Thầy giáo xứ Nghệ kiếm hơn 600 triệu đồng/năm nhờ trồng măng tây

Chia sẻ với PV, chị Lê Thị Tài (công nhân trồng măng tây) kể về mô hình trồng hơn 10.000 gốc măng tây xanh mướt trồng trên 1ha đất của gia đình thầy Dương Hoàng Lai (40 tuổi, giáo viên dạy thể dục trường Trung học cơ sở Nghi Diên).

Với ấp ủ sở hữu trong tay một mô hình nông nghiệp sạch, sau thời gian tìm hiểu và nghiên cứu kỹ, anh Lai đã quyết định chọn cây măng tây để trồng trên mảnh đất công ích được thuê ở xóm 8, xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Mô hình này giúp gia đình anh có thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm.

Đây là mô hình này trồng măng tây ứng dụng công nghệ cao với sự hỗ trợ và động viên của hợp tác xã Nghi Liên.

Anh Dương Hoàng Lai đang thu hoạch những mầm non măng tây sạch vào sáng sớm tại thửa ruộng của mình. Cây măng tây trồng một lần nhưng có thời gian canh tác lên đến 7 – 8 năm, trung bình mỗi năm thu hoạch được 3 đợt, mỗi đợt thu hoạch 3 tháng liên tục rồi nghỉ cây 1 tháng.

“Măng tây ở đây được đầu tư trồng bằng công nghệ Isreal. Gốc cây được phủ bằng ni lông hai mặt giúp phản quang ánh sang cho cây cùng với hệ thống tưới nước nhỏ giọt và dẫn phân”, anh Lai cho biết.

Anh Lai tiếp tục kể về mô hình trồng măng tây chuẩn sạch của mình: “Tôi tuyệt đối không phun thuốc trừ sâu và sử dụng phân bón hóa học vào sản phẩm măng tây của mình mà ủ những thùng phi tương từ 1 đến 2 tháng cho tương lên men rồi đem đi tưới cho từng gốc cây thay vì phải dùng các loại phân hóa học”.

Do cả hai vợ chồng phải dành một nửa thời gian đứng lớp giảng dạy nên gia đình anh Lai đã phải thuê tới 3 công nhân chăm sóc vườn cây từ việc làm đất, nhổ tỉa cây bệnh, cắt cành cho tới thu hoạch mầm cây.

Khu đất nằm giữa thửa ruộng măng tây đang được anh Lai ươm cây hoa mười giờ để khi nó ra hoa thu hút ong bướm đến đây thay vì chúng bám lên thân cây măng tây.

Mầm măng cao khoảng 20 đến 40 cm là lúc nên cắt ngay để măng không chứa nhiều gốc xở già và có được những búp măng tươi xanh mơn mởn.

Anh Lai cho hay: “Trước khi bắt tay vào thực hiện mô hình trồng cây măng tây công nghệ cao này tôi đã phải đi nhiều nơi ở khu vực miền Bắc và khu vực trong tỉnh Nghệ An chuyên trồng măng tây để học hỏi kinh nghiệm. Số vốn ban đầu bỏ ra gần 700 triệu đồng. Sau gần hai năm triển khai mô hình chúng tôi đã bước đầu có thu nhập đáng kể, được nhiều người và đơn vị biết đến.”

Những mầm măng được thu hoạch từ sáng sớm tinh mơ sẽ được đưa đến chòi tại vườn để rửa sạch đầu gốc và tiến hành đóng gói. Mỗi bó măng tây nặng 50g sẽ có giá 70.000 đồng.

Sản phẩm sau khi được đóng gói gọn gàng, anh Lai sẽ mang đến cho những nhà hàng đã đặt hàng trước. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khách hàng quen đến tận vườn để được tham quan và mua măng tây sạch tại vườn.

“Gia đình tôi rất thích ăn măng tây nhưng trước giờ chỉ vào siêu thị mua cho an toàn, thế nhưng từ khi biết mô hình trồng măng tây sạch của gia đình anh Lai đây cứ cuối tuần cả nhà tôi lại chở nhau lên thăm ruộng măng tây và mua vài kg về ăn dần. Bởi chất lượng măng ở đây ngon ngọt và an toàn. Đặc biệt là giá cá phải chăng”, chị Nguyễn Nga (xóm 7, xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) – một khách quen của gia đình anh Lai vui vẻ chia sẻ.

Vị thầy giáo thể dục này cho biết thêm, sắp tới anh sẽ mở rộng mô hình trồng cây măng tây sạch ở những vùng đất thích hợp trên địa bàn. Đồng thời, anh luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai có mong muốn học hỏi mô hình trồng cây măng sạch công nghệ Isreal này.

Theo Linh Nhi

Dân Việt