Siêu xe 15 tỷ mới bị tai nạn của Tuấn Hưng có gì mà đắt đỏ đến vậy?

Khoảng 3h ngày 16/10, Tuấn Hưng ngồi trên chiếc Ferrari 488 GTB do một nam tài xế cầm lái đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến thành phố Việt Trì (Phú Thọ), xe mất lái, đâm vào lan can đường. Lúc đó, trời mưa to, đường trơn.

Được biết, nam ca sĩ và tài xế không bị thương, riêng ôtô bị nát hết phần đầu. Người bạn cho biết do xe gầm thấp, lao xuống hố nước sâu nên mất lái.

Siêu xe 15 tỷ của Tuấn Hưng tại hiện trường tai nạn.

Siêu xe này được nam ca sĩ mua cách đây hơn một năm. Tuy không tiết lộ giá mua cụ thể nhưng theo giá thị trường lúc đó thì giá chiếc Ferrari 488 GTB của Tuấn Hưng rơi vào trên dưới 15 tỉ đồng tuỳ theo những trang bị nội, ngoại thất theo xe.

Việc ca sĩ Tuấn Hưng chi cả chục tỉ tậu siêu xe Ferrari khá bất ngờ dù trước đó anh đã nổi tiếng là một tay chơi, ngay cả trong lĩnh vực xe. Anh sở hữu hàng loạt xe siêu sang bạc tỷ đáng kể đến như Mercedes-Benz S400, Mercedes-Benz C300 AMG, Mercedes-Benz C200 bản độ, BMW X6 hay Range Rover Evoque và một chiếc mô tô phân khối lớn Ducati Diavel Cromo hầm hố nhưng siêu xe, xe thể thao chưa từng được nam ca sĩ đưa vào bộ sưu tập.

Siêu xe Ferrari 488 GTB được Tuấn Hưng mua vào tầm tháng 9/2017

So với những người anh em khác tại Việt Nam, Ferrari 488 GTB thuộc diện sinh sau đẻ muộn khi mới ra mắt năm 2015 tại triển lãm Geneva Motor Show 2015. Chiếc xe thay thế 458 Italia tiếp tục được các đại gia Việt săn đón không kém đàn anh một thời.

Ferrari 488 GTB là mẫu xe thứ hai của Ferrari sử dụng công nghệ động cơ tăng áp sau chiếc California T. Động cơ này có khả năng đáp ứng mau lẹ không thua kém so với loại nạp trực tiếp, có ưu điểm giảm được dung tích và tăng hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ngoại hình “điển trai” rắn rỏi hơn, Ferrari 488 còn được trang bị động cơ V8 3.9L tăng áp kép đặt giữa sản sinh công suất tối đa 670 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 760 Nm tại 3.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua một loại hộp số duy nhất là ly hợp kép 7 cấp Getrag được phát triển theo công nghệ F1. Nhờ khối động cơ mạnh mẽ này Ferrari 488 GTB có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h mất 3 giây, 0 - 200 km/h hết 8,3 giây và đạt vận tốc tối đa 330 km/h.

Động cơ 3.902cc V8 twin-turbo của Ferrari 488 GTB mới được xếp vào hàng đầu phân hạng về sức mạnh.

Phần đầu xe khác biệt bởi hai hốc hút gió chính được mở rộng giúp nâng cao tính khí động học cũng như tăng khả năng làm mát cho má phanh. Cụm đèn pha có thiết kế đặc trưng của hãng xe Ý nổi bật vởi dải đèn LED định vị trải dài.

Tên tuổi của Ferrari gắn liền với 3 dòng xe: thể thao, siêu xe đường trường Grand Touring (hoặc GT) và tất nhiên là cả dòng xe giới hạn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như siêu phẩm LaFerrari bán với mức giá triệu đô. Nếu danh tiếng của Ferrari vang xa vạn dặm với những siêu xe thể thao bóng loáng, những phiên bản giới hạn chỉ dành cho giới siêu giàu thì dòng xe GT lại được biết đến như những con quái vật thống trị đường đua. Kể từ năm 2011, Ferrari đã khiến không ít tay đua công thức Formula One phải thổn thức vì tuyệt phẩm 458 Italia GT3 khi giành chiến thắng hẳn 6 lần tại đường đua 24 Hours of Spa-Francorchamps, 4 lần tại Gulf 12 Hours và hàng loạt giải thưởng khác. Sáu năm sau đó, Ferrari lại một lần nữa phải khiến thế giới ngã mũ khi ra mắt bản nâng cấp 488 GTB, dòng xe được tạp chí huyền thoại xe hơi Motor Trend đánh giá là siêu xe tốt nhất 2017.

Lily (th)