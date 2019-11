Thịt bò, tôm cá tăng theo giá heo

Chị Hoa, tiểu thương bán thịt bò tại chợ Tân Định (quận 1) cho biết, hơn tuần nay mỗi kg thịt bò đã tăng thêm 10.000 đồng. Theo đó, phi lê bò nội 280.000 đồng lên 290.000 đồng một kg, bò đùi 250.000 đồng, bò gân 210.000 đồng... Còn bò Australia, giá cũng điều chỉnh từ 380.000 đồng lên 400.000 đồng với phi lê, và 350.000 đồng với bò đùi. Riêng các loại bò gân, nạm tăng thêm 10.000 đồng lên 200.000 - 250.000 đồng một kg.

Theo chị Hoa, nguyên nhân khiến giá bò tăng là do nhiều người tiêu dùng giảm sử dụng thịt heo và chuyển sang mua thịt bò nhiều hơn. Mặt khác, các chi phí đầu vào, cộng với nhu cầu tháng gần Tết tăng cao đẩy giá thịt bò đi lên.

Tiểu thương bán thủy, hải sản trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp). Ảnh: Hồng Châu.





Cùng với mặt hàng thịt bò, một số loại thủy hải sản cũng tăng giá nhẹ. Trong đó, tôm sú, tôm bạc tăng thêm 10.000 - 20.000 đồng một kg mỗi loại, cá điêu hồng thêm 5.000 đồng lên 65.000 một kg. Các loại cá biển cũng đồng loạt tăng thêm 10.000 đồng mỗi kg. Mực ống từ 240.000 đồng lên 250.000 đồng một kg, mực nang 280.000 đồng lên 300.000 đồng.

Theo các tiểu thương kinh doanh hải sản, cách đây một tháng giá hải sản có giảm nhẹ. Tuy nhiên, từ khi giá thịt heo tăng mạnh khiến nhu cầu tiêu dùng thủy hải sản tăng cao đã đẩy giá tăng theo. Mặt khác, một số sản phẩm tôm, mực đang được mua nhiều hơn để chế biến các sản phẩm phục vụ mùa Tết, nên nguồn cung giảm.

Cũng xác nhận nguồn hàng thủy hải sản về chợ có tăng so với tháng trước đó, đại diện chợ đầu mối Bình Điền cho biết, dù nguồn hàng tăng nhẹ 2-3% so với tháng trước nhưng do người tiêu dùng chuyển từ thịt heo sang dùng thủy hải sản, thịt bò nhiều hơn nên giá các sản phẩm này bắt đầu tăng. Lãnh đạo chợ này cũng dự báo, từ này tới Tết Nguyên đán giá các sản phẩm này còn tăng.

Hiện, giá heo hơi tại miền Bắc đang quanh mức 66.000 - 78.000 đồng một kg. Ở miền Trung, giá cũng lập đỉnh mới, dao động 65.000 – 76.000 đồng một kg. Còn các tỉnh phía Nam, heo hơi đang tiệm cận mức 74.000 đồng một kg.

Theo đó, giá thịt heo bán tại các chợ dân sinh cũng tăng vọt, dao động quanh mức 180.000 - 220.000 đồng một kg đối với ba chỉ và sườn non. Riêng các loại nạc đùi, xương ống, chân giò giá quanh mức 80.000 - 160.000 đồng một kg

Theo Hồng Châu

VnExpress