'Vua' xúc xích đất Bắc, Tiến sỹ toán học và cú đau 600 tỷ đoạn cuối đời

Tiến sĩ sốc nặng

Trao đổi trên báo chí, ông Tiến sĩ Mai Huy Tân đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Nhịp cầu Việt Đức, nhận mình là nhà đầu tư lớn nhất rót tiền vào dự án Cocobay. Ông tiết lộ đã bỏ gần 600 tỷ đồng. Hiện tại, Nhịp cầu Việt Đức là nhà đầu tư thứ cấp lớn nhất, sở hữu 42 bất động sản tại dự án.

Trong đó, có 8 biệt thự Nam An Retreat, 24 tòa khách sạn Boutique Hotel 7 tầng, và 10 căn hộ condotel. Tổng giá mua cả 10 căn hộ tương đương 1 biệt thự Nam An hoặc 1 Boutique Hotel, riêng giá trị của mỗi khu biệt thự Nam An và Boutique Hotel dao động từ 12-20 tỷ đồng/căn.

Theo cam kết, Thành Đô nhận trách nhiệm chi trả thu nhập cam kết 10% giá trị biệt thự trước thuế VAT với khối biệt thự; 12,5% với khối nhà ở liền kề Boutique Hotel và 12% với khối condotel. Đến nay, đơn vị này đã trả thu nhập cam kết trong hai năm 2017 và 2018, mỗi năm 67,7 tỷ đồng và chia làm 2 lần, cuối tháng 6 và cuối tháng 12.

“Vị khách trăm tỷ” của tổ hợp giải trí lớn nhất Đà Nẵng

Liên quan tới vấn đề xử lý với khách hàng, ông cho rằng, Thành Đô cũng còn nhiều tài sản khác có thể bán và khai thác tốt. Vấn đề là Thành Đô có thiện chí để xử lý nợ hay không.

“Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng từng có những khoản nợ nhiều nghìn tỷ. Ông Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đã xử lý có đạo đức kinh doanh là bán rất nhiều khối bất động sản và chuyển nhượng cổ phần cho tập đoàn THACO. Nhờ đó, HAGL vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển với cổ đông mới. Thành Đô nên học tập cách thức xứ lý đúng đạo lý như vậy”, ông nói.

Ông Tân khẳng định, ông quyết định mua Cocobay vì ông tin vào hai người bạn là ông Nguyễn Đức Thành và ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Ngân hàng SHB.

Thời điểm khi đặt bút ký đầu tư vào dự án, ông Tân từng chia sẻ: “Tôi suy nghĩ, mình sẽ sử dụng những đồng tiền lao động sau một cuộc đời cần mẫn như thế nào cho có hiệu quả. Và lúc này, tôi đặt ra 5 tiêu chí để sử dụng hiệu quả thành quả làm việc của mình sau ngần ấy năm.

Thứ nhất, giữ được giá trị của nguồn vốn; thứ hai có được nguồn lợi nhuận hàng năm tốt hơn lãi suất mà ngân hàng mang lại; thứ ba là không quá vất vả như khi tôi khởi nghiệp kinh doanh ở tuổi 50; thứ tư là con cháu có thể nối nghiệp và cuối cùng là giá trị đầu tư phải được gia tăng trong tương lai”.

Không bao giờ có chuyện đến nhà ông Tân mời đầu tư

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thành , Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô, lại cho rằng: “Không bao giờ có chuyện tôi và ông Hiển đến nhà ông Tân mời đầu tư. Thông tin này nếu ông Tân đưa ra thì quá sai với tôi và ông Hiển, còn nếu báo chí giật tít như vậy thì tôi và ông Hiển có thể sẽ kiện”.

"Theo ông Thành, với danh nghĩa là một người em tôi cam kết rằng nếu đầu tư vào Cocobay thì ông Tân sẽ không mất tiền, tôi khẳng định mất tôi đền. Sau đó, ông Tân có nhờ tôi đưa lên gặp ông Hiển để xin vay vốn ngân hàng và cũng nhờ tôi tác động với ông Hiển cho ông Tân vay với lãi suất tốt nhất và cực kỳ ưu đãi đến nỗi ngân hàng gần như không có lãi", ông Thành kể.

Chủ tịch Cocobay

Theo ông Thành, ông Tân chỉ có 200 tỷ tiền mặt còn vay Ngân hàng SHB 402 tỷ đồng, đây là số liệu chính xác. Trong 2 năm vừa qua, ông Tân đã nhận của ông Thành 150 tỷ, đến nay ông Thành còn nợ ông Tân phần của năm nay gần 50 tỷ nữa và ông cam kết vẫn trả đến ngày 31/12 tới.

“Ông Tân là người được lợi nhất của dự án này tính đến thời điểm hiện tại. Tôi đang viết một thư tay cho ông Tân rất tình nghĩa và không muốn public (công khai), nhưng hôm nay báo hỏi thì tôi phải trả lời”, ông Thành cho biết thêm.

"Trước lúc tôi ra Thông báo 233, tôi đã mời ông Tân đến văn phòng để nói chuyện một cách đàng hoàng bởi tôi coi ông Tân như một người anh. Tôi bảo: Anh ơi, bây giờ cực chẳng đã em phải làm như thế này, trong các phương án của em thì em có phương án đảm bảo cho lời cam kết của em cách đây 2 năm với anh là không mất tiền, anh sẽ lấy lại toàn bộ số tiền 600 tỷ, anh trả nốt tiền nợ ngân hàng còn gần 200 tỷ anh được bảo toàn, anh sẽ nhàn hạ và thảnh thơi, đồng thời em làm xong trách nhiệm với anh”.

Trước đó, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết ông chủ Cocobay Nguyễn Đức Thành đã nhờ ông gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư nếu hành động của ông làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư condotel nói chung

Đại gia ngân hàng lên tiếng

Trước những thông tin trái chiều dấy lên xoay quanh dự án, chủ đầu tư và Ngân hàng SHB khẳng định ngân hàng này tài trợ vay vốn với chủ đầu tư triển khai dự án, trên cơ sở dự án đầy đủ điều kiện về pháp lí theo quy định của pháp luật. SHB cho biết dự án được thẩm định là khả thi, hiệu quả và các điều kiện để ngân hàng quản lí dòng tiền bán hàng, tài sản đảm bảo, tiến độ dự án, đảm bảo an toàn vốn vay với SHB.

Siêu dự án ở Đà Nẵng

Việc thẩm định thẩm định, giải ngân của ngân hàng cũng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và của bản thân SHB. Các khoản vay đều có tài sản đảm bảo đầy đủ theo quy định.

SHB cũng cho hay đã cho khách hàng cá nhân mua nhà dự án vay trên cơ sở tuân thủ đúng qui định của pháp luật, Luật Nhà ở. Các khách hàng cá nhân được cho vay có tình hình tài chính lành mạnh, tài sản đảm bảo theo qui định, nguồn thu đủ để đảm bảo trả nợ gốc và lãi khoản vay.

Về vấn đề SHB bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà của dự án Cocobay Đà Nẵng, theo Luật Nhà ở, các dự án khi triển khai bán hàng phải được ngân hàng bảo lãnh bàn giao nhà. Việc bàn giao các căn hộ tại dự án Cocobay Đà Nẵng đến nay đã theo đúng tiến độ của Hợp đồng mua bán.

SHB nhấn mạnh quyền kinh doanh là của chủ đầu tư. Thỏa thuận giữa chủ đầu tư với khách hàng và quyền kinh doanh của chủ đầu tư thực hiện theo luật doanh nghiệp và luật dân sự.

Do đó, ngân hàng này khẳng định việc giải quyết các vấn đề khúc mắc, các thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của SHB, mà là chủ đầu tư và khách hàng. "Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ khách hàng, SHB sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ giải quyết (nếu cần)", thông cáo từ SHB nêu rõ.

Theo VietNamNet