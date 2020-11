Thị trường 20/11 năm nay có gì "hot"?

Theo khảo sát, thị trường quà tặng năm nay cho dịp 20/11 khá phong phú: Hoa tươi, thời trang, mỹ phẩm, bút viết... Tuy nhiên, mặt hàng hoa tươi vẫn là sản phẩm được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn nhiều nhất để mua dành tặng các thầy cô.

Trên các tuyến đường lớn tại Hà Nội như: Láng, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh..., các cửa hàng bán hoa đã bày sẵn những lẵng hoa tươi để thu hút khách.

Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các chủ cửa hàng không chú trọng vào các lẵng hoa đắt tiền mà tập trung khai thác những bó hoa có mức giá trung bình từ 200.000 – 350.000 đồng/bó, hoa lẵng thì cao hơn 250.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy loại hoa và số lượng để khách hàng lựa chọn.

Hoa tươi vẫn là mặt hàng được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn để làm quà tặng thầy cô nhân dịp 20/11.

Bên cạnh đó, dịp 20/11 năm nay khá nhiều trường tổ chức kỷ niệm, hội khóa, hội lớp, nên các cửa hàng hoa vẫn bán khá chạy. Tuy vậy, do nhu cầu tăng cao trong dịp này và miền Trung bị mưa lũ kéo dài khiến nhiều tỉnh thành không có hoa tươi nên trong dịp lễ này giá hoa trong nước và nhập khẩu đều tăng 10-20% so với ngày thường.

Hiện, hoa ly có giá 180.000 - 250.000 đồng/chục, hoa hồng được bán với giá 10.000 - 40.000 đồng/bông, tùy loại. Ngoài ra, cúc hoạ mi cũng là loại hoa rất hút khách dịp lễ này, với giá dao động 60.000 - 90.000 đồng/bó.

Ngoài thị trường hoa truyền thống, thì một số bó hoa độc đáo cũng hút khách chẳng hạn như hoa sushi. Chủ một cửa hàng sushi ở quận 8, TP.HCM cho biết, đã nhận được tổng cộng 4-5 đơn hàng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nữa. Hầu hết khách yêu cầu giao vào ngày 19 và 20/11 nhưng hoa sushi phải làm cẩn thận, tỉ mỉ nên lo làm không xuể, không dám nhận quá nhiều đơn.

Bó hoa sushi được đặt trong hộp trước khi giao cho khách.

Mặc dù thị trường có tăng cao so với ngày thường, nhưng so với dịp 20/11 năm 2019 thì năm nay doanh thu của các cửa hàng giảm 50% do dịch COVID-19.

Không chỉ hoa tươi, mà các cửa hàng quà tặng, hàng lưu niệm cũng chung cảnh ngộ. Tại một nhà sách lớn ở quận Thủ Đức, ngoài các mặt hàng truyền thống như sách, viết, thiệp chúc mừng, hoa giấy, hoa vải... thì đa số các điểm kinh doanh quà tặng tri ân đều không có nhiều sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của khách hàng. Lượng khách hàng cũng thưa thớt, giá cả các mặt hàng không tăng giá so với năm trước.

Bút, sổ, thiệp chúc mừng là những mặt hàng phổ biến được học sinh lựa chọn. Ảnh: Báo Công thương.

Theo đại diện nhà sách này, bên cạnh sổ tay, bút, hoa hồng,… thì mặt hàng bán chạy trong tháng 11 này chính là thiệp chúc mừng, tri ân thầy cô. Tùy chất liệu, mẫu mã, kiểu dáng và hãng sản xuất thì thiệp có giá thành khác nhau. Đặc biệt, những loại thiệp "handmade", thiệp thủ công sẽ có giá cao hơn các loại in sẵn.

Lily (tổng hợp)