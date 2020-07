Tồn kho chục ngàn chiếc, ô tô chỉ còn nước giảm giá tháo hàng

Toyota Việt Nam vừa tung gói ưu đãi cho khách hàng mua xe Fortuner phiên bản sản xuất lắp ráp trong nước . Cụ thể, khách mua xe sẽ được tặng gói bảo hiểm thân vỏ 1 năm, trị giá hơn 10 triệu đồng. Cùng với đó là gói bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, với toàn bộ vật tư linh kiện thay thế miễn phí trị giá hàng chục triệu đồng. Chưa kể, những phiên bản lắp ráp trong nước vẫn được các đại lý giảm 30 triệu đồng so với giá công bố. Tính ra, khách hàng được hưởng ưu đãi khoảng 60 triệu đồng.

Với mẫu X- Trail của Nissan Việt Nam, bản 2.0L Luxury, dù các đại lý đã tăng giá bán lên từ 810- 820 triệu đồng thì vẫn giảm tới 120-130 triệu đồng so với giá công bố. Đấy là chưa kể khách hàng vẫn được tặng gọi phụ kiện trị giá 10 triệu đồng.

Khách hàng mua xe Mazda CX-5 trong tháng 7 cũng được giảm 50 triệu đồng, Mazda 3 giảm từ 35-40 triệu đồng so với giá công bố.

Khách mua xe vẫn được hưởng lợi kép nhờ giá giảm và lệ phí trước bạ giảm 50%

Mẫu Ford Ecosport được các đại lý giảm giá 20 triệu đồng. Các mẫu xe Toyota Vios, Honda City giá cũng giảm từ 10-20 triệu đồng, chưa kể vẫn có gói quà tặng là phụ kiện.



Còn dòng xe sang, mẫu Mercedes S450 Luxury có giá 4,969 tỷ đồng, khi mua khách hàng được giảm 200 triệu đồng. Cộng với giảm 50% phí trước bạ, tính ra giá lăn bánh của mẫu xe này rẻ hơn gần 500 triệu đồng so với trước. Các dòng Mercedes C- Class, E- Claas, GLC sản xuất lắp ráp trong nước giá cũng giảm từ 50 đến trên 100 triệu đồng so với giá công bố.

Hầu hết xe lắp ráp trong nước khi bán ra vẫn có giá thấp hơn giá công bố , các DN giải thích là do hàng tồn kho còn nhiều. Tuy nhu cầu về xe ô tô từ đầu tháng 7 có tăng khoảng 8% nhưng không có đột biến.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HAXACO, cho rằng không thể ngay lập tức cắt giảm tất cả khuyến mại bởi người tiêu dùng không bao giờ chấp nhận điều này.

Hiện ô tô trong nước tồn kho khoảng 20.000 chiếc, tương đương với hơn 1 tháng bán hàng. Đại dịch Covid-19 khiến thu nhập của nhiều hộ gia đình giảm và phải thắt chặt chi tiêu, vì vậy nhu cầu mua ô tô giảm mạnh. Bên cạnh đó, ô tô cũ đang bán với giá ngày càng rẻ, nên nhiều khách hàng cũng có thêm lựa chọn khi mua chiếc xe giá rẻ, chất lượng tốt.

Các đại lý ô tô cho biết, việc đẩy giá bán tăng lên từ đầu tháng 7 vẫn chưa thấm vào đâu so với thua lỗ mà họ gánh chịu từ đầu năm 2020. Dịch bệnh khiến cho doanh số bán lao dốc liên tục trong 6 tháng đầu năm, trong đó có 3 tuần của tháng 4 phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Thông thường chi phí hoạt động của đại lý khoảng 3 tỷ đồng/tháng. Xe bán với giá thấp do có bao nhiêu hoa hồng cắt hết cho khách, doanh số sụt giảm tới 40% nên bị thua lỗ kéo dài. Nhiều đại lý cho biết họ đã lỗ cả chục tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Các dự báo cho thấy nhu cầu về ô tô từ nay đến cuối năm sẽ tăng nhưng không kỳ vọng đột biến. Giá ô tô tiếp tục duy trì ở mức thấp cùng với nhiều các chương trình khuyến mãi hấp dẫn được tung ra.

Từ 10/7, sẽ có thêm một số mẫu xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi nhập khẩu linh kiện và nguyên vật liệu sản xuất linh kiện trong nước chưa có, với thuế 0%. Các mẫu xe này có điều kiện giảm giá thêm từ 2-5% nữa. Điều đó giữ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước có giá cạnh tranh.

Ngoài ra, nửa cuối năm 2020 sẽ có nhiều mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước kiến ra mắt. Trong phân khúc SUV cỡ nhỏ năm nay sẽ có sự xuất hiện của mẫu xe Kia Seltos, MG ZS, đối thủ cạnh tranh với Hyundai Kona, Ford Ecosport, Honda HR-V. Phân Khúc SUV hạng trung có Honda CR-V, Ford Escape, MG HS.

Phân khúc Sedan hạng D có Mazda 6... những mẫu xe mới này ra mắt hứa hẹn sẽ làm cho thị trường thêm sôi động và cạnh tranh hơn, giúp khách hàng có thêm những lựa chọn mới.

Khi giá ô tô trong nước giữ ở mức thấp thì giá ô tô nhập khẩu trong nước cũng không thể tăng. Nhiều mẫu xe đang được giảm giá bán từ vài chục cho tới cả trăm triệu đồng cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Theo Trần Thủy

Vietnamnet