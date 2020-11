Vừa qua, do ảnh hưởng của COVID-19 và mưa bão, hoạt động mua bán kém sôi động hơn mọi năm. Tuy nhiên, để kích cầu vào ngày lễ Độc thân, hàng loạt thương hiệu giảm giá, các ứng dụng mua sắm điện tử như Shopee, Lazada, Tiki.....quảng bá nhiều hoạt động tặng mã giảm giá và voucher với các mặt hàng đa dạng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Hàng loạt các chương trình giảm giá được các trang trực tuyến đồng loạt kích hoạt để thu hút người mua vào ngày 11/11.



Nhiều hình thức bán hàng mới cũng đã được tung ra thị trường trong ngày hôm nay. Lazada tung hình thức "mua hàng online đặt cọc" và chốt đơn vào 11/11. Tiki ra mắt "siêu coupon" mua hàng lên đến 1 triệu đồng, mức giảm giá được quảng bá giảm lên đến 90% vào khung giờ 20h - 24h tối nay. Người tiêu dùng gần như "hoa mắt" với hàng loạt mặt hàng giảm giá, tranh nhau "săn" hàng sale, đặt cọc trước mặt hàng qua sàn thương mại điện tử. Các siêu thị, trung tâm thương mại như Vincom, BigC cũng có chương trình khuyến mãi theo chủ đề ngày độc thân, bày bán các sản phẩm kèm theo quà tặng cho khách hàng.



Bạn Nguyễn Phương Thảo (sinh viên năm Nhất, lớp Báo mạng điện tử, HV Báo chí Tuyên truyền) cho biết: "Đây là cơ hội mua sắm vàng cho sinh viên vì giá rất rẻ. Theo "bí kíp" em học được từ các bạn thì đồ rẻ sẽ có vào những khung giờ vàng như đầu buổi sáng hoặc 20h tối nên gần như vào gần khung giờ đó mình phải trực từng giây. Hôm nay, em đã mua được một đôi giày thể thao với giá chỉ 8.000 đồng vào giờ vàng. Tối nay, em sẽ tiếp tục cùng hội bạn thân săn áo khoác gió".

Không chỉ có quần áo, các mặt hàng điện tử cũng được giảm sâu trong dịp này.





Không chỉ các trang thương mại điện tử, khu mua sắm, các hãng hàng không tung loạt vé máy bay giá rẻ trong dịp lễ độc thân. Vietnam Airlines cho biết sẽ triển khai chương trình "Ưu đãi ngày độc thân 11/11" từ ngày 11/11-13/11 với giá vé nội địa 99.000 đồng một chiều. Bamboo Airway quảng bá hoạt động mua 1 tặng 1. Vietjet Air tổ chức minigame và tặng vé cho cặp đôi ăn ý nhất.



Theo thống kê của nhiều trang thương mại điện tử, lượng truy cập vào ngày này của các trang đều từ 1 triệu đến 3,5 triệu khách/ sàn. Không chỉ ưu đãi về giá mà các sàn thương mại điện tử cũng tăng các hỗ trợ về cước phí vận chuyển từ 30% đến 50%. Chính nguyên nhân này đã khiến hầu hết các cửa hàng bán hàng theo truyền thống dù vẫn tung ra hình thức giảm giá nhưng vắng vẻ, tiêu điều.

Bạn Nguyễn Trà My, sinh viên năm 2 khoa Truyền thông, HV Phụ nữ chia sẻ về lý do không đi "săn sale" trực tiếp tại các cửa hàng: "Hàng trực tiếp ở ngoài chủ yếu bán theo hình thức "Up to sale" nên chỉ có một số sản phẩm là "sale thật". Nhiều sản phẩm chỉ còn một size khiến việc lựa chọn theo sở thích rất khó. Còn trên các ứng dụng vừa đa dạng lại có thể mua theo combo chứ không chỉ riêng quần áo nên đa phần sinh viên bọn em vẫn thích hơn". Dự kiến, tối nay, nhiều trang thông tin điện tử vẫn sẽ tiếp tục tung ra hàng loạt các chương trình dành riêng cho ngày 11/11 để kích cầu vào các khung giờ vàng truyền thống từ 20h đến 24h.

Huy Hoàng - Diệp Chi