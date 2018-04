"Phát cuồng" vì chiếc túi hàng hiệu trông hệt như túi nilon đi chợ, thật không hiểu chị em nghĩ gì?

Chất liệu nhựa trong vốn không còn xa lạ trong thế giới thời trang khi từ trước tới nay, nó đã được khá nhiều thương hiệu ứng dụng vào giày dép, túi xách.

Vậy nhưng hẳn nhiều người vẫn không thể tưởng tượng ra được rằng có ngày những chiếc túi nhựa trong suốt trông hệt-như-túi-nilon-bình-thường dùng để đi chợ hay đựng đồ lặt vặt trong nhà lại được giới mộ điệu coi là món phụ kiện sành điệu - và lại còn được bán với giá lên tới cả chục triệu đồng.

Bạn có thể không tin nhưng đó chính là trường hợp của chiếc túi nhựa Celine - hot item đang càn quét tủ đồ của hàng loạt tín đồ thời trang từ Âu sang Á.

Mẫu túi làm bằng chất liệu nhựa vinyl trong suốt này xuất hiện lần đầu tiên trên sàn runway Xuân - Hè 2018 của Celine vào tháng 10 năm ngoái.

Khi đó, ai cũng nghĩ đây chỉ là món đạo cụ thêm thắt cho vui nhưng sau đó, thương hiệu Pháp đã thực sự bán sản phẩm độc đáo này với giá lên đến trên 22 triệu đồng.

Giá cho một chiếc túi nhựa riêng rẽ là $590 khoảng 13 triệu VNĐ nhưng hãng còn bán nó theo dạng combo đi kèm với một chiếc clutch da bò và một ví đựng với giá $985 khoảng 22,3 triệu VNĐ.

Điểm khác biệt duy nhất của chiếc túi nhựa này so với loại thông thường là nó có in chữ Celine rất to.

Và dĩ nhiên là trong mắt các tín đồ thời trang, chiếc túi nhựa này cũng không dùng để đi chợ mà là một món phụ kiện sành điệu. Mẫu túi trở thành hiện tượng thời trang trên khắp thế giới khi đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của mẫu túi hot nhất mùa hè này.

Trước Celine, nhà mốt Calvin Klein cũng từng cho ra một mẫu túi bóng gần giống như thế.

Sau thành công của bộ sưu tập xuân hè 2018 với thương hiệu Calvin Klein, NTK Raf Simons tiếp tục bắt tay cùng một nhãn hàng để ra mắt mẫu phụ kiện độc đáo trong mùa mốt năm nay.

Sản phẩm lần này của ông lấy cảm hứng từ chiếc túi xách nilon đựng đồ. Chúng được thiết kế từ chất liệu nhựa PVC, không thấm nước cùng kiểu dáng giống những dòng túi được bày bán trong các cửa hàng tiện dụng.

Điều đáng nói chính là giá thành của mẫu phụ kiện này tương đối đắt đỏ khoảng 5 triệu đồng cho một sản phẩm. Tuy nhiên, điểm nổi bật của dòng túi của nhà thiết kế Raf Simons là được in tỉ mỉ trên nền chất liệu nhựa PVC độc đáo.

Lily (th)