Thịt ngỗng Nga hun khói đổ bộ, nhậu Tết hàng ngoại giá siêu rẻ

Thịt ngỗng Nga hun khói (hay còn gọi là thịt ngỗng Nga xông khói) xuất hiện ở Việt Nam khoảng 3 năm trở lại đây. Song, cận Tết năm nay, loại đặc sản này mới đổ bộ thị trường, được rao bán tràn ngập “chợ mạng” với số lượng cực lớn.

Thay vì chỉ có món lườn ngỗng Nga hun khói như những năm trước, thị trường Tết năm nay còn xuất hiện thêm món đùi ngỗng, cánh ngỗng Nga hun khói.

Loại đặc sản này được quảng cáo là hàng Nga chuẩn xịn, thịt được chia nhỏ ra các túi rồi hút chân không. Trong khi đó, nếu bảo quản ngăn cấp đông thì để được khoảng 1 năm mà không sợ hỏng, còn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì để được nửa tháng.

Thịt ngỗng Nga hun khói đang được rao bán tràn ngập





Đáng chú ý, món thịt ngỗng hun khói Nga đang có giá khá rẻ, rẻ hơn cả thịt lợn hun khói, thậm chí có loại còn rẻ hơn cả thịt lợn ngoài chợ. Đơn cử, đùi ngỗng Nga xông khói giá chỉ 250.000-300.000 đồng/kg. Cánh ngỗng Nga xông khói (phần đoạn cánh giữa ngon nhất) giá cũng chỉ 380.000-400.000 đồng/kg.

Thậm chí, lườn ngỗng Nga hun khói loại 4-5 lườn/kg hiện nay trên thị trường giá chỉ từ 140.000-180.000 đồng/kg. Một số chủ hàng chạy chương trình khuyến mãi với giá lườn ngỗng hun khói chỉ 105.000 đồng/kg, rẻ hơn cả thịt lợn hiện nay.

Chị Đoàn Thị Kiều Trang - một đầu mối bỏ sỉ thịt ngỗng Nga hun khói ở Thanh Oai (Hà Nội), cho biết, chị buôn và đổ sỉ loại đặc sản của Nga này khoảng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, những năm trước số lượng không nhiều, trung bình mỗi tháng chỉ tiêu thụ hết khoảng vài tạ, những tháng giáp Tết tiêu thụ hết khoảng trên dưới 1 tấn.

Giá sỉ của loại đặc sản này chị 115.000 đồng/kg





Song, năm nay thì khác, đặc biệt là dịp cận Tết này số lượng đổ sỉ cho các mối nhỏ lẻ tăng mạnh.

“Đợt này hàng về theo container hàng chục tấn. Tôi chỉ bỏ sỉ cho các mối nhỏ trong vài ngày là hết. Có ngày đổ buôn cả tấn thịt ngỗng Nga hun khói”. Chị nói và tiết lộ, giá đổ sỉ lườn ngỗng là 115.000 đồng/kg, hàng luôn có sẵn, khách lấy cả tạ hay cả tấn chị đều cung cấp được ngay trong ngày.

Trong khi đó, chị Bùi Thị Kim, chủ một cửa hàng thực phẩm nhập khẩu ở Trần Đại Nghĩa (Hai Bà Trưng, Hà Nội), công nhận, thịt ngỗng hun khói dịp này rất đắt khách.

Theo chị, đặc sản này có giá tương đối rẻ, lại dễ ăn, thịt thơm, ngon và lạ miệng, miếng thịt mềm, không bị khô. Chưa kể, khi mua về lại khá dễ chế biến, có thể thái ra ăn ngay, cho vào lò vi sóng quay qua cho nóng hoặc áp chảo để miếng thịt thơm ngon, giảm lượng mỡ dưới da ngỗng.

Thịt ngỗn Nga hun khói trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình





“Một phần do món này ăn ngon, phần khác do thịt lợn, thịt gà dạo này khá đắt đỏ nên người mua chuyển qua ăn thịt ngỗng hun khói nhiều”. Chị Kim tiết lộ, trung bình mỗi ngày chị bán lẻ được khoảng 50-70kg thịt ngỗng hun khói các loại, song đắt khách nhất vẫn là lườn ngỗng hun khói vì giá thành rẻ hơn so với đùi và cánh ngỗng.

Trên diễn đàn mạng của các bà nội trợ Việt, thịt ngỗng hun khói Nga đang là chủ đề “hot”. Theo đó, các bà nội trợ đau nhau khoe thành phẩm là các món ăn chế biến từ thịt ngỗng hun khói hay được nhiều chia sẻ kinh nghiệm chế biến món đặc sản này sao cho bớt béo, giảm vị mặn.

Một số chị em nội trợ cũng chia sẻ, thịt lợn đắt đỏ, ngỗng hun khói trở thành món ăn quen thuộc của gia đình. Bởi, 1kg thịt ngỗng họ có thể thái ra ăn làm 2-3 bữa và chế biến nhanh, tiện lợi. Đặc biệt, món thịt này hiện rao bán tràn ngập trên mạng xã hội nên rất dễ đặt mua.

Theo Hải Băng

Vietnamnet