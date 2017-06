Tiêu hủy lô quần Jean nhái Levi’s giá triệu đô

Ngày 9-6, tại KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy lô hàng quần Jean nhái thương hiệu Levi’s có tổng trị giá gần 33 tỉ đồng, tương đương 1,5 triệu USD.

Số quần giả nhãn hiệu Levi’s trị giá 1,5 triệu đô vừa bị lực lượng chức năng tiêu hủy. Ảnh: H.Tâm

Trước đó, vào tháng 11-2013, lực lượng liên nhành gồm đội QLTT 12B phối hợp cùng Công an phường Thới An, quận 12 ập vào kiểm tra Công ty TNHH một thành viên SX - TM Gia Đào (ở đường TA 16, phường Thới An) do bà Nguyễn Thị Thu Pha (37 tuổi) làm giám đốc, phát hiện đơn vị này sản xuất, gia công quần Jean cao cấp nhái thương hiệu Levi’s nổi tiếng.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ thu giữ tang vật gồm: 18.216 cái quần Jean thành phẩm, 960 cái bán thành phẩm nhái thương hiệu Levi’s cùng 144 kg nhãn mác, khuy, nút cùng nhiều tang vật có liên quan với trị giá gần 33 tỉ đồng.

Số máy móc của công ty này cũng bị tịch thu, sung công. Ảnh: H.Tâm

Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Công an TP.HCM điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Qua lời khai và điều tra truy xét cảnh sát xác định việc sản xuất của công ty này không được hãng Levi’s có trụ sở ở Mỹ ủy quyền. Bà Pha sau đó bị xử phạt tiền 50 triệu đồng về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” đồng thời phải bồi thường cho nguyên đơn dân sự số tiền 126 triệu đồng, tịch thu toàn bộ máy móc sung công và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ hàng giả.

Theo Nguyễn Tân

Pháp Luật TPHCM