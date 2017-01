Ô tô Pháp 100 triệu: Xe thể thao chị em dạo phố

Hãng xe Pháp Renault vừa giới thiệu mẫu xe Kwid ‘Live For More’ Edition tại thị trường Ấn Độ với những nâng cấp đặc trưng về phong cách để tạo ra diện mạo thể thao hơn.

Renault Kwid là mẫu crossover toàn cầu thứ 3 của hãng xe Renault, sau Koleos và Kadjar. Tên gọi của mẫu xe được lấy từ mẫu concept vào năm 2014 và phiên bản thương mại của xe xuất hiện lần đầu cách đây khoảng 1 năm.

Về thiết kế, Kwid 'Live For More Edition' không có sự khác biệt lớn so với các phiên bản khác.

Ngoại thất của Renault 'Kwid Live For More Edition' có sự khác biệt với mẫu xe tiêu chuẩn do có lưới tản nhiệt màu đỏ, điểm nhấn màu đỏ và màu xám đậm ở thân xe, la zăng có yếu tố màu đỏ. Bên cạnh đó là mui xe hai tông màu và cánh gió sau nổi bật. Bên trong, mẫu xe phiên bản đặc biệt sở hữu vô lăng hai tông màu và các điểm nhấn màu đỏ trên cửa.

Kwid sở hữu kích thước bé nhỏ với chiều dài 3.679 mm, rộng 1.579 mm và cao 1.478 mm. Chiều dài cơ sở của Kwid là 2422 mm, cùng với khoảng sáng gầm xe 180 mm.

Dù có giá rẻ nhưng khoang lái của Kwid Live For More được trang bị khá nhiều tiện nghi dù có thiết kế đơn giản. Bảng đồng hồ của xe hoàn toàn sử dụng màn hình kỹ thuật số và có thiết kế khá giống đồng hồ xe máy. Một số phiên bản cao cấp được trang bị thêm hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch.

Nội thất của Kwid 'Live For More' được bọc trong tông màu đỏ-xám thể thao hơn, trùng màu với các decal sọc trang trí ngoài thân xe.

Nằm dưới nắp ca-pô của Kwid là khối động cơ động cơ xăng 3 xi lanh 0,8 lít nhỏ bé, cho công suất 53 mã lực và mô men xoắn 72Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Ngoài ra xe còn có bản động cơ 1.0l 3 xi-lanh mạnh 68 mã lực/91 Nm.

Những trang bị nổi bật của Renault Kwid là đèn pha hình chữ C, mở cửa từ xa với khóa trung tâm, cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng MediaNAV với chức năng định vị, hệ thống âm thanh 2 loa, kết nối Bluetooth và túi khí người lái xe.

Tại thị trường Ấn Độ, phiên bản Renault 'Kwid Live For More Edition' mới sẽ có giá khởi điểm từ 293.000 Rupee (khoảng 97,4 triệu đồng).

Những thông tin về Renault 'Kwid Live For More Edition' tại Ấn Độ cho thấy hãng xe Pháp có mục tiêu khách hàng rất rõ rệt. Đó là những người với mức thu nhập còn khiêm tốn nhưng có nhu cầu thiết thực về sử dụng ô tô nhất là tại các thành phố đông đúc như ở Việt Nam hay Ấn Độ. Một chiếc xe kích cỡ nhỏ nhắn, có thể chở được một gia đình nhỏ, trang bị vừa đủ tiêu hao ít nhiên liệu và quan trọng nhất là giá thành rẻ.

Theo Tuấn Dũng

Vietnamnet