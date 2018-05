Ô tô Nissan, Mitsubishi đồng loạt giảm mạnh: Mất giá hơn 100 triệu

Một trong những mẫu xe ô tô giảm giá khủng nhất trên thị trường ô tô Việt Nam phải kể tới chiếc xe nhập khẩu Pajero của hãng Mitsubishi.

Trong tháng 5 này, mẫu Mitsubishi Pajero tiếp tục được giảm giá 164 triệu đồng. Mức giá này được áp dụng từ nhiều tháng trước. Hiện giá bán của Mitsubishi Pajero chỉ còn 1,956 tỷ đồng, thay vì 2,120 tỷ đồng như trước đó. Việc giảm giá bán với Mitsubishi Pajero được cho là động thái tăng sức hút với khách hàng bởi đây là mẫu xe có doanh số khá thấp tại Việt Nam.

Ngoài mẫu xe nhập khẩu Pajero, trong tháng 5 này, Mitsubishi Việt Nam cũng giảm giá cho mẫu xe cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu Mitsubishi Mirage MT Eco với mức giảm 25 triệu đồng, giúp giá bán xe chỉ còn 345 triệu đồng.

Bên cạnh việc giảm giá, Mitsubishi cũng đẩy mạnh chương trình khuyến mại. Cụ thể, khách hàng khi mua xe Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT Premium và 2.4 CVT Premium trong tháng 5 được tặng bộ phụ kiện gồm ốp cản trước, ốp cản sau, cánh lướt gió sau, ốp hông xe, tem nắp khoan động cơ trị giá 15 triệu đồng.

Mẫu xe có mức giảm sốc tiếp theo sau Mitsubishi Pajero là mẫu sedan hạng D Teana của hãng Nissan .

Trong tháng 5, mẫu xe ô tô 5 chỗ ngồi Nissan Teana phiên bản 2017 tiếp tục có mức giảm 104 triệu đồng. Hiện Nissan Teana có giá 1,195 tỷ đồng, so với giá bán 1,299 tỷ đồng hồi tháng 3 đã giảm sâu, tới 104 triệu đồng/chiếc. Mức giá này ngang ngửa với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng D.

Tính chung trong vòng 4 tháng từ đầu năm đến nay, Nissan Teana đã được điều chỉnh giảm giá tới 295 triệu đồng. Trước đó, vào hồi đầu tháng 1/2018, mẫu xe này được giảm giá 191 triệu đồng, từ 1,490 tỷ đồng xuống còn 1,299 tỷ đồng.

Cùng trong xu hướng giảm giá trong tháng 5 này phải kể tới những dòng xe bán tải Colorado của hãng xe Chervolet.

Theo thông tin từ các đại lý, mua xe Chevrolet Colorado trong tháng 5 sẽ nhận ưu đãi từ 30-50 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Cụ thể, các phiên bản sử dụng động cơ 2.5L được giảm 30 triệu đồng, kéo giá bán của các mẫu LT 2.5 MT 4x2, LT 2.5 MT 4x4 về mức 594 triệu đồng và 619 triệu đồng. Còn các phiên bản sử dụng động cơ 2.8L là: LTZ 2.8 MT 4x4, LTZ 2.8 AT 4x4, LTZ 2.8 AT 4x4 Centennial và High Country 2.8 AT 4x4 được giảm giá tới 50 triệu đồng, kéo giá bán về mức 739-799 triệu đồng.

Với giá bán ưu đãi mới, mức giá của tất cả các phiên bản Chevrolet Colorado hiện xuống dưới mốc 800 triệu đồng. Mức giá này sẽ gây áp lực không nhỏ tới đối thủ Ford Ranger, đang chờ ngày về nước.

Trong khi đó, mẫu SUV "tân binh" Chevrolet Trailblazer 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và nhận được mức thuế 0% từ năm 2018 vừa mới ra mắt tại Việt Nam đã lập tức nhận được mức ưu đãi với giá trị lên tới 50-80 triệu đồng.

Cụ thể, Chevrolet Trailblazer phiên bản 2.5L 4x2 MT LT được ưu đãi 50 triệu đồng, giá bán tại đại lý giảm từ 859 triệu xuống còn 809 triệu đồng. Còn Chevrolet Trailblazer phiên bản 2.8L 4x4 AT LTZ giảm 80 triệu đồng, giá tại đại lý là 1,075 tỷ đồng.

Mức giá này cho thấy Chevrolet Trailblazer quyết tâm đấu lại các đối thủ cùng phân khúc. Giá bán của Trailblazer 2018 hiện tương đương với Mazda CX-5 và rẻ hơn khá nhiều so với Honda CR-V hoặc Toyota Fortuner. Bản thấp nhất của Trialblazer chỉ cao hơn 10 triệu đồng so với chiếc SUV rẻ nhất phân khúc là Kia Sorento.

Như vậy, ngay trong đầu tháng 5, việc nhiều mẫu xe ô tô được hạ giá khủng cho thấy cuộc đua giảm giá ô tô trên thị trường ô tô Việt Nam vẫn rất khốc liệt, gay cấn.

Theo Tuấn Dũng

Vietnamnet