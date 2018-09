Ô tô hot tăng giá trăm triệu: Đổ xô đi mua, hàng khan ép khách

Mua nhiều, xe thiếu

Một số nguồn tin cho biết, đề xuất tăng lệ phí trước bạ với xe bán tải của Bộ Tài chính có thể sẽ được áp dụng từ 1/1/2019. Như vậy, lệ phí trước bạ với dòng xe Pick up sẽ tăng từ 2% hiện nay lên 6 và 7,2% tùy từng địa phương. Như vậy, lệ phí trước bạ phải nộp sẽ tăng thêm từ 20-50 triệu đồng, tùy từng mẫu xe. Chính vì vậy, nhiều người muốn nhanh chân mua một chiếc bán tải và đăng ký trong thời gian còn lại của năm 2018.

Nhu cầu về xe bán tải bắt đầu tăng mạnh. Nhiều mẫu xe đang trong tình trạng thiếu hàng, khách mua phải chờ đợi, nhất là với những phiên bản được nhiều người ưa chuộng.

Đại diện Ford Việt Nam cho biết, từ nay tới tháng 12/2018, hiện có hơn 1.000 khách hàng đã ký hợp đồng và đang chờ nhận xe Ranger. Trong tháng 9, số lượng xe về không đáp ứng đủ nhu cầu, nhiều khách hàng phải chờ sang tháng 10 và tháng 11.

Nếu mua sau 1/1/2019, rất có thể chi phí sẽ đội thêm cả trăm triệu đồng do tăng lệ phí trước bạ và thuế tiêu thụ đặc biệt (ảnh minh họa)

Mẫu Hilux nhập khẩu của Toyota Việt Nam trong tình trạng tương tự. Mẫu xe này trong tháng 8 vừa qua bán được 83 chiếc và 8 tháng năm nay bán được 282 chiếc. Hiện vẫn có hơn 300 khách đặt hàng và chờ nhận xe. Nhiều người phải đợi tới tháng 10 mới có xe giao.

Nhiều phiên bản mẫu Chevrolet Colorado cũng đang thiếu hàng, đó là những bản số tự động các màu cam hay xám,... Khách mua xe phải chờ 2 tuần nữa mới có xe.

Mitssubishi và Nissan Việt Nam cho biết, nhu cầu về xe Pick up Triton và Navara đang tăng từng ngày. Ai cũng muốn được lấy xe trước 1/1/12019 để tránh phải chịu mức phí tăng cao.

Do nhu cầu tăng nên một số đại lý của Ford Việt Nam yêu cầu khách muốn lấy xe Ranger sớm trong tháng 9 phải mua thêm bộ phụ kiện, với xe số tự động từ 30-40 triệu đồng/bộ, còn xe số sàn khoảng 20 triệu đồng/bộ.

Theo các DN, nhu cầu xe Pick up tăng đột ngột khiến nguồn cung không đủ đáp ứng. Muốn tăng số lượng xe nhập khẩu cũng không thể thực hiện được ngay. Phải đặt hàng các nhà cung cấp, về Việt Nam lại bị kiểm tra theo lô, vì vậy tốn khá nhiều thời gian.

Tuy nhiên, các DN cho rằng, những tháng tới xe Pick up sẽ về nhiều hơn, góp phần giải quyết tình trạng khan hàng. Việc bỏ thêm hàng chục triệu đồng mua bộ phụ kiện để được lấy xe sớm, tránh phí cao, là không cần thiết. Nếu bây giờ bỏ ra 30-40 triệu đồng mua bộ phụ kiện, cũng không khác gì mua xe phải nộp lệ phí trước bạ theo mức đề xuất mới của Bộ Tài chính, giám đốc Marketing một DN ô tô FDI nhận xét.

Dòng xe Pick up mấy năm gần đây luôn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về doanh số bán, nhưng nửa đầu năm 2018 bị sụt giảm mạnh do rào cản tại Nghị định 116, nên có rất ít xe về Việt Nam. Từ tháng 7, xe nhập khẩu bắt đầu khai thông. Nhiều mẫu mới nhập về, được nâng cấp với trang thiết bị hiện đại. Các DN hy vọng, dòng xe Pick up sẽ lấy lại vị thế dẫn đầu trong thời gian tới. Nhưng thuế phí tăng có thể sẽ làm dòng xe này không còn hấp dẫn nữa.

Bán tải sắp hết thời?

Bộ Tài chính không chỉ đề xuất tăng lệ phí trước bạ, mà cả thuế tiêu thụ đặc biệt với xe Pick up lên bằng 60% so với ô tô dưới 9 chỗ. Nếu cả thuế và phí tăng, theo tính toán, chi phí để sở hữu một chiếc xe bán tải sẽ tăng từ 70-135 triệu đồng. Với mức tăng như vậy, trong khi những mẫu xe này vẫn chịu niên hạn sử dụng không vượt quá 25 năm, sẽ khiến nhiều người cân nhắc có nên chọn mua hay không.

Nhiều xe tải nhập khẩu đổ về Việt Nam trong tháng 8

Lệ phí trước bạ có thể sẽ tăng sớm, nhưng thuế tiêu thụ đặc biệt muốn tăng thì Chính phủ còn phải trình ra Quốc hội. Vì thế, lộ trình sẽ kéo dài hơn. Nhưng xu hướng tăng thuế phí với xe Pick up được dự báo là khó tránh khỏi. Khi đó, chắc chắn nhu cầu sẽ giảm.

Một số khách hàng tìm mua xe Pick up cho biết, với mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 15% và lệ phí trước bạ 2% như hiện nay thì chấp nhận được, nếu tăng thuế Pick up sẽ không còn hấp dẫn nữa. Chi phí tăng cao mà vẫn áp niên hạn sử dụng thì giá trị bán lại thấp, vì vậy, nhiều người sẽ không muốn mua xe Pick up.

Bên cạnh đó, theo giới kinh doanh, thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng hơn và thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi. Tại các thành phố lớn đông đúc, những chiếc Pick up cồng kềnh ngày càng khó di chuyển và tìm chỗ đỗ. Trong khi đó, các dòng xe nhỏ, xe đa dụng cỡ vừa,... có nhiều lựa chọn với những sản phẩm mới hấp dẫn; vì vậy sẽ lấy bớt khách hàng của xe Pick up.

Trong khi đó, các DN than thở, chính sách về ô tô của Việt Nam liên tục thay đổi, khiến họ không thể xây dựng được kế hoạch kinh doanh lâu dài. Thuế phí thay đổi, sẽ đẩy thị trường ô tô rơi vào tình trạng bất ổn, với những nhu cầu “nóng lạnh” thất thường.

Theo Trần Thủy

Vietnamnet