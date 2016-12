Tết đến tặng con Camry, chuyển khoản tỷ đồng: Tiêu gì cho hết

Một công ty bất động sản tại Hà Nội vừa quyết định thưởng Tết cho tám nhân viên quản lý bậc trung là tám ô tô trị giá hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, có 3 nhân viên thuộc chi nhánh TP.HCM, 5 nhân viên tại Hà Nội. Theo tiết lộ, mỗi nhân viên này được 1 con Camry 2.0 E.

Theo đại diện công ty bất động sản này, họ thưởng Tết to cho các nhân viên xuất sắc là do tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2016 tương đối tốt, doanh thu tăng trưởng hơn 20% so với năm 2015.

Thưởng ô tô tiền tỷ cho nhân viên xuất sắc

2016 được coi là năm thị trường bất động sản khá sôi động nhất nên mặt bằng thưởng Tết chung cao hơn năm ngoái. Thậm chí, một số sàn giao dịch còn đưa ra mức thưởng Tết cao hơn so với nhiều chủ đầu tư.

Ông Phạm Thành Hưng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn BĐS Thế kỷ (Cen Group), cho biết, công ty thưởng bằng ôtô trị giá trên dưới 1 tỷ đồng cho 11 nhân viên xuất sắc nhất năm. Nếu như năm ngoái chỉ khoảng 4-5 trường hợp được thưởng thì năm nay, hơn 10 người được thưởng nhà, thưởng ôtô.

Không tới tiền tỷ nhưng nhiều doanh nghiệp BĐS khác cũng thưởng Tết lên tới vài trăm triệu đồng. Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc sàn EZ Land, mức thưởng dự kiến của đơn vị sẽ không cao hơn năm ngoái. Theo đó, những vị trí lãnh đạo chủ chốt như giám đốc kinh doanh, trưởng phòng, phó phòng xuất sắc mức thưởng khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ 1-2 cá nhân được nhận con số này.

BĐS thưởng tết vài trăm triệu đồng

Ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hoàng Gia Invest Group, cho hay, công việc kinh doanh còn đang bận bịu nên chưa có con số chi tiết về mức thưởng Tết của công ty, nhưng chắc chắn mức thưởng thấp nhất sẽ khoảng từ 2-3 tháng lương cơ bản, đối với cá nhân xuất sắc thì mức thưởng sẽ cao hơn nhiều lần.

Ở khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, mức thưởng tết cao nhất là 500 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp ở TP.HCM. Doanh nghiệp này làm trong lĩnh vực sản xuất nhựa, bao bì.

So với mọi năm, tình hình thưởng Tết ở khối ngân hàng khá yên ắng. Techcombank là ngân hàng đầu tiên công bố thưởng Tết đến 7 tháng lương. Theo đó, toàn bộ cán bộ công nhân viên ai cũng sẽ được nhận thêm tháng lương thứ 13.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh của đơn vị cũng như hiệu quả công việc của cá nhân, đa số cán bộ nhân viên sẽ được nhận thêm một phần thưởng Tết, dao động từ 1,5 tháng lương đến 6 tháng lương. Như vậy, mức thưởng Tết cao nhất của Techcombank này là 7 tháng lương.

Với những "ông lớn" như ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, BIDV dù kết quả kinh doanh năm nay khá tích cực nhưng đến giờ vẫn chưa có sự hé lộ nào về mức thưởng Tết.

Bên cạnh thưởng bằng tiền mặt, các doanh nghiệp “ăn nên làm ra” trong năm nay cũng mạnh tay thưởng bằng cổ tức. Mới đây, Thế giới di động tiết lộ sẽ thưởng 7,33 triệu cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của công ty, tương ứng với 73,3 tỷ đồng nếu tính theo mệnh giá.

Hiện tại, cổ phiếu MWG có giá 165.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tính theo giá trị thị trường thì người lao động sẽ nhận về lượng cổ phiếu tương ứng với 1.209 tỷ đồng.

Đó là mức thưởng Tết của các doanh nghiệp một năm là ăn khấm khá, còn bình quân thưởng Tết của người lao động thuộc các công ty sản xuất thấp hơn nhiều.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mức thưởng Tết dương Tết âm 2017 cơ bản cũng tương đương thời điểm này năm 2016, bình quân 900.000-1 triệu đồng/người và vẫn có mức 50.000 đồng/người với Tết dương, còn thưởng Tết âm là khoảng một tháng lương cơ bản.

Theo N.Hải

VietNamNet