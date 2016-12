Từ tù tội thành triệu phú ở tuổi 40

Ký ức thời niên thiếu của Mark Erwin không mấy vui vẻ. Học cấp hai, ông bị đuổi ra khỏi trường. Mẹ ông nghiện rượu. Gia đình hoang phí hết tài sản mà thế hệ trước để lại.

Khi ngồi ở phòng chờ nhận án phạt, ông đã cầu nguyên cho cơ hội thứ hai đến với mình. Và điều đó đã thực sự xảy ra. Khi Erwin ra trước tòa, thay vì kết án 4 năm tù giam, quan tòa cho Erwin một lựa chọn khác là phục vụ quân đội theo yêu cầu. Trong thời gian phục vụ cho lực lượng không quân, ông đã đọc hai cuốn sách: "The Power of Positive Thinking" (tạm dịch: Quyền năng của tư duy tích cực) của Norman Vincent Peale và "Think and Grow Rich"(tạm dịch: Tư duy làm giàu) của Napoleon Hill. Chính những tư tưởng trong 2 cuốn sách này đã làm thay đổi cuộc đời ông.

"Ai đó đã đưa cho tôi hai quyển sách đã sờn bìa, rách góc và nói 'cậu nên đọc những cuốn sách này", Erwin nhớ lại.

Ông nói, "Khi tôi lần mở những trang sách đầu tiên, tôi đã không thể dừng lại".

Bí quyết giúp Mark Erwin trở thành triệu phú ở tuổi 40 đó chính là sự kiên trì, bền bỉ và biết đặt ra mục tiêu, viễn cảnh tương lai cho mình. Ảnh: CNBC

Trong cuốn "Think and Grow Rich", Hill viết: "Bạn là người tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn". Trích dẫn này đã tác động mạnh mẽ đến Erwin.

"Điều đầu tiên và duy nhất bạn nên quan tâm đó chính là việc bạn thay đổi như thế nào từ hôm nay, quá khứ của bạn như thế nào không quan trọng", Erwin nói.

Khi còn niên thiếu, Erwin quy chụp tất cả mọi khổ đau mà ông trải qua đều do lỗi lầm của gia đình mình. Nhưng để độc lập tài chính, ông biết mình phải tự làm chủ cuộc đời mình.

Ông luôn tự nhắc nhớ bản thân rằng, tất cả đều tùy thuộc vào bạn; nếu bạn là kẻ thua cuộc từ bây giờ thì chỉ là do bạn mà thôi.

"Ngoài ra, tôi còn học được tầm quan trọng của việc đặt ra mục tiêu và vẽ ra viễn cảnh tương lai", Erwin nói thêm.

Trong cuốn sách của mình "The Powers: 12 Principles to transform your life from Oridnary to Extraodinary" (tạm dịch: 12 nguyên tắc - Từ tầm thường đến phi thường) ông có viết lại viễn cảnh ông tự vẽ cho mình: đó là trở thành triệu phú.

Erwin nhớ lại, "khi 18 tuổi, lúc ấy vẫn đang phục vụ ở lực lượng không quân theo án phạt, tôi vẽ về viễn cảnh phục hồi lại danh tiếng và tài sản cho gia đình mình".

Và ông quyết định, dù bản thân không được học hành, không có tài nguyên, không có gia cảnh và còn mang trên mình một bản án tù, ông vẫn sẽ trở thành triệu phú ở tuổi 40.

Để đạt mục tiêu đó, Erwin quyết định phải làm việc thật chăm chỉ. Sau 4 năm phục vụ lực lượng hàng không, ông làm việc quản lý bất động sản cho. "Khi tôi làm việc ở đây. Tôi làm việc cật lực và chăm chỉ hơn mọi người. Tôi hoạch định nhiều hơn mọi người và tiến dần lên những vị trí cao hơn trong tổ chức", ông nhớ lại quãng thời gian gian khó.

Và khi thăng tiến lên cao hơn, ông cố gắng tiết kiệm nhiều nhất có thể. Sau khi tích góp được một khoản kha khá Erwin đã đổ tiền vào đầu tư bất động sản. Không lâu sau, tiền của ông cũng "hoạt động" năng nổ và chăm chỉ như chính bản thân ông.

Nói về bí quyết đã giúp mình thành công, Erwin đúc kết, "kiên trì, không bao giờ từ bỏ chính là mấu chốt duy nhất".

Ở tuổi 38, ông trở thành triệu phú và tiếp tục duy trì nhưng gì mình đang làm. Khi là U40 đời đầu, ông là đại phú ông.

Mark Erwin đã làm việc ở ngân hàng và làm ở đại sứ quán Mỹ ở Mauritius, Seychelles và Comoros. Hiện nay, ông quản lý một công ty đầu tư vốn và là một diễn giả truyền cảm hứng.

Erwin kỳ vọng, cũng giống như cuốn sách của Hill và Peale đã truyền cảm hứng cho ông thay đổi chính cuộc đời mình, cuốn sách mà ông viết ra cũng có thể làm điều tương tự với những ai đọc nó.

Theo Thanh Quý

VnExpress/CNBC