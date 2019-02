Ô tô điện siêu rẻ 40 triệu làm nóng thị trường

Những ngày gần đây, thị trường xuất hiện hàng loạt mẫu ô tô điện xuất xứ từ Trung Quốc (TQ) với giá chỉ từ 40 triệu đồng được rao bán rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Với mức giá rẻ chỉ bằng một chiếc xe tay ga, loại xe này đã thu hút sự tò mò của nhiều người tiêu dùng Việt Nam (VN).

Lái ô tô không cần… bằng lái

Trong vai khách hàng, chúng tôi hỏi chủ một tài khoản đang rao bán ô tô điện mini TQ trên mạng xã hội. Người này cho biết lô hàng ô tô điện mới nhập vào VN, giá chỉ từ 40 triệu đồng cho loại ba bánh. loại bốn chỗ giá 100 triệu đồng, loại năm chỗ giá 125 triệu đồng và cao nhất là loại ô tô điện bảy chỗ giá 170 triệu đồng.

Người bán còn giới thiệu ô tô điện TQ được nhập về với giấy tờ đầy đủ. Riêng đối với ô tô điện ba bánh, do giá rẻ nhất nên được nhiều khách hàng vào hỏi mua thì không có vô lăng giống như một chiếc xe hơi thông thường mà sử dụng tay lái như xe máy.

Khi chúng tôi thắc mắc loại xe điện này có được lưu thông trên đường hay không thì người bán mạnh miệng khẳng định những loại xe điện này không cần bằng lái. Bởi loại xe này chỉ có thắng và ga, không có số giống ô tô; có thể lưu thông trên đường phố và được đăng ký biển số giống như xe cơ giới thông thường.

“Nếu anh xem video trên Facebook của công ty em sẽ thấy nhiều khách hàng đã mua, đã chạy xe trên đường tại Hà Nội mà có sao đâu” - chủ tài khoản đang rao bán xe này thuyết phục.

Một trang Facebook khác rao bán loại ô tô điện ba bánh giá rẻ thương hiệu IDU, thu hút hàng chục ngàn lượt like cùng hàng ngàn lượt comment hỏi mua. Chúng tôi gọi vào số điện thoại người bán để hỏi mua xe thì người này khẳng định: Xe này không cần bằng lái mà lái như xe máy. Tuy nhiên, người bán thừa nhận: “Hiện tại loại xe này chưa được cấp phép nên chỉ có thể lái trong khu vực nhà anh ở thôi, không được ra đường lớn”.

Ô tô mini xuất xứ Trung Quốc giá 40 triệu đồng được rao bán trên Facebook (ảnh lớn). Chủ tài khoản bán xe quay clip chạy thử ô tô điện mini đăng lên mạng xã hội để tăng niềm tin cho khách hàng (ảnh nhỏ, chụp từ màn hình).

Coi chừng rước họa vào thân

Cục Đăng kiểm VN khẳng định: Với loại xe điện ba bánh và các dòng xe ba bánh nói chung, Chính phủ đã có quy định cấm lưu hành trên đường, chỉ cho phép lưu hành một số xe ba bánh cho người khuyết tật. Với loại xe điện bốn chỗ cũng là dòng ô tô phải được nhập khẩu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, được đăng kiểm, đăng ký gắn biển số… mới được lưu hành.

“Loại xe được gọi là ô tô điện TQ giống như những xe thường gặp trong các sân golf, khu du lịch... Chúng có thiết kế riêng để hoạt động trong phạm vi hẹp, có tốc độ thấp, không đáp ứng được yêu cầu an toàn đối với ô tô về hệ thống thắng, đèn chiếu sáng, tín hiệu, đai an toàn, cửa kính…” - đại diện Cục Đăng kiểm cho biết.

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng, các loại ô tô dù là chạy bằng nhiên liệu gì thì vẫn là loại xe cơ giới, phải đăng kiểm, kiểm định đúng quy định. Ô tô điện nhập vào VN cũng phải kiểm định các điều kiện về an toàn, thậm chí phải thử nghiệm trong nhiều môi trường thời tiết như ngập nước, mưa, xe có rò rỉ, điện giật hay không.Đại diện Cục Đăng kiểm VN cũng khuyến cáo người dân không nên mua ô tô điện mini xuất xứ từ TQ do xe phần lớn được nhập lậu, không trải qua các quy trình kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của cơ quản lý nhà nước. Do đó việc lưu thông loại xe điện mini này trên đường phố là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt hoặc tịch thu phương tiện.

Tuy nhiên, theo ông Đồng, các cơ quan có thẩm quyền VN cũng cần trang bị máy móc hiện đại, chuyên môn để kiểm định những mẫu ô tô nhập khẩu, đặc biệt là ô tô điện. Nếu loại xe điện nào đạt tiêu chuẩn quy định thì có thể cho phép nhập.

Chưa thông quan ô tô điện mini Bà Phạm Thị Lèo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (TP.HCM), cho biết trong thời gian qua chưa làm thủ tục thông quan cho các loại ô tô điện mini TQ ba bánh, bốn bánh đang rao bán trên thị trường vì không được cấp phép lưu thông trên đường. “Hiện tại chỉ có các đơn vị nhập các loại xe điện chạy trong phạm vi hẹp là các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch” - bà Lèo cho biết. Ô tô điện lội nước sắp vào Việt Nam Tờ Auto News mới đây dẫn lời ban lãnh đạo Công ty Funai (Nhật Bản) cho hay thông qua một đối tác, họ sẽ đưa chiếc xe Fomm Concept One vào bán tại thị trường VN. Chiếc xe này có bốn chỗ, được trang bị hai động cơ điện, có thể chạy đến tốc độ tối đa 80 km/giờ và chạy được 160 km mới phải sạc pin. Ô tô điện có thể lội nước. Một trong những khả năng nổi trội của chiếc xe điện này là có thể lội nước. Lý do là với hệ thống pin bao bọc kín chống nước nên xe có thể điều khiển như một con tàu nhỏ, rất thích hợp ở các khu vực đô thị mưa to gây ngập lụt. Theo Funai, nếu bán tại VN, họ sẽ xây dựng một mạng lưới trạm đổi pin. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ việc đến đổi pin để chạy tiếp mà không cần phải chờ sạc đầy. Chiếc xe này hiện có giá bán gần 9.800 euro, tương đương hơn 250 triệu đồng VN.

Theo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh