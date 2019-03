Những loại phô mai đắt một cách khó hiểu: có loại lên tới gần 10 triệu cho nửa kg

Đối với các fan "ruột" của phô mai – một loại thực phẩm được tạo ra bằng cách kết đông và lên men sữa, thì chắc hẳn đã từng có lần trong đời nếm được mùi vị của các loại điển hình như Provolone, Mozzarella, Parmesan, American hay Cheddar. Những cái tên này có thể được tìm thấy trong hầu hết các siêu thị, cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, … với giá thành tương đối vừa túi tiền. Nhưng liệu các fan có chịu "chơi lớn" vì 5 loại phô mai "ngự" trong danh sách này? Hãy thật bình tĩnh khi nhìn vào bảng giá của các "ứng viên" này nhé.

Old Ford - 1.150.000 VNĐ/nửa kg

Old Ford là một loại phô mai cứng, được làm từ sữa dê với lớp vỏ màu nâu tự nhiên hoặc màu trắng mịn như tuyết, ra đời tại trang trại Sleight (Anh). Chất lượng của loại phô mai này phụ thuộc vào các mùa trong năm. Vào mùa hè, do chịu ảnh hưởng của nhiệt độ nên nó sẽ đạt ngưỡng "chuẩn" chỉ trong vòng 3 tháng. Nhưng khi sang thu phải mất 8 tháng để nó thể hiện hết "bản chất" của mình. Sau khi được ủ cẩn thận, Old Ford sẽ được "định dạng" khi được ép lại bằng tay.

Extra old Bitto - 3.450.000 VNĐ/nửa kg

Nhắc đến phô mai thì hiếm có ai nghĩ đến châu Á vì nó chỉ được biết đến bởi độ "phủ sóng" hầu hết ở các quốc gia châu Âu. Thế nhưng, trên thực tế, tại Trung Quốc cũng có một số loại phô mai đắt đỏ và lâu đời. Cái tên Extra old Bitto nằm trong số đó. Điều đặc biệt ở đây là, nó được sản xuất bởi một nhà nhập khẩu Hồng Kông vào năm 1997. Extra old Bitto có tuổi thọ lên đến 10 năm, đủ để tạo nên sự khác biệt so với đối thủ trước đó: Old Ford.

Wyke Farms cheddar - 4.600.000 VNĐ/nửa kg

Đến với thực khách vào năm 1861 sau 12 tháng được "ấp ủ" bởi gia đình Wyke Farms (Anh), "ứng viên" này được biết đến với khả năng làm dậy lên vị ngon của bánh sandwich, hoặc bạn có thể nhẹ nhàng gấp nó lại để ăn kèm với một chiếc soufflé (bánh nướng phồng trứng). Ngoài ra thì chỉ thưởng thức mỗi nó mà không kèm bất kì món ăn nào cũng đủ để người thưởng thức "chuếnh choáng" vì độ "quyến rũ" khó cưỡng của nó.

White stilton gold - 9.660.000 VNĐ/nửa kg

Đắt giá ngay từ cái tên với chữ "gold" (vàng), ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi được thưởng thức vàng thật ngay trong miếng phô mai này. Vì phô mai Stilton trắng cao cấp được kết hợp với lá vàng thật ăn được nên nó được xem là loại phô mai "chất" nhất của Anh và đắt gấp 67 lần so với phô mai Stilton thông thường - anh em họ của phô mai xanh nổi tiếng từ Anh quốc, chỉ khác ở phần kem beo béo và mùi vị thơm ngon hơn, thường được kết hợp với nhiều hương vị trái cây khác nhau như chanh, gừng, quả mơ và nhiều loại quả khác.

Pule (phô mai lừa) - 13.800.000 VNĐ/nửa kg

Bí mật đằng sau sự đắt giá này chính là vì nó được làm từ sữa của lừa Balkan ở Siberia. Như một nét đặc trưng của ẩm thực Serbia, Pule không chỉ cực kỳ hiếm mà còn là loại phô mai đắt nhất thế giới, vì phải cần đến 25 lít sữa lừa chỉ để làm ra … 1 kg phô mai. Trang trại lừa Zasavica, cách Belgrade khoảng 80 km, sản xuất Pule bằng cách vắt sữa một đàn khoảng 100 con lừa Balkan. Hiện tại, Pule chỉ được sản xuất dựa trên cơ sở đặt hàng tiên tiến, nhưng các trang trại xuất khẩu dự kiến sẽ sớm có mặt ở Anh, Đức và các quốc gia khác trên thế giới.

