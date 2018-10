Trồng quýt đường không thuốc sâu, lão nông thu tiền tỷ mỗi năm

Ông Phan Văn Minh, Phó giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ Bình Minh ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) là một trong những người đi đầu trong phong trào trồng quýt đường sạch ở Phú Lý. Ông Minh kể, sau nhiều năm canh tác thấy phải sử dụng quá nhiều phân hóa học, thuốc trừ sâu ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và môi trường nên ông đã tự tìm hiểu và chuyển 3ha quýt đường sang sản xuất theo hướng an toàn.

Ông Phan Văn Minh trong vườn quýt sạch của mình tại xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: H. Giang

Ông mất hơn 1 năm tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm mới tìm ra cách sản xuất quýt an toàn, giảm chi phí đầu vào nhưng năng suất vẫn đạt 50 tấn/ha/năm. Cây quýt sản xuất theo hướng an toàn ít sử dụng phân hóa học và chỉ dùng thuốc sinh học nên trái to tròn, căng mịn và ngọt lịm, thương lái luôn đặt hàng với giá cao hơn các vườn khác trong vùng.

Ông Minh nói: “Tôi trồng quýt sạch vẫn thu lời 600 - 700 triệu đồng/ha/năm. Thương lái đến vườn tôi mua trái cây rất an tâm. Hiện tôi đang liên kết để đưa quýt sạch về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây với hy vọng từng bước giới thiệu quýt sạch Phú Lý đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh”.

Ông Minh tự hào nói: “Khách đến tham quan vườn quýt của tôi nếu thích có thể hái trái và lột vỏ ăn tại vườn vì quýt sạch. Tôi cũng vận động bà con trong Hợp tác xã cùng sản xuất theo quy trình an toàn để cùng xây dựng thương hiệu quýt, bưởi, cam sạch Phú Lý”.

Mong muốn của ông Minh đang dần trở thành hiện thực vì các thành viên trong Hợp tác xã Bình Minh với tổng cộng 60 ha quýt, bưởi, cam đều thống nhất cùng làm trái cây sạch.

Theo ông Minh, lâu nay nhiều nông dân luôn cho rằng việc trồng quýt, cam, bưởi sạch chi phí đầu vào cao mà giá bán lại thấp do mẫu mã trái không đẹp chỉ là chưa làm đúng cách.

Thực tế, làm trái cây sạch chuyển từ phân hóa học sang dùng nhiều phân hữu cơ, sử dụng thuốc sinh học cây sẽ sung sức hơn, tuổi thọ tăng lên, năng suất cao và dịch bệnh cũng giảm nên chi phí đầu vào thấp hơn từ 20 - 30%, giá thành giảm xuống. Vì vậy trồng quýt sạch lợi nhuận sẽ cao hơn, trong khi lại đảm bảo sức khỏe và tốt cho môi trường.

Ngoài hỗ trợ cho các xã viên trong Hợp tác xã kinh nghiệm làm quýt sạch, ông Minh còn khá nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho những nhà vườn trong và ngoài tỉnh tìm đến học hỏi phương pháp làm quýt sạch.

