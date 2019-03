Những loại trái cây 'sốt' giá nhờ Trung Quốc tăng mua

1. Chuối

Nếu vào vụ này năm ngoái giá chuối chỉ vào khoảng 8.000 – 10.000 đồng một kg thì nay tăng lên 14.000 -16.000 đồng một kg.

Theo doanh nghiệp sản xuất chuối tại Long An, giá chuối hiện tốt hơn hẳn so với năm ngoái. Nguyên nhân là do sản lượng chuối của Philippines sụt giảm mạnh, vùng Quảng Tây (Trung Quốc) mất mùa nên thị trường này tăng lượng nhập từ Việt Nam, đẩy giá tăng cao.

Mặt khác, hiện lượng chuối cung ứng cho thị trường giảm nên cầu vượt cung khiến sản phẩm "sốt" giá. Cũng nhờ giá cao nên vụ chuối năm nay người dân có lãi khá.

2. Mít Thái

Là sản phẩm từng bị nông dân chặt bớt do giá giảm, nhưng vụ mít Thái năm nay, nông dân ở Tiền Giang lãi lớn nhờ giá tăng 40% so với mọi năm.

Ông Hạnh, người trồng 1 ha mít Thái ở xã (Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết, mít tại vườn nhà ông được thương lái tới hỏi mua liên tục. Nếu năm ngoái ông bán giá 45.000 đồng một kg thì năm nay thương lái trả 65.000 đồng. Năm nay, vườn nhà ông xuất được 80% hàng tuyển sang Trung Quốc. Có những trái nặng tới 25 kg ông bán được gần 1,7 triệu đồng một quả.

Là người có vườn trái cây lớn tại Tiền Giang, ông Bảy Ẩn cho biết, năm nay lượng mít Thái được thương lái săn đón mạnh. Đa phần hàng đạt chuẩn xuất qua Trung Quốc nên hiện trong nước không còn nhiều. Nếu có thì cũng chỉ toàn là loại 2, 3 và hàng dạt.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, mít Thái đang được thu mua với giá 60.000 - 65.000 đồng một kg. Toàn tỉnh có khoảng 3.700 ha mít Thái và còn đang tăng mạnh bởi bà con tranh thủ thời cơ mít có giá đua nhau cải tạo đất đai, mở rộng diện tích theo mô hình chuyên canh hoặc xen canh trong vườn trồng các cây ăn quả khác.

3. Sầu riêng

Không chỉ chuối, mít Thái, mùa này sầu riêng ở Lâm Đồng cũng là loại quả tăng giá mạnh. Theo đó, giá sầu riêng tại địa phương này tăng lên mức 65.000 - 70.000 đồng một kg, tức tăng thêm khoảng 20.000 - 25.000 đồng một kg so với năm ngoái.

Một số nhà vườn ở huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, thời tiết diễn biến thất thường nên sầu riêng năm nay ra trái không đều. Trong vườn nhiều cây trái đã cho thu hoạch, nhưng nhiều cây vẫn đang bung hoa. Mặt khác, năm nay nhiều thương lái thu mua sớm để gom hàng sang Trung Quốc nên giá tăng cao

Trao đổi với VnExpress, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, giá sầu riêng đầu vụ năm nay tăng cao hơn so với mọi năm. Giống Monthong giá bán tại vườn 70.000 - 75.000 đồng một kg, còn Ri 6 có giá 50.000 - 65.000 đồng. Nguồn cung ít, đây lại là đầu vụ nên sản lượng thấp khiến giá đội lên cao. Năm nay thương lái đi thu gom mạnh hơn so với mọi năm.

4. Thanh long

Nếu các năm trước, mùa này giá thanh long giảm, nhưng năm nay, các nhà vườn trồng thanh long được dịp bội thu vì giá loại quả này đang tăng mạnh.

Đơn cử, thanh long ruột trắng loại tuyển tại Bình Thuận, giá cũng tăng thêm 40% so với vụ năm ngoái, lên 16.000 - 18.000 đồng một kg. Còn tại Long An, giá thanh long ruột đỏ loại 1 đang được thương lái thu mua ở mức 35.000 - 40.000 đồng một kg, trong khi vào thời điểm năm ngoái giá thanh long giảm xuống còn chưa đầy 10.000 đồng.

Ông Huỳnh Hồng Ửng - Chủ nhiệm HTX thanh long Chợ Gạo nhận định, nguyên nhân khiến giá thanh long ruột đỏ tăng mạnh dịp này là do thương lái thu gom mạnh trong khi nguồn cung không nhiều. Ngoài ra, năm nay chất lượng quả thanh long đồng đều, mẫu mã đẹp nên thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc chuộng. Mặt khác, doanh nghiệp Trung Quốc mua một vài nhà kho, đứng ra tổ chức gom mạnh thanh long khiến thị trường thu mua sôi động hơn. Tuy nhiên, ông Ửng cũng khuyên bà con nông dân nên cảnh giác với thương lái Trung Quốc và tìm thêm nguồn xuất khẩu từ các nước châu Á khác để tránh tình trạng bị ép giá.

Theo Hồng Châu



VnExpress