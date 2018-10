Ô tô nhập tràn về, hạ giá giành khách với xe trong nước

Tháng 9 vừa qua, Toyota Việt Nam đã giành lại “ngôi vương” trên thị trường ô tô, khi có doanh số bán vượt xa đối thủ Hyundai Thành Công, với hầu hết các mẫu xe lắp ráp trong nước.

Cụ thể, Toyota đạt doanh số bán 6.259 xe, còn Hyundai Thành Công là 5.613 xe. Trong đó, có sự đóng góp lớn của các mẫu xe nhập khẩu với hơn 2.000 chiếc.

Đặc biệt là mẫu xe cỡ nhỏ Wigo, dù chỉ mở bán trong 5 ngày cuối tháng đã có doanh số 238 chiếc, trung bình mỗi ngày bán được 47chiếc. Nếu so sánh doanh số với 2 đối thủ là Hyundai i10 và Kia Morning bình quân bán 52 xe/ngày và 28 xe/ngày, thì đây là con số ấn tượng.

Doanh số bán xe cuối năm tăng trưởng mạnh mẽ

Từ tháng 10 trở đi, doanh số bán các mẫu xe nhập khẩu của Toyota như Wigo hay Rush sẽ còn tăng mạnh, bởi có hàng nghìn khách hàng đặt hai mẫu xe này và đang chờ nhận xe.

Doanh số bán ô tô của Ford Việt Nam cũng tăng trưởng ấn tượng trong tháng 9/2018, với 2.337 xe, tăng 76% so với tháng 8. Kết quả này đạt được nhờ tăng trưởng doanh số bán chủ yếu của hai mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc là Ranger với 624 xe và Everest mới với 541 xe.

Với Honda Việt Nam, các mẫu xe nhập khẩu như Civic, Accrod, CR-V, HR-V cũng đã giúp doanh nghiệp này đạt doanh số tới hơn 2.350 xe, cao hơn hẳn các đối thủ như Mazda hay KIA sản xuất lắp ráp trong nước. Honda CR-V thậm chí còn vượt qua cả đối thủ Mazda CX-5 để giành vị trí thứ 3 trong top 5 mẫu SUV/MPV bán nhiều nhất tháng.

Mitsubishi Việt Nam cũng cho biết mẫu Xpander nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, có khoảng 4.000 khách hàng đang chờ đợi. Đây là con số vượt qua sự hình dung của lãnh đạo công ty khi nhập về phân phối.

Có thể nói xe nhập khẩu đang lấn át xe trong nước. Số lượng ngày càng tăng và giá cả cũng ngày cũng hợp lý hơn.

Số liệu từ VAMA, trong tháng 9/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.351 xe, tăng 24% so với tháng 8/2018 tăng 19% so với tháng 9/2017. Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 17.325 xe, tăng 16% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.026 xe, tăng 42% so với tháng trước.

Xe nhập khẩu đang lấn át xe trong nước

Còn theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2018 vừa qua, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 11.507 chiếc, cao nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay. Số lượng xe nhập khẩu vẫn đang tràn về nhiều. Thống kê của cơ quan Hải quan cho thấy, tuần đầu tháng 10 có 3.500 xe nhập khẩu nguyên chiếc làm thủ tục. Trong đó, chiếm số lượng lớn là xe nhập từ Indonesia và Thái Lan, được hưởng thuế 0%.

Giá xe nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan đang thấp nhất hiện nay. Trong tháng 9/2018, giá trung bình của xe nhập khẩu từ Indonesia là 16,5 nghìn USD (tương đương 379 triệu đồng), còn mức giá trung bình của xe nhập khẩu từ Thái Lan là 20,5 nghìn USD (471 triệu đồng), thấp nhất trong các nước có xe nhập về Việt Nam.

Hiện nhiều mẫu xe nhập khẩu có giá bán ngang bằng xe trong nước. Chẳng hạn như mẫu Wigo của Toyota có giá bán từ 345- 405 triệu đồng, hay các mẫu xe của Mitsubishi như Attrage, Mirage mới được điều chỉnh giảm giá còn từ 351-396 triệu đồng, cùng nằm trong khoảng giá của Kia Morning và Hyundai i10 sản xuất lắp ráp trong nước.

Ngoài ra, một số mẫu xe nhập khẩu khác như Toyota Rush có giá 668 triệu đồng hay Mitsubishi Xpander có giá từ 550-620 triệu đồng, cũng ngang bằng với một số mẫu xe lắp ráp trong nước của Ford, Hyundai Thành Công, Trường Hải,... Điều này đã giúp cho doanh số bán tăng mạnh và báo hiệu sự tràn ngập xe nhập trong thời gian tới.

Dự báo từ nay đến cuối năm, các mẫu xe nhập khẩu như Toyota Wigo, Rush, Mitsubishi Xpander, Ford Everest,... sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số bán và góp phần tăng thị phần xe nhập khẩu tại Việt Nam.

Trong khi đó, xe sản xuất lắp ráp trong nước được cho sẽ gặp bất lợi khi cạnh tranh với xe nhập khẩu nguyên chiếc hưởng thuế 0%. Các DN dự báo, nếu xe nhập khẩu tràn vào nhiều, giá sẽ còn giảm nữa và xe sản xuất lắp ráp trong nước khó có thể cạnh tranh bởi giá thành cao hơn khoảng 10-15%.

Bộ Công Thương ước tính, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp của các DN trong nước cả năm 2018 sẽ đạt khoảng 235.000 xe các loại, giảm 1,3% so với năm 2017. Trong đó, quý 3 và quý 4, mỗi quý sản xuất, lắp ráp khoảng 60.000 xe. Nếu xe nhập tràn vào với số lượng lớn, giá rẻ thì DN ô tô trong nước chắc chắn sẽ gặp khó.

Theo Trần Thủy

Vietnamnet