Ô tô Mazda bất ngờ tăng giá đồng loạt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) vừa công bố giá bán mới cho các mẫu xe Mazda trong tháng 11/2017. So với giá tháng 9, tháng 10, hầu hết các sản phẩm Mazda trong tháng 11 này đều được điều chỉnh tăng nhẹ từ 10 - 20 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Trong đợt điều chỉnh này, cả ba mẫu Mazda6, Mazda CX-5 và BT-50 đều đồng loạt tăng 20 triệu đồng. Theo đó, giá bán sau điều chỉnh của các phiên bản Mazda6 là: 879 triệu đồng cho bản 2.0 AT, 919 triệu đồng cho bản 2.0 AT Premium và 1,019 tỷ đồng cho bản 2.5 AT Premium. Giá xe các phiên bản CX-5 sau điều chỉnh là 869 triệu đồng cho bản 2WD và 919 triệu đồng cho bản AWD. Còn giá bán sau khi điều chỉnh của BT-50 là 825 triệu đồng cho bản 3.2 AT, 670 triệu đồng cho bản 2.2 AT và 640 triệu đồng cho bản 2.2 MT.

Mẫu xe "ăn khách" Mazda CX-5 bất ngờ tăng giá.

Trong khi đó, tất cả các phiên bản của mẫu Mazda 3 đều được điều chỉnh tăng 10 triệu đồng. Theo đó, giá Mazda 3 phiên bản 1.5 SD tăng từ 650 triệu đồng lên 660 triệu đồng, Mazda 3 phiên bản 2.0 SD được điều chỉnh tăng từ 760 triệu đồng lên 770 triệu đồng, Mazda 3 phiên bản 1.5 HB tăng từ 672 triệu đồng lên 682 triệu đồng.

Trong đợt điều chỉnh giá tháng 11 này, duy nhất chỉ có mẫu Mazda2 không thay đổi giá bán. Giá bán thực tế hai phiên bản sedan và hatchback của mẫu Mazda2 lần lượt là 515 triệu đồng và 562 triệu đồng.

Trong khi các đối thủ đua nhau giảm giá để kích cầu dịp cuối năm thì động thái điều chỉnh giá bán ô tô theo chiều hướng tăng trong tháng 11 của THACO được đánh giá là “lạ” và đi ngược lại với xu thế của thị trường ô tô Việt.

Đầu tháng 11 này, hầu hết các thương hiệu ô tô khác đều duy trì động thái giảm giá các dòng xe như các tháng trước đó. Ford Việt Nam vừa công bố giảm giá cho ba mẫu xe lắp ráp trong nước là EcoSport, Fiesta và Focus. Công ty Toyota Việt Nam cũng vừa công bố hạ giá bán lẻ với 3 mẫu xe lắp ráp trong nước là Vios, Corolla Altis, Camry, Innova với mức giảm từ 3-9%. Hãng xe Hàn Quốc Hyundai cũng mới có chính sách giảm giá lên tới 230 triệu đồng cho mẫu crossover lắp ráp trong nước SantaFe. Các mẫu xe của Nissan, Mitsubishi, Chevrolet, SsangYong,... được tăng khuyến mại hoặc giảm giá tại các đại lý.

Vì vậy, việc Trường Hải đồng loạt tăng giá xe Mazda trong tháng 11 khiến người tiêu dùng không khỏi ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải cho biết việc điều chỉnh giá ô tô tăng lên trong thời điểm này là dựa vào diễn biến kinh doanh của thị trường cũng như chính sách của công ty. Suốt nhiều tháng qua THACO đã liên tiếp giảm giá các dòng sản phẩm, trong đó có Mazda. Qua nhiều phiên điều chỉnh giá bán, giá xe Mazda hiện “thấp kỷ lục”, thậm chí, đại diện doanh nghiệp này khẳng định giá xe Mazda và Kia đã "chạm sàn". Do đó, việc điều chỉnh tăng giá đợt này được cho là để đảm bảo mức lợi nhuận cho thương hiệu xe Mazda trong năm 2017.

Theo Tuấn Dũng

Vietnamnet