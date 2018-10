Ô tô sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam 379 triệu: Đua giảm giá xuống đáy

Trong tháng 10/2018, nhiều mẫu ô tô mang thương hiệu Chevrolet tiếp tục được giảm giá tại Việt Nam. Trong đó, mẫu Chevrolet Aveo có mức giảm mạnh nhất là 80 triệu đồng cho cả 2 phiên bản LT và LTZ. So với tháng 9, mức giảm này sâu hơn 10 triệu đồng.

Sau khi được giảm giá 80 triệu đồng, mẫu Chevrolet Aveo LT từ mức giá 459 triệu đồng đã về mốc 379 triệu đồng, còn phiên bản Aveo LTZ từ 495 triệu đồng xuống còn 415 triệu đồng.

Chevrolet Aveo hiện là mẫu xe rẻ nhất trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.

Chevrolet Aveo LT đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ khá lâu nhưng không mấy được khách hàng ưa chuộng. Nhiều người đánh giá mẫu xe Chevrolet Aveo LT có ngoại hình và nội thất đơn giản, thiết kế có phần lạc hậu so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent... đang liên tục nâng cấp trong những năm gần đây. Thậm chí, mẫu xe Mỹ này chỉ được trang bị 2 túi khí cùng phanh chống bó cứng ABS.

Số lượng xe Chevrolet Aveo được bán ra khá chậm. Tính đến hết tháng 8, doanh số của Chevrolet Aveo chỉ đạt 1.016 xe, thấp hơn nhiều so với những mẫu xe sedan hạng B.

Hiện số xe Chevrolet Aveo ở đại lý còn rất ít. Chevrolet Aveo nằm trong danh sách những mẫu xe sẽ ngừng kinh doanh của GM tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Đó cũng là một trong những lý do khiến Chevrolet quyết định giảm giá sâu cho mẫu Aveo.

Với mức giá 379 triệu đồng, Chevrolet Aveo LT trở thành chiếc ô tô sedan hạng B có giá thấp nhất trong phân khúc. Đây cũng là mức giá thấp kỷ lục của mẫu sedan hạng B này tại Việt Nam.

Toyota Vios luôn dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam nhiều năm liên tiếp.

Phân khúc sedan hạng B hiện nay quy tụ nhiều cái tên nổi bật trên thị trường như Toyota Vios , Honda City hay Hyundai Accent... Những mẫu xe này không chỉ đứng đầu phân khúc mà còn thường xuyên lọt top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường hàng tháng.

Trong đó, doanh số của mẫu xe Toyota Vios luôn dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam nhiều năm liên tiếp. Xuất hiện tại Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 8/2003, đến phiên bản giới thiệu năm 2013, Toyota Vios bứt phá trở thành mẫu xe bán chạy số 1 tại Việt Nam trong nhiều năm.

Thị phần của Toyota Vios luôn lấn át các đối thủ còn lại trong phân khúc sedan hạng B. Kết thúc 6 tháng đầu 2018, Toyota Vios tuy không còn giữ vững ngôi vương khi doanh số đứng sau Hyundai Grand i10 nhưng vẫn là một thế lực trên thị trường ôtô với doanh số nửa đầu năm 2018 là 12.650 xe. Số lượng xe bán ra của Toyota Vios trong 6 tháng đầu năm 2018 vượt xa các đối thủ còn lại trong phân khúc sedan hạng B.

Mẫu sedan hạng B này hiện đã bước sang thế hệ mới. Sáng 1/8, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu Vios 2018 với 3 phiên bản gồm E MT, E CVT và G CVT với giá bán lần lượt là 531 triệu đồng, 569 triệu đồng và 606 triệu đồng. Mục tiêu bán hàng mỗi tháng mà Toyota Việt Nam đặt ra vơí mẫu Toyota Vios là 2.400 xe/tháng.

Hyundai Accent là mẫu sedan mới nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam.

Honda City cũng là mẫu xe bán chạy tại Việt Nam. Doanh số của mẫu xe này luôn đứng tiếp sau Toyota Vios trong phân khúc sedan hạng B. Tuy không bán chạy như đối thủ Toyota Vios nhưng doanh số của Honda City rất ổn định trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam. Trong cuộc đua nửa đầu năm 2018 Honda City có doanh số đạt 4.855 xe. Hiện giá bán của Honda City 2018 dao động ở mức 559-599 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai Accent là mẫu sedan mới nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh với Toyota Vios và Honda City. Hyundai Accent mới chỉ được bán ra từ giữa tháng 4 nhưng mẫu xe này đã nhanh chóng chiếm được lượng khách không nhỏ do có kiểu dáng thiết kế trẻ trung, năng động với mức giá cạnh tranh so với các đối thủ. 3 phiên bản Accent 1.4MT tiêu chuẩn, Accent 1.4 MT, Accent 1.4 AT có giá dao động từ 425-499 triệu đồng; còn phiên bản Accent 1.4 AT đặc biệt cao cấp nhất có giá 540 triệu đồng.

Mitsubishi Attage cũng là một trong những mẫu sedan hạng B rẻ nhất trên thị trường. Đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với mức thuế 0%. Hiện mẫu xe này đang phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản là Attrage MT Eco, Attrage MT, Attrage CVT và Attrage CVT Eco, với mức giá dao động từ 395-475 triệu đồng.

Nissan Sunny cũng là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe này được khách hàng khá ưa chuộng và liên tục lọt top những xe bán chạy nhất Việt Nam. Hiện Nissan Sunny đang được bán ra thị trường với 3 phiên bản là Sunny XL 1.5L 5MT, Sunny XV 1.5L 4AT và Sunny XV Premium 1.5L 4AT, với mức giá lần lượt là 448, 493 và 493 triệu đồng.

Có thể thấy phân khúc sedan hạng B đang có sự cạnh tranh quyết liệt về giá khi xuất hiện nhiều mẫu ô tô có giá bán khá rẻ. Nhất là khi những mẫu xe này liên tục ưu đãi, giảm giá thì chúng luôn là sự lựa chọn tốt nhất dành cho khách hàng.

Theo Vietnamnet