Quất cảnh hình con gà 6 triệu đồng/cặp

Do năm 2017 là năm con gà nên thời gian qua, nhiều gia đình huyện Chợ Lách đã kỳ công học hỏi, tạo ra nhiều quất kiểng hình gà siêu “độc”, siêu ngộ nghĩnh. Do điều kiện thời tiết năm nay thay đổi thất thường, cây quất khó phát triển và do hình dáng con gà không dễ tạo nên sản phẩm kiểng gà nơi đây không nhiều (khoảng 100 cặp các loại).