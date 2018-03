Tắc đường, chợ hoa Quảng Bá "vỡ trận" đêm trước ngày 8/3

Đường vào chợ hoa Quảng Bá ùn ứ một đoạn dài do lượng người vào chợ tăng đột biến so với ngày thường. Một phần cũng do đoạn đường Nghi Tàm đang thi công, nhưng phần lớn vẫn do các lái buôn từ khắp nơi đổ về cố gắng nhập hàng để bán thêm trong dịp lễ đặc biệt.