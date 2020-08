Tồn kho lớn, ôtô giảm giá ồ ạt

Chỉ mới kịp vực dậy trong mấy tháng gần đây, thị trường ôtô lại có nguy cơ phải đối mặt với những khó khăn mới khi đợt dịch Covid-19 thứ 2 bùng phát.

Lượng tồn kho tăng 129,6%

Theo báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm của Bộ Công Thương, ngành sản xuất xe có động cơ (trong đó có ôtô) bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khi chỉ số tồn kho của ngành quý II tăng rất cao tới 129,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra, trong 6 tháng đầu năm ngành sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước chỉ đạt 88.100 chiếc, giảm sâu 26,6% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng 6, doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 7 vừa qua tăng 0,3% đạt 24.065 xe, trước đó tháng 5 tăng 103%, tháng 6 tăng 26,4% nhưng vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường ôtô lại có nguy cơ phải đối mặt với những khó khăn mới khi đợt dịch Covid-19 thứ 2 bùng phát. Ảnh: Việt Linh.

Để kích cầu tiêu dùng, Chính phủ đã chính thức thông qua mức thu lệ phí trước bạ mới với toàn bộ ôtô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% so với mức thu cũ quy định tại Nghị định 20/2019. Đây là một tin vui đối với ngành sản xuất ôtô trong nước do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 thứ 2 bất ngờ bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp từ cuối tháng 7 khiến các doanh nghiệp vẫn đang vừa sản xuất vừa "nghe ngóng" tình hình dịch bệnh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Cũng do ảnh hưởng của Covid-19, Triển lãm ôtô Việt Nam 2020, ngày hội ôtô lớn nhất nước do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Các nhà nhập khẩu ôtô chính hãng Việt Nam (VIVA) phối hợp tổ chức mỗi năm một lần, dự kiến cuối tháng 10 đã bị hủy.

VAMA dự báo lượng tiêu thụ ôtô trong năm 2020 có thể sụt giảm hơn 15% so với dự kiến trước đây của Hiệp hội. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, sản lượng, doanh số ôtô tại Việt Nam có thể thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Trước áp lực lượng ôtô đang tồn kho lớn lại thêm tình hình phức tạp của dịch Covid-19, nhiều hãng xe, đại lý đã có động thái tăng khuyến mại, giảm giá bán để giải quyết lượng xe tồn kho, kích cầu tiêu dùng "cứu" thị trường trước nguy cơ bị ảnh hưởng mạnh từ đợt dịch thứ 2 này.

Cuộc đua giảm giá sôi động trở lại

Theo khảo sát, ngay từ đầu tháng 8/2020, nhiều hãng xe, doanh nghiệp xe nhập, đại lý đã bước vào cuộc đua giảm giá. Những thương hiệu xe đang giảm mạnh trên thị trường phải kể đến như Mitsubishi, Ford, Honda , Toyota ,...

Hiện, mẫu Mitsubishi Pajero Sport đang được một số đại lý ưu đãi mạnh nhất lên đến 200 triệu đồng nhằm đẩy hết lượng hàng tồn. Đơn cử, Pajero Sport phiên bản máy dầu D 4x2 MT số sàn, xe sản xuất từ 2019 giảm xuống còn 780 triệu đồng.

Mẫu Mitsubishi Pajero Sport đang được một số đại lý ưu đãi mạnh nhất lên đến 200 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Khanh





Không nằm ngoài cuộc đua, Ford Everest cũng đang được một số đại lý giảm 60-130 triệu đồng. Cụ thể, một đại lý ôtô Ford tại Hà Nội chào bán Ford Everest phiên bản Titanium 2.0L AT 4WD, xe sản xuất từ 2019 với ưu đãi giảm trực tiếp tiền mặt 130 triệu đồng và gói phụ kiện 10 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản Titanium 4x2 AT, Trend 4x2 AT có mức giảm 60-80 triệu đồng.

Mẫu SUV cỡ nhỏ Ford EcoSport cũng được giảm giá lên tới gần 100 triệu đồng, bản Ambiente MT thấp nhất được giảm 80 triệu đồng. Như vậy để sở hữu chiếc Ecosport 1.5L MT Ambiente, khách hàng chỉ phải bỏ ra hơn 450 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều đại lý Honda cũng đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi có giá trị lên đến 70 triệu đồng cho khách hàng mua Honda City.

Hiện, Toyota cũng đang triển khai chương trình khuyến mại áp dụng cho hai phiên bản lắp ráp trong nước là Fortuner 2.4 AT 4x2 và MT 4x2 với một năm bảo hiểm thân vỏ cùng gói bảo dưỡng 3 năm miễn phí (hoặc 100.000 km). Người mua hai phiên bản này được giảm phí trước bạ đến 50% theo chính sách kích cầu.

Một nhân viên kinh doanh của đại lý Honda tại Hà Nội cho biết chưa năm nào thị trường ôtô liên tục gặp khó như năm nay. "Đang trên đà phục hồi khó khăn thì lại thêm đợt dịch mới, nếu cứ tiếp diễn như thế này thì doanh số xe của nhiều hãng còn giảm mạnh", anh nói.

Anh Trần Hiển, nhân viên kinh doanh của đại lý Toyota Doanh Thu (tỉnh Thanh Hoá) dự đoán mức khuyến mại và giảm giá bán thời gian tới phụ thuộc nhiều vào lượng xe tồn. Nếu sức bán ra chậm, lượng xe tồn kho nhiều thì các đại lý sẽ tiếp tục tăng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng và cạnh tranh thị trường.

"Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến người dân không phát triển được kinh tế thì nhu cầu mua xe cũng sẽ giảm", anh nhận định.

Ngoài ra, theo đại diện này, các đại lý đang tích cực giảm giá để thu hút khách hàng tranh thủ đẩy doanh thu trong thời gian giảm 50% phí trước bạ diễn ra từ nay đến ngày 31/12/2020, sau đó phí trước bạ sẽ về như cũ lượng khách sẽ ít hơn.

Anh Mạnh Cường (Thanh Xuân, Hà Nội) tính toán từ nay đến cuối năm, giá ôtô có thể giảm thêm nữa vì dịch bệnh bùng phát trở lại. Thời gian tới tình hình kinh doanh sẽ khó khăn, đồng thời nhiều mẫu xe mới sắp ra mắt các hãng, đại lý phải tích cực đẩy bán nhanh lượng xe đời cũ còn tồn kho.

Theo Zing