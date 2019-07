Thâm nhập 'đại công xưởng' hàng nhái ở Thủ đô

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km, chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) ồn ào, tấp nập, từ 7 giờ sáng đến cuối buổi chiều. Mỗi ngày có hàng nghìn tiểu thương từ khắp các miền về đây “tuyển hàng”. Mấy năm trước chợ chỉ có 1 - 2 khu buôn bán vải, quần áo, nhưng giờ đây các cửa hàng tràn ngập khắp mọi ngả đường, ngõ; bày bán la liệt chạy tít vào sâu trong các xóm ở Ninh Hiệp. Bắt đầu từ Dốc Lã (Yên Thường) con đường nhỏ khoảng 4km vừa đủ hai ô tô tránh nhau dẫn vào Ninh Hiệp kín đặc các cửa hàng, ki-ốt bày bán quần áo, vải vóc.

Khu vực cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Dốc Lã

Nguồn hàng quần áo trong chợ Ninh Hiệp có rất nhiều chủng loại phong phú, đa dạng, tùy thuộc giá cả và nhu cầu mua lẻ hoặc mua buôn được chia thành 5 khu chính: Khu Dốc Lã, chợ đầu mối Baza, chợ Sơn Long, chợ Phú Điền và chợ Nành Ninh Hiệp.

Mấy năm trở lại đây, Ninh Hiệp không chỉ nổi tiếng về chợ bán buôn quần áo, vải vóc, mà khu vực này còn là “đại công xưởng” sản xuất hàng may mặc lớn nhất cả nước. Ngoài việc cung cấp nguồn hàng thương mại phân phối khắp cả nước, hàng hóa của các xưởng may gia công này còn bắt chước theo bất kể thương hiệu nổi tiếng nào như: Nike, Adidas, Tommy, Lacoste, Uniqlo…

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực được cho là “xưởng gia công” Dốc Lã, các ki-ốt nhỏ được xây san sát nhau hai bên đường. Đây là những cơ sở nhỏ trưng bày các mẫu quần áo thời trang đẹp, hấp dẫn nhằm thu hút sự chú ý của khách nhưng cũng chính là nơi chuyên đặt may các mẫu thời trang số lượng lớn theo yêu cầu.

Khó kiểm soát hàng nhái

Trong vai một khách mua buôn, chúng tôi vào quầy có tên T.D, nơi đang bầy la liệt hàng hiệu cho cánh mày râu. Chủ cửa hàng niềm nở nói nhận đặt may và thiết kế được tất cả các mẫu của các hãng nổi tiếng. “Giá cả hàng đặt tùy vào loại vải, đường may… nhưng hàng chất lượng nhất, đường chỉ chuẩn nhất, thật như áo chính hãng có giá 13 (130.000đồng/chiếc áo-PV)”, chủ cửa hàng ra giá khi phóng viên đưa ra mẫu áo có cổ hút khách nhất của hãng Nike hiện nay.

Chủ cửa hàng giới thiệu sản phẩm với phóng viên

Để có được giá trên phải đặt từ 500 - 1.000 chiếc/lượt, đều các tháng ở 3 kích cỡ thông dụng tại Việt Nam là M, L và XL. Tại đây, chủ cửa hàng cũng giới thiệu chi tiết từng loại vải với giá giảm dần nếu lấy vải mỏng, kém chất lượng hơn. Chưa dừng lại, chủ cửa hàng còn mở laptop giới thiệu về cách làm việc chuyên nghiệp ở đây. Theo lời người này, các chi tiết may áo: cầu vai, vạt áo, cổ áo… đều được thiết kế trên máy tính chính xác đến từng centimet và sẽ không có lỗi nào xảy ra trong quá trình cắt vải, may áo.

Chủ cửa hàng T.D cho hay, quầy trưng bày chỉ thuê lại, còn xưởng sản xuất, xưởng cắt may được bố trí ở nơi khác. Thấy chúng tôi do dự đặt hàng, chủ cửa hàng bốc máy điện thoại cho người thân ra tận nơi đưa chúng tôi vào xem kho hàng. Sau một đoạn đường lòng vòng, chúng tôi được đưa vào căn nhà 3 tầng nằm sâu trong ngõ. Dưới tầng một la liệt các kiện vải đủ màu sắc, chất liệu. Trên bàn lớn là một máy cắt vải. Theo người này, các chi tiết áo sẽ được cắt tại đây, còn việc may sẽ được chuyển ra xưởng của người nhà nằm nơi khác. Ngỏ ý muốn đến thăm khu vực máy may, người này từ chối vì ở xa.

Theo một cán bộ văn phòng xã Ninh Hiệp, tính đến tháng 10/2018, trong số hơn 2.400 hộ kinh doanh may mặc, vải vóc có khoảng 100 hộ trực tiếp sản xuất nhưng chủ yếu chỉ nhận đặt may và tập trung ở khâu cắt vải, còn xưởng may được bố trí ở nơi khác, thậm chí ở các tỉnh Ninh Bình, Nam Định. “UBND xã chỉ thống kê các hộ kinh doanh trên địa bàn để phối hợp với cơ quan Thuế. Còn việc quản lý sản xuất hàng nhái, hàng giả thì khó, cần phải có các cơ quan chuyên trách được đào tạo như lực lượng Quản lý thị trường”, vị cán bộ xã Ninh Hiệp cho biết.

Sáng 4/7, Đội QLTT số 14 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh lớn tại chợ Ninh Hiệp, phát hiện và thu giữ 2.670 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như: kính mắt giả nhãn hiệu Dior, Chanel, Gucci; quần áo giả nhãn hiệu Christion Dior, Nike, Adidas, Louis Vuiton... Theo tiểu thương tại chợ Ninh Hiệp cho biết, mỗi ngày hàng trăm ngàn sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bán, đổ buôn tới các đầu mối kinh doanh khác, với giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm thật như một chiếc áo hiệu Christian Dior được chủ cơ sở kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp bán từ 60.000 đến 100.000 đồng, trong khi sản phẩm thật giá khoảng 15 triệu đồng (600 euro).

Theo Tiền phong