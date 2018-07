Ô tô đột ngột tăng giá mạnh, khách mua choáng nặng

Mẫu Nissan X-Trail bất ngờ tăng giá.

Bên cạnh X-Trail, Nissan cũng tăng giá 10 triệu đồng đối với mẫu Sunny phiên bản MT, lên mức 448 triệu đồng và tăng 14 triệu đồng đối với bản AT, lên mức 493 triệu đồng.

Như vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, đây là lần thứ hai Nissan Việt Nam tăng giá bán xe. Trong tháng 5 vừa qua, hãng cũng đã tăng giá bán 10 triệu và 11 triệu đồng đối với 2 phiên bản MT và AT của mẫu Sunny.

Quyết định tăng giá bán lần này của Nissan Việt Nam khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Bởi hiện nay, trong khi xe nhập khẩu chịu ảnh hưởng từ Nghị định 116, xe lắp ráp hầu như không có biến động nhiều về giá.

Hơn nữa, doanh số bán xe của hãng Nissan tại Việt Nam còn quá khiêm tốn so với các đơn vị khác. Theo VAMA, trong nửa đầu năm 2018, tổng doanh số bán xe của Nissan đạt 1.261 chiếc giảm 26% so với cùng kỳ năm 2017 và chỉ chiếm 1% thị phần tại Việt Nam.

Hai mẫu xe X-Trail và Sunny cũng không thuộc nhóm xe bán chạy trên thị trường. 6 tháng đầu năm nay, mẫu X-Trail bán được 866 chiếc, trung bình mỗi tháng bán được gần 130 chiếc. Còn mẫu sedan Sunny có tổng doanh số sau 6 tháng là 395 chiếc, trung bình mỗi tháng 65 chiếc. Đây là một con số vô cùng khiêm tốn so với doanh số của các mẫu xe đối thủ.

Do đó, việc tăng giá bán với X-Trail và Sunny đồng nghĩa với việc Nissan Việt Nam đang tự thử thách bản thân khi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

Nằm trong xu hướng tăng giá đợt này, ngoài 2 mẫu xe của Nissan còn có 2 mẫu xe của Toyota.

Toyota Fortuner được miễn thuế vẫn tăng giá.

Dù được hưởng mức thuế 0%, nhưng song giá bán của Toyota Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia lại tăng. So với phiên bản 2.4G 4x2 của năm ngoái, mức giá của Fortuner năm 2018 cao hơn 45 triệu đồng, phiên bản 2.7V 4x2 cũng cao hơn khoảng 1 triệu đồng.

Bên cạnh Fortuner, giá bán của mẫu xe Hilux được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan cũng được điều chỉnh tăng đáng kể. Giá bán của 3 phiên bản Hilux 2.4E 4×2 AT MLM, Hilux 2.4G 4×4 MT, Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM hiện nay lần lượt là 695 triệu đồng, 793 triệu đồng và 878 triệu đồng. Còn giá bán của mẫu bán tải này trước đó được niêm yết lần lượt là: Hilux 2.8G 4x4 MT là 806 triệu đồng, Hilux 2.8G 4x4 AT là 870 triệu đồng.

Toyota Việt Nam không phải là hãng xe duy nhất gây thất vọng khi công bố giá bán sau khi thuế nhập khẩu xuống 0%. Honda Việt Nam cũng khiến nhiều người tiêu dùng ngã ngửa khi điều chỉnh tăng giá bán của dòng xe ăn khách Honda CR-V.

Cụ thể, kể từ 1/7/2018, tất cả các phiên bản Honda CR-V đều được điều chỉnh giá bán tăng thêm 10 triệu đồng. Trước đó không lâu, sau đợt công bố giá Honda CR-V 2018 với mức thuế nhập khẩu 0%, Honda đã 1 lần tăng giá 5 triệu đồng cho mẫu xe này với lý do chi phí nhập khẩu tốn kém.

Cùng với Honda CR-V , mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Honda Jazz cũng duy trì mức tăng thêm 5 triệu đồng như trong tháng 4 vừa qua. Theo đó, giá bán Honda Jazz trong tháng 7/2018 lần lượt là 624 triệu đồng đối với bản 1.5RS, 594 triệu đồng đối với bản 1.5VX và 544 triệu đồng đối với bản 1.5V.

Honda CR-V tăng giá 2 lần liên tiếp.

Theo nhận định, giá xe tăng một phần là do khan hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng xe nhập khẩu của 10 nước lớn nhất vào Việt Nam đã giảm hơn 36.400 chiếc so với cùng kỳ. Xe nhập cũng không đa dạng so với trước đây. Do đó, giá xe nhập tăng lên rất mạnh.

Đáng chú ý là lượng xe Thái Lan giảm mạnh hơn 9.000 chiếc so với 6 tháng trước, giá cũng bị tăng. Bình quân giá ô tô Thái nhập về Việt Nam 6 tháng qua ở mức 463 triệu đồng/chiếc, tăng gần 50 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Các dòng xe nhập từ Anh chủ yếu có giá từ 2,5 tỷ đồng trở lên, trong khi cùng kỳ năm trước là 1,4 tỷ đồng/chiếc, tăng hơn 1 tỷ đồng/chiếc.

Trong 6 tháng đầu năm, lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh.

Xe Hàn nhập về cũng có giá cao hơn. Giá bình quân xe Hàn nhập về Việt Nam thời gian qua là 1,2 tỷ đồng, trong khi năm ngoái chỉ hơn 427 triệu đồng/chiếc.

Xe nhập từ Mỹ về Việt Nam 6 tháng qua có giá bình quân hơn 1,4 tỷ đồng, trong khi năm ngoái bình quân chỉ hơn 630 triệu đồng.

Tình hình ô tô Nhật, Nga vào Việt Nam 6 tháng qua cũng thay đổi rất mạnh. Xe Nga có giá trên 1,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ hơn 1,08 tỷ đồng. Xe Nhật có giá 1,4 tỷ đồng, đắt gấp đôi so với giá trung bình năm trước.

Nhiều người đã phải kìm nén, chờ đợi từ năm 2017 để trông chờ được mua xe giá rẻ. Thế nhưng, giá bán của nhiều mẫu xe hiện nay không thấp như kỳ vọng mà còn bị đẩy cao hơn trước đây. Đây là gáo nước lạnh với nhiều người tiêu dùng Việt Nam.