Săn lùng tiền in hình gà các nước để lì xì Tết

Gần Tết Đinh Dậu, những đồ vật có liên quan đến các gà thường được nhiều người chọn lựa để mang lại may mắn dịp đầu năm. Trong đó, tiền có in hình gà được săn đón được cho là nhiều nhất. Anh Nguyễn Văn Linh (quận Phú Nhuận, TP HCM), chuyên kinh doanh mặt hàng tiền lưu niệm cho biết: "Các loại tiền hình này thường dùng để lì xì, giữ lưu niệm với mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm mới.

Năm nay, loại tiền 2 USD có in hình con gà được phát hành tại Mỹ dành cho các thị trường châu Á khá phổ biến, được bán với giá 400.000 đồng một tờ. "Vừa rồi, tôi có mua 100 tờ tiền 2 USD có hình gà. Tôi làm bên thủy sản nên muốn mua để tặng cho khách hàng, lì xì nhân viên lấy may mắn. Sắp tới tôi sẽ mua thêm khoảng 100 tờ nữa qua đường bưu điện", anh Nguyễn Trung Trực (33 tuổi, Cà Mau) cho biết. Một loại tiền lưu niệm khác có xuất xứ từ Australia bán với giá 150.000 đồng một tờ. "Việc tìm được những tờ tiền có hình gà không đơn giản vì không phải quốc gia nào cũng in", anh Linh nói. Nhà buôn này cho biết loại tiền 2 USD và tiền xu in hình gà là bán chạy nhất. "Tôi nhập về hơn 1000 sản phẩm, chưa đến Tết nhưng đã bán gần hết". Sản phẩm từ Australia chỉ là tiền kỷ niệm, được in ra để làm tiền lì xì Tết cho cộng đồng người châu Á. Tiền hình con gà mệnh giá 100 pataca cũng được chính quyền Macao (Trung Quốc) in ấn và cho phát hành nhằm mục đích kỷ niệm trong dịp năm mới Đinh Dậu. Đồng tiền 100 rupiah của Indonesia với hình con gà rừng được bán với giá 70.000 đồng một tờ. Ở quốc gia phát hành, tờ này đã không còn giá trị sử dụng. Đồng tiền 10.000 yen Nhật làm bằng kẽm có mạ vàng lá với giá 200.000 đồng một sản phẩm. Tiền xu mạ vàng, bạc từ Đài Loan (Trung Quốc) cũng có giá từ 300.000 đồng trở lên. Đây chỉ là vật lưu niệm, không có giá trị sử dụng. Ngoài các loại lưu niệm có linh vật gà, những tờ tiền thật có số seri đẹp như tứ quý, ngũ quý, phát lộc, thần tài, cũng được dự đoán sẽ hút hàng dịp tới. Trong ảnh là tờ tiền 100 USD có seri 86868686 mang ý nghĩa lộc phát được bán giá 18 triệu đồng. "Đây là hàng rất hiếm, mỗi lần chỉ nhập chưa đến 20 tờ và ngày hôm sau là có người mua lập tức", anh Linh cho biết. Tiền 1.000 đồng của số seri đẹp với ý nghĩa may mắn được bán với giá 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, những tờ tiền của các quốc gia khác, dù không in hình gà nhưng có thiết kế đẹp cũng được nhiều người ưa chuộng làm tiền lì xì. Như bộ tiền với ý nghĩa tứ linh long - lân - quy - phụng sum vầy của các quốc gia có giá 150.000 một bộ. Những loại tiền có mệnh giá lớn của Zimbabwe phát hành năm 2008 do lạm phát cao cũng được bán với giá 800.000 đồng một tờ. Theo anh Linh, giới chơi tiền thường có quan niệm giữ tiền có mệnh giá càng cao vào đầu năm mới sẽ mang lại tiền tài dư dả suốt 12 tháng.