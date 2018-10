Rau quả, gia vị hữu cơ nhập khẩu hút khách

Chị Oanh, chủ cửa hàng thực phẩm ở Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, nếu trước đây chị chỉ nhập trái cây bán cho khách thì gần đây nhiều khách đề nghị nhập thêm gia vị và rau hữu cơ (organic). “Dù giá củ cải, tỏi, bí đao, mướp đắng, hành tây hữu cơ của Nhật có giá lên tới vài trăm nghìn đồng một kg nhưng khách vẫn đặt mua hết. Có tuần tôi đặt 5 kg mướp đắng Nhật nhưng chỉ trong một ngày là hết hàng”, chị Oanh chia sẻ.

Nhiều sản phẩm organic có giá đắt đỏ vẫn được đặt mua nhiều.

Chuyên nhập gia vị và rau organic, chủ cửa hàng thực phẩm sạch ở quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết lượng hàng đã tăng gấp đôi so với nửa năm trước. Nếu một củ tỏi được bán tại chợ Việt chỉ 2.000 - 3.000 đồng thì tỏi organic tại cửa hàng chị có giá 90.000 - 110.000 đồng. Sở dĩ chị nhập mặt hàng này về vì nhiều bà nội trợ có tiền đề nghị mua hàng sạch. “Không chỉ tỏi, một vài rau củ organic khác như bí, hành cũng được ưa chuộng. Ngoài ra, trứng gà Nhật khi nhập về vẫn có khách đặt nhiều lần”, chủ cửa hàng này nói.

Ngoài các sản phẩm rau củ, nhiều cơ sở nhập khẩu thịt tươi sống cũng cho hay, nếu cách đây hai năm các sản phẩm thịt organic ít người sử dụng thì nay được đặt mua thường xuyên.

"Cách đây một năm, mỗi ngày tôi chỉ bán được khoảng 5 kg thịt heo hữu cơ thì nay bán gấp ba bốn lần. Ngoài ra, các sản phẩm khác như gạo, sữa hữu cơ nhập khẩu dù có giá cao gấp 3 hàng thường vẫn được khách đặt mua nhiều”, chủ cửa hàng thực phẩm tại quận 7 (TP HCM) nói.

Không chỉ các cửa hàng nhập khẩu ngày càng đẩy mạnh sản phẩm hữu cơ nhập khẩu mà trong nước nhiều siêu thị lớn cũng đang tăng cường nguồn hàng trong và ngoài nước.

Điển hình như Co.opmart, siêu thị này đã cho ra mắt các nhóm hữu cơ gồm gạo Jasmine, Japonica, dưa leo, bí đao, cà chua, cải ngọt, cải xanh, rau muống, phi-lê cá basa, tôm sú... và được thị trường đón nhận khá nhiệt tình. Nhiều sản phẩm không có đủ hàng để cung ứng.

Không chỉ Co.op, đến nay hầu hết các hệ thống siêu thị lớn như Big C, Lotte Mart, Aeon... đã đưa hàng hữu cơ (cả trong nước lẫn nhập khẩu) vào kinh doanh. Theo lãnh đạo Aeon Việt Nam, chỉ riêng Aeon Mall Celadon Tân Phú, trung bình mỗi tháng thu về 15.000 USD (tương đương trên 300 triệu đồng) từ thực phẩm hữu cơ. Khách hàng ngày càng chuộng sản phẩm và đây là nhóm hàng trọng điểm trong tương lai mà đơn vị này muốn liên kết nhiều hơn với nhà vườn và các doanh nghiệp sản xuất để mở rộng.

Dù được người tiêu dùng đón nhận, theo các siêu thị, sản phẩm hữu cơ đa phần có giá cao hơn so với các hàng thông thường nên người mua chủ yếu là giới nhà giàu. Do đó, các hệ thống siêu thị cũng đang tìm cách liên kết để sao cho giá các sản phẩm gần hơn với túi tiền của người tiêu dùng, song song đó, sản lượng cung ứng dần có thể thay thế một phần nhóm sản phẩm thiếu an toàn.

Theo ước tính của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen, giá trị tổng thị trường hữu cơ tại TP HCM và Hà Nội ước đạt 400 tỷ đồng một năm và sẽ tăng mạnh qua các năm. Hiện nhiều siêu thị và doanh nghiệp đang mở rộng thị trường nên đầu ra cho các sản phẩm này dễ dàng hơn.

Theo Hồng Châu



VnExpress