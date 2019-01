Ô tô cũ đắt hơn xe mới: Khắp chợ đìu hiu, dân buôn méo mặt

Giá tăng cao, khó bán

Các cửa hàng xe cũ trên đường Phạm Hùng, Nguyễn Chánh, Trần Kim Xuyến,... (Hà Nội), ô tô cũ bày cả loạt, thậm chí để tràn ra hè phố nhằm gây sự chú ý nhưng vẫn vắng bóng khách. Các chủ cửa hàng chia sẻ, lẽ ra doanh số bán tháng cuối năm phải tăng mạnh, song đến nay chưa có gì thay đổi.

Anh Nguyễn Quyết, nhân viên bán xe của một cửa hàng trên đường Phạm Hùng, cho biết, những năm trước cứ vào dịp cuối năm, thị trường xe cũ thường sôi động hơn mọi thời điểm, nhưng năm nay thưa thớt.

Méo mặt nhất là những xe cũ hạng sang, có giá trên 1 tỷ đồng bán rất chậm vì chẳng mấy ai hỏi mua. “Cửa hàng chúng tôi đang có gần chục xe các loại như Mercedes, BMW, Lexus, Prado,... nhưng chưa bán được chiếc nào. Khách đến xem xe cũng chẳng có mấy người, nói gì đến giao dịch thành công. Tháng trước chúng tôi chỉ bán được chưa nổi chục chiếc, giảm nhiều so với những tháng cuối năm trước đây”, anh này cho hay.

Nhiều chiếc xe cũ đang đắt hơn xe mới nên bán không nổi (ảnh minh họa)

Cả con phố xe cũ Phạm Hùng đều chung một tình cảnh người bán nhiều hơn người mua. Dù là những ngày cuối tuần, lại giáp Tết mà không khí đìu hiu vắng vẻ khác thường, nên toàn ngồi chơi. Có cửa hàng đã sang chiều mà mỗi nhân viên chui vào một chiếc xe, mở hé cửa kính để ngủ cho ấm.

Giá xe cũ thời điểm này tăng so với cách đây vài tháng. Các xe có giá trên 1 tỷ đồng tăng từ 50-100 triệu đồng, xe dưới 1 tỷ tăng từ 15-30 triệu đồng tùy từng chiếc. Giá tăng là do giá mua vào tăng, một nhân viên bán hàng nói. Do xe mới năm nay khan hiếm, giá cao, nên xe cũ các cửa hàng mua vào cũng tăng. Đầu vào tăng nên bán ra cũng tăng.

“Một chiếc BMW X5 đời 2007 đeo biển Nghệ An, nhìn khá cũ với nhiều vết nứt vỡ lớn trên thân nhưng khách hàng cứ đòi phải 500 triệu đồng mới bán. Chúng tôi chỉ trả 450 triệu đồng, hy vọng bán kiếm được từ 10-15 triệu đồng thôi nhưng khách nhất quyết không bán”, anh Quyết kể.

Với xe ở phân khúc bình dân cũng tương tự, khảo sát qua một số cửa hàng thấy giá khá cao. Chẳng hạn chiếc Ford Eco Sport bản Titanium 1.5L, đời 2017 biển Hà Nội, đã đi 12.000 km, có cửa hàng rao bán với giá 610 triệu đồng. Giá này so với chiếc xe cùng loại sản xuất năm 2018, có giá niêm yết 648 triệu đồng, đang được một số đại lý chính hãng bán với giá 600 triệu đồng thì cao hơn tới 10 triệu đồng. Tất nhiên, mua xe mới sẽ phải chi thêm gần 100 triệu đồng nữa cho lệ phí trước bạ phí cấp biển số, trong khi với chiếc xe kia chỉ thêm gần 10 triệu đồng nữa là hoàn tất sang tên đổi chủ.

Ở một số cửa hàng khác, cũng chiếc Ford Eco Sport bản Titanium 1.5L nhưng đời 2016, đã đi 20.000km, giá cũng từ 575-585 triệu đồng, ngang giá chiếc xe mới sản xuất năm 2018 được các đại lý bán ra cách đây hai tháng. Nhiều mẫu xe cũ khác như Toyota Vios, Yaris, Altis, Honda City, Hyundai Acent,... giá cũng cao ngất ngưởng.

Kinh doanh xe cũ đìu hiu vì vắng khách

Méo mặt lo thua lỗ

Gặp những khách hàng đi tìm mua xe cũ, ai cũng than thở cuối năm giá tăng và không có nhiều lựa chọn. Chị Hà Uyên ở Tố Hữu, Hà Nội, kể rằng đang tìm mua chiếc Toyota Yaris nhưng hơn chưa tìm thấy chiếc nào ưng ý. Có chiếc Yaris bản G, đời 2014, đi hơn 70.000 km giá cũng 550 triệu đồng, nhìn hình thức không còn đẹp, nhiều chỗ trên vỏ xe gắn keo nhìn thấy rõ. Chủ cửa hàng nói giá bán cuối cùng là 530 triệu đồng, nhưng so với xe mới thì khá đắt. Chiếc Yaris bản G đời 2018 mới tinh, đang được các đại lý bán ra 630 triệu đồng, vì vậy chị không mua.

Một số cửa hàng cho biết, với phân khúc bình dân, những chiếc xe có giá từ 600 triệu đồng trở lại vẫn còn bán được, cho dù không bằng những năm trước. Những người có tầm tiền từ 600 triệu đồng đổ lại, nếu tìm được chiếc xe chạy lướt ưng ý, tuy giá có đắt thêm 20 triệu đồng, mua luôn, sẽ có xe đi Tết. Trong khi mua xe mới sẽ phải chi thêm khá cả trăm triệu cho đăng ký, sẽ bội chi. Vì vậy, những chiếc xe chạy lướt trong khoảng giá này vẫn bán được. Tuy nhiên, số lượng không nhiều, không phải cửa hàng nào cũng có xe như vậy để đáp ứng nhu cầu.

Thị trường ô tô cũ đang trong tình trạng giá tăng và vắng khách, đẩy giới kinh doanh vào tình thế khó. Xe cũ không bán được trước Tết, ra Giêng nếu nhu cầu xuống thấp, giá sẽ phải giảm mạnh càng thêm thê thảm.

Trong khi đó, năm Mậu Tuất sắp đi qua, kinh doanh xe cũ chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, nhưng xe không bán được khiến nhiều ông chủ như “ngồi trên lửa”.

Một chủ cửa hàng bày tỏ lo ngại sẽ đọng vốn, thua lỗ. “Số tiền tôi bỏ ra mua xe cũ, chuẩn bị cho dịp cuối năm cũng lên đến gần chục tỷ đồng, phải vay ngân hàng với lãi suất hơn 10%/năm. Không hiểu sao năm nay dân tình lại ngoảnh mặt với xe cũ như vậy, trong khi xe mới phải xếp hàng chờ, nhiều mẫu tăng giá tới cả trăm triệu vẫn đông khách.Với tình cảnh này có giảm giá chắc cũng chẳng có khách mua”.

Phần lớn các cửa hàng đã chuẩn bị một số vốn lớn, đầu tư mua xe cũ để phục vụ dịp cuối năm. Họ chấp nhận mua xe với giá cao vì tin rằng cuối năm nhu cầu cao, giá bán sẽ tăng, vẫn kiếm được lợi nhuận. Nhưng hiện thực lại không như dự đoán, thế là gánh chịu rủi ro.

Theo Trần Thủy

Vietnamnet