đáng nói, trong suốt sáu năm từ khi cưới, chị Đặng Thị Huế đã phải mổ 3 lần vì căn bệnh u nang buồng trứng nên phải cắt một bên. Tới khi mang thai và sinh bé Bảo An, chị phải trải qua một lần mổ nữa. Do đó hi vọng mang thai lần thứ 2 của người phụ nữ này trở nên quá mong manh…

Được biết, sau khi bài viết “Con gái 16 tháng tuổi bị nhiễm trùng huyết vì... côn trùng đốt và nỗi xót xa bố mẹ nghèo vật lộn giành sự sống cho con” được đăng tải trên Báo Gia đình & Xã hội, vợ chồng anh Hướng – chị Huế đã đón nhận hơn 200 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc. Đặc biệt là nhà cơm Thiện Tâm đã đồng hành trong suốt quá trình chữa trị của bé Bảo An.

Cũng thông qua Báo Gia đình & Xã hội, đại điện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - Tập đoàn Vingroup cho biết - sẽ có những hỗ trợ, giúp đỡ để bé Bùi Thị Bảo An được chữa trị bệnh tốt nhất.

P.V