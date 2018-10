Rolls-Royce chống đạn giá 2,08 triệu USD đắt hơn xe ông Trump

Hãng độ Klassen đang chào bán Rolls-Royce Cullinan phiên bản kéo dài với giá bán 1,8 triệu euro, đương đương khoảng 2,08 triệu USD . Con số này cao hơn rất nhiều so với một chiếc Cullinan nguyên bản, vốn có giá 325.000 USD tại thị trường Mỹ.

Klassen cho biết, chiếc xe tăng thêm 1.016 mm, đẩy chiều dài tổng thể của xe lên mức 6.357 mm. Chiều dài cơ sở 4.311 mm.

Bản độ có chiều dài tổng thể lên tới 6.357 mm. Ảnh: Klassen.

Ngoài ra, Rolls-Royce Cullinan của Klassen còn có khả năng chống đạn cấp độ 7, và có thể nâng lên cấp độ 9 nếu khách hàng có yêu cầu. Với cấp độ 7, chiếc xe này có thể chống được lựu đạn hoặc 3 loạt tiểu liên AK47 cỡ nòng 7,62 mm, bắn từ khoảng cách 10 m.

Để có khả năng chống đạn cấp độ 7, kính chắn gió và cửa sổ phải dày 46 mm, cũng như phần vỏ xe bằng thép dày 6,5 mm.

Tờ The Sun cho rằng với giá bán lên tới 2,08 triệu USD , Rolls-Royce Cullinan của Klassen chỉ phù hợp với các tỷ phú, nhà tài phiệt và giới lãnh đạo cấp cao. Để dễ so sánh, The Beast 2.0 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ có giá 1,5 triệu USD mỗi chiếc.

Bản độ Rolls-Royce Cullinan của Klassen có giá bán cao hơn chiếc The Beast 2.0 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Klassen.

Không có bất cứ hình ảnh nội thất nào được công bố, Klassen chỉ cho biết bên trong thiết kế vách ngăn nhằm đảm bảo sự riêng tư cho "ông chủ" ngồi hàng ghế sau. Bên cạnh đó là hệ thống đa phương tiện iMac, dàn âm thanh Bang & Olufsen và đèn LED nội thất. Hầu hết chức năng trong nội thất đều có thể khiển qua iPhone.

Hiện chưa có nguyên mẫu nào được xây dựng. Klassen vẫn đang chào bán mẫu xe này trên website chính thức và một trang mua bán xe ở Đức. Thời gian để độ một chiếc Rolls-Royce Cullinan kéo dài có khả năng chống đạn là 6 tháng.

Klassen là một hãng độ của Đức, chuyên độ limousine dựa trên những mẫu xe sang hoặc siêu sang. Ngoài Rolls-Royce Cullinan, hãng từng độ Mercedes-Benz G-Class, S-Class, Range Rover Autobiography, Bentley Mulsanne và Rolls-Royce Phantom.

Theo Minh Toàn

Tri Thức Trực Tuyến