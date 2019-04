Xăng có thể tăng giá mạnh vào ngày mai - 2/4

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 75 USD một thùng, RON 95 gần 76,45 USD một thùng, tăng 4-5% so với kỳ trước. Còn giá dầu đang giảm khoảng 2% so với kỳ điều chỉnh trước đó. Do đó, kỳ điều chỉnh 2/4 giá xăng có thể tăng mạnh, dầu giảm.

Cho nên, giá xăng dầu trong nước ngày 2/4 khó có thể thoát đợt tăng. Lý do là sau khi liên tục xả quỹ bình ổn giá ở mức rất cao (lên đến 2.800 đồng/lít với xăng E5), thì Quỹ bình ổn ở nhiều doanh nghiệp đã ở con số âm. Như vậy, việc dùng công cụ Quỹ bình ổn giá để kiềm chế mức tăng của giá xăng dầu ngày 2/4 sẽ rất hạn chế.

Nhiều doanh nghiệp xăng dầu than “lỗ” do từ đầu năm đến nay chỉ được tăng giá một lần cho dù giá thế giới trên đà tăng cao.

Mặt khác, việc không được tăng giá khi giá thế giới tăng cao đã khiến nhiều doanh nghiệp xăng dầu bị lỗ. Một doanh nghiệp ở TP HCM thậm chí còn âm 300 tỷ đồng sau đợt xả mạnh vừa rồi và đang phải ứng vốn để bù số này.

Do đó, việc tăng giá xăng là điều khó có thể không xảy ra.

Cơ quan điều hành cho rằng đây là lúc doanh nghiệp "phải chia sẻ", tạm thời phải chấp nhận chịu lỗ để dành mục tiêu cao hơn là “kiểm soát lạm phát” và để tăng giá điện.

Lily (th)