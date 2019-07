Ngày 4/7, Bộ Công thương đã có cuộc làm việc với Central Group liên quan đến việc tạm ngưng nhập hàng may mặc Việt vào hệ thống siêu thị BigC.

Kết quả làm việc cho thấy, có 50 trong tổng số 200 doanh nghiệp bị dừng cung cấp hàng may mặc cho hệ thống siêu thị này sẽ được quay trở lại phân phối.

Trong 2 tuần tới, Central Group Việt Nam dự định gặp các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành dệt may hiện tại để trao đổi kỹ hơn về những yêu cầu của công ty với hy vọng sẽ hợp tác lâu dài cùng nhau và tiếp tục mở đơn hàng cho 100 nhà cung cấp.

Có 50 trong tổng số 200 doanh nghiệp bị dừng cung cấp hàng may mặc cho hệ thống siêu thị Big C sẽ được quay trở lại phân phối. Ảnh: Bảo Loan

Đại diện Tập đoàn Central Group cũng cho biết, việc dừng này đã được thông báo trước và nằm trong chiến lược nhằm tái cơ cấu lại hệ thống bán hàng theo hướng cao cấp hơn.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, nếu không có những hàng rào kỹ thuật hay hỗ trợ cần thiết, thì không chỉ may mặc, mà còn nhiều mặt hàng khác rất có thể bị dừng phân phối đột ngột, tại các hệ thống bán lẻ do các doanh nghiệp nước ngoài quản lý.

Trả lời báo chí bên lề cuộc làm việc, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định: "Mặc dù Central Group đưa lý do chính đáng về việc tạm ngưng nhập hàng may mặc Việt nhưng trong buổi làm việc với Bộ Công Thương, chúng tôi cũng yêu cầu rà soát lại các hợp đồng đã ký kết với các nhà cung ứng trên cơ sở pháp lý sao cho đảm bảo hài hòa lợi ích 3 bên. Thứ nhất là lợi ích của các nhà cung ứng mặt hàng may mặc vào Big C. Thứ hai là lợi ích của Big C và thứ 3 là lợi ích của người tiêu dùng. Phải rà lại hợp đồng đã ký và tuyệt đối không được phá vỡ những hợp đồng pháp lý họ đã cam kết".

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) trả lời báo chí bên lề buổi làm việc.

"Đối với 50 nhà cung cấp hàng may mặc Việt được đảm bảo sẽ được cung ứng trở lại, thì Central Group sẽ phối với Vụ Thị trường trong nước, Hiệp hội Dệt may để đi kiểm tra lại việc sản xuất, cung ứng hàng hóa tại Việt Nam nhằm đảm bảo hàng may mặc vào Big C sẽ đảm bảo chất lượng, mẫu mã, giá cả, đáp ứng tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam", ông Đông cho hay.

Về quy định tỷ lệ hàng Việt trên kệ siêu thị do doanh nghiệp nước ngoài quản lý, ông Đông khẳng định không có quy định nào về tỷ lệ hàng Việt tại hệ thống siêu thị của các nhà bán lẻ nước ngoài tại Việt Nam.

"Trong quá trình cấp phép, chúng tôi sử dụng ENT (kiểm tra nhu cầu kinh tế) để xem xét kỹ khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương, đóng góp cho an sinh xã hội, môi trường và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, do tác động của quá trình hội nhập, trong vòng vài năm tới, ENT cũng sẽ xóa bỏ theo cam kết hội nhập".

Bảo Loan