Ô tô hạ giá tới đáy: Nơi giảm 100 triệu, chỗ khuyến mãi 5.000 USD

Các mẫu xe liên tục giảm giá khuyến mãi thu hút khách hàng

Volkswagen Việt Nam tung ra chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm 50 triệu đồng và tặng bộ nẹp cửa mạ Crom, thảm sàn, tấm cách nhiệt khoang máy, gối tựa đầu, nước hoa,... giá trị khoảng 6 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu Volkswagen Polo. Khách hàng mua xe Volkswagen Jetta và Touareg được nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tương đương 5% giá xe), Coupon bảo dưỡng 3 lần miễn phí tiền công và vật tư như thay dầu, lọc dầu,... Đấy còn chưa kể người mua còn nhận được các ưu đãi riêng, khoảng 10 triệu đồng từ đại lý của Volkswagen.

Vào cuối tháng 4, Công ty GM Việt Nam cũng quyết định giảm giá một loạt mẫu Chevrolet. Mẫu xe bán tải Colorado giảm giá cao nhất, từ 30-70 triệu đồng, tùy phiên bản; Chevorlet Aveo giảm 30 triệu đồng; Chevrolet Cruze giảm từ 50-60 triệu đồng, tùy phiên bản. Hai mẫu xe Orlando và Captiva được điều chỉnh giảm từ 15-24 triệu đồng.

Một số mẫu xe Ford cũng được các đại lý công bố giảm giá. Mẫu Fiesta giảm từ 37-44 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Ford Focus giảm 50 triệu đồng. Ford Ranger cũng giảm giá từ 20-40 triệu đồng tùy phiên bản. Ford EcoSport có mức giảm dao động từ 40 - 63 triệu đồng. Mẫu Ford Transit được giảm đồng loạt khoảng 50 triệu đồng với cả 3 phiên bản. Ford Everest được giảm khoảng 30 triệu đồng với cả hai phiên bản 2.2L.

Lập quỹ giảm giá xe?

Nguồn tin từ một số doanh nghiệp ô tô cho biết, doanh số bán xe trong tháng 4/2017 vẫn có mức tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng dành cho tháng 5 lại giảm.

Xu hướng giảm giá ô tô là khó tránh khỏi

Theo nhận định của DN này, có lẽ do giá xe liên tục giảm khiến nhiều khách hàng có tâm lý chờ đợi giảm thêm. Nếu số lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm, trong khi lượng tồn kho tăng, thì xu hướng giảm giá là khó tránh khỏi.

Trên thị trường, nhiều mẫu xe đã có mức giảm giá mạnh và giá bán ra thấp. Honda CR-V được các đại lý áp dụng chương trình giảm giá tới 110 triệu đồng, hiện giá bán thực tế của CR-V chỉ còn ở mức khoảng 950 triệu đồng với bản 2.0 AT. Ford Focus động cơ Ecobooth hiện giá chỉ ở mức 700 triệu đồng, giảm gần 200 triệu so với cách đây 1 năm,... Đây là thời điểm nhiều mẫu xe ô tô đã có mức giá thấp kỷ lục trên thị trường so với trước.

Trong khi đó, một số DN ô tô cho biết, do bị cuốn vào cuộc đua giảm giá nên đã bị thua lỗ, nhất là với các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường ngoài ASEAN, do thuế suất thuế nhập khẩu vẫn cao.

Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp ô tô cho biết vẫn sẵn sàng mở đường cho những gói ưu đãi sâu hơn nữa trong thời gian tới.

Có doanh nghiệp còn tiết lộ đã lập hẳn quỹ để dành cho việc giảm giá xe, hỗ trợ họ tiếp tục giảm giá cho khách hàng. Doanh nghiệp này cũng cho biết đang chuẩn bị cho đợt giảm giá mới trong tháng 5 để cạnh tranh và đẩy hàng tồn kho. Do là DN có sản phẩm thuộc nhiều phân khúc nên khi giảm giá như vậy, ắt sẽ gây sức ép lên các đối thủ cạnh tranh. Nhiều mẫu xe cùng phân khúc không hạ giá theo có thể bị ảnh hưởng tới doanh số bán và tồn kho tăng.

