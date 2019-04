Sau lá chuối, siêu thị dùng hộp làm từ bã mía, túi ngô đựng thực phẩm

Sau khi hệ thống siêu thị Lotte Mart ở quận 7 triển khai thử nghiệm gói rau củ bằng lá chuối thay vì túi nylon, hầu hết hệ thống siêu thị ở TP HCM cũng đua nhau hưởng ứng xu thế này.

Big C cho biết, từ 1/4/2019, các siêu thị Big C ở Hà Nội cũng chính thức áp dụng bao gói rau bằng lá chuối đối với các sản phẩm như cần tây, măng tây xanh, rau ngò, rau húng, rau diếp cá, rau răm, rau thơm, thì là, ngò ri.

Còn đối với các siêu thị Big C khu vực miền Trung và miền Nam, từ 3/4/2019, sản phẩm rau dớn rừng của dự án Sinh kế cộng đồng hỗ trợ nông dân huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi (sản phẩm rau rừng tự nhiên), cũng sẽ được bọc lá chuối thay cho túi nylon.

Hầu hết siêu thị triển khai gói rau bằng lá chuối. Ảnh: Nghệ Nguyễn.

Hay tại Sài Gòn Co.op, hệ thống này cho biết, cũng đã thử nghiệm dùng lá chuối ở một vài siêu thị Phan Thiết, Tây Ninh, Quy Nhơn, Tam Kỳ và sẽ áp dụng trên toàn hệ thống trong thời gian tới ở các hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.op Xtra, Co.op Food, Co.op Smiles tại TP HCM.

Cùng với "trào lưu" gói thực phẩm bằng lá chuối, các siêu thị còn đua nhau sử dụng và phân phối các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.

Hệ thống Big C cho hay, ngoài gói thực phẩm bằng lá chuối, siêu thị tiếp tục thí điểm phục vụ khách hàng đựng thực phẩm bằng túi làm từ bột ngô - loại túi vi sinh phân hủy hoàn toàn từ cuối tháng 3. Tất cả túi nilon đựng hàng hóa hiện nay được phát miễn phí tại quầy thu ngân Big C đều là túi nylon tự hủy. Ngoài ra, Big C cũng hỗ trợ đóng thùng carton miễn phí cho khách hàng thay vì sử dụng túi nilon.

Bên cạnh đó, để góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu tác hại của túi nylon, Big C đã triển khai sử dụng túi nylon tự hủy sinh học từ năm 2015 và vẫn tiếp tục áp dụng cho đến nay.

Còn tại Lotte Mart, hệ thống này cho biết dù sản phẩm thân thiện môi trường không chiếm đa số nhưng được khách hàng khá chuộng. Hiện siêu thị có bán các ống hút giấy, túi eco-green (loại có thể tái chế), vỏ hộp nhựa làm từ bã mía, trứng gà gói bằng bao bì giấy thay vì hộp nhựa như thông thường.

"Sắp tới chúng tôi sẽ bán thêm sản phẩm ống hút bằng bột gạo. Toàn bộ đồ ăn chín được bán tại siêu thị TP HCM và Hà Nội cũng sẽ được đựng trong hộp làm từ bã mía", đại diện Lotte Mart nói và cho hay, hộp làm từ bã mía được làm 100% từ sợi tự nhiên (thành phần chính từ bã mía), có thể dùng hâm nóng thức ăn trực tiếp trong lò vi sóng hoặc cấp đông với sản phẩm đến âm 40 độ C mà vẫn rất an toàn.

Hộp nhựa đựng thức ăn được làm từ bã mía tốt cho sức khỏe, thân thiện môi trường. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng đựng được nước nóng hoặc dầu ăn nóng trên 100 độ C mà không bị biến dạng hay thấm từ trong ra ngoài. Nguồn nguyên liệu là sản phẩm tận thu từ sản xuất nông nghiệp nên không tham gia vào quá trình chặt cây rừng. Thêm vào đó, sản phẩm rất thân thiện với môi trường với khả năng tự phân hủy sinh học khi chôn dưới đất trong vòng 6 tuần (45 ngày).

Trước đó, từ tháng 3/2011, hệ thống siêu thị Co.opmart của Saigon Co.op trên toàn quốc đã triển khai đồng loạt thay túi nylon thông thường bằng túi nylon tự hủy thân thiện với môi trường. Loại túi này có ưu điểm là khả năng tự phân hủy sinh học trong môi trường có điều kiện nhiệt độ và ánh sáng thích hợp.

Theo Thi Hà

VnExpress