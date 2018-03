Nhiều shop hoa “chảnh” từ chối nhận đơn dưới 1 triệu đồng ngày 8/3

Cụ thể, anh Nguyễn Xuân Trường (Yên Hoà, Cầu Giấy) phàn nàn trên trang cá nhân rằng: “Trước vẫn mua hoa ở mấy cửa hàng hoa nhập khẩu khoảng 800.000 – 1.000.000 đồng, 500.000 đồng cũng có. Chả hiểu sao, mùng 6 - 7/3 gọi điện đến vài cửa hàng hoa nhập đều nhận được cái lắc đầu. Nhiều cửa hàng hoa giờ chảnh quá hay sao ấy nhỉ, một triệu cũng là nhiều chứ có ít ỏi gì đâu?”

Sau sự phàn nàn có lý do đó của chàng trai trẻ, PV đã gọi điện đến một số cửa hàng hoa tươi nhập khẩu có tiếng ở Hà Nội để kiểm chứng thì cũng có tình trạng như vậy. Tuy nhiên, việc “chảnh” hay không thì còn tuỳ vào cái nhìn của mỗi người.

Sau khi tham khảo trên webside của một cửa hàng có rất nhiều hình ảnh các bó hoa có giá từ 500.000 – 1.000.000 đồng đã bao gồm cả thuế. PV đã gọi đến một cửa hàng hoa tươi có tiếng trên đường Lý Đạo Thành (Hà Nội) và đóng vai làm người mua hoa với yêu cầu muốn mua 1 bó hoa khoảng 1 triệu đồng. Khi nhận được yêu cầu, nhân viên lưỡng lự trả lời: “Hiện tại, cửa hàng không đáp ứng được đơn hàng này vì bên em toàn bộ đều là hoa nhập khẩu từ Nhật Bản về.”

Hoa tươi nhập khẩu 500.000 đồng/bó, nhưng dịp lễ không đáp ứng được nhu cầu của thị trường vì nhiều lý do

Bó hoa 1 triệu đồng khá đẹp nhưng nhiều cửa hàng hoa nhập khẩu không thể cung cấp được dù rất muốn

“Mức giá thấp nhất cũng phải từ 1,5 triệu đồng vì trong ngày này rất nhiều thứ đã tăng giá theo. Bó hoa 1,5 triệu đồng sẽ gồm 3 – 4 loại hoa chính và hoa đi kèm”, nhân viên cửa hàng cho biết thêm.

Tình trạng cũng tương tự ở nhiều cửa hàng hoa nhập khẩu khác, trước sự phàn nàn từ nhiều khách hàng như vậy, chủ cửa hàng hoa Liti Florist trên đường Trần Duy Hưng cho biết: “Thực ra, không phải các cửa hàng chảnh mà cửa hàng nào cũng muốn có khả năng về mặt vận hành và nguồn lực để có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, nguồn lực và mọi thứ đều có hạn.”

“Hoa không giống như sản xuất công nghiệp. Sản xuất công nghiệp có thể sản xuất trước hàng nghìn hàng vạn sản phẩm, đến ngày chỉ việc đem ra bán. Sức người có hạn nên nhiều cửa hàng chỉ nhận những đơn hàng phù hợp về mặt lợi ích kinh doanh, thị trường”, chủ cửa hàng cho biết thêm.

Không những thế, chủ cửa hàng này còn cho chia sẻ: “Những ngày này mọi thứ đều tăng giá từ nguồn nhập hoa, phụ kiện,...cho đến nhân công. Nhân công dù đắt nhưng sức người cũng chỉ có hạn.”

Những bó hoa dưới 1 triệu đồng là mức phù hợp cho nhiều người

“Các bạn nhân viên cũng rất cố gắng để có thể phục vụ được tất cả khách hàng. Nhưng hầu hết nhân viên cắm hoa ở đây đều là nữ, không thể cố gắng nhiều hơn. Thậm chí, họ còn phải thức đêm và không được ngủ một phút nào. Vào những dịp lễ như vậy, nhân viên của tôi còn phải thức trắng từ 2 – 3 đêm liền, nhất là 2 ngày mùng 6 và 7”, chủ cửa hàng nói.

“Thậm chí, đến mùng 8/3, nhiều nhân viên còn kiệt sức. Vì khối lượng công việc là rất nhiều hàng trăm đơn, mà trung bình mỗi người phải mất 10 – 15 phút mới hoàn thành được một bó hoa. Nhưng đó là với những người thạo việc, nếu người mới hoặc cộng tác viên thì còn lâu hơn”, chủ cửa hàng cho biết thêm.

Lượng đơn hàng nhiều như vậy theo chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu trên phố Hai Bà Trưng là do: “Ngày thường có thể chỉ 100 người có nhu cầu mua hoa. Nhưng dịp lễ kỉ niệm, nhất là ngày 8/3 được xem như là ngày cộng gộp ngày của mẹ, của bà nội, của bà ngoại, của mẹ vợ, của sếp, đối tác, cô giáo,…”

“Điều đó khiến cho nhu cầu của thị trường tăng lên tới mức không thể ước tính được. Có những người cả năm chẳng mua hoa bao giờ nhưng ngày này cũng đến cửa hàng mua 3 – 4 bó liền”, chủ cửa hàng cho biết thêm.

Thậm chí, nhu cầu về hoa ngày 8/3 được nhiều cửa hàng ước tính gấp tới 5 lần so với Valentine. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng hoa tươi nhập khẩu cũng thở phào vì 8/3 nhiều nước trên thế giới không kỉ niệm, nên cuộc chiến về hoa không quá áp lực.

Đợt Valentine vừa rồi, chị Phượng chủ cửa hàng hoa nhập khẩu trên phố Huế cho biết: “Ngày Valentine là ngày toàn cầu kỉ niệm nên nguồn hoa từ bất cứ đâu cũng tăng, ít nhất khoảng 30 – 40%. Và nó là một cuộc chiến hoa hồng khủng khiếp.”

Bó hoa ngày thường có giá 800.000 đồng, nhưng dịp lễ này khó mà đặt được nếu không đặt trước 1 tuần

“Tuy không bị áp lực về nguồn hàng, nhưng một số nhà cung cấp trên thế giới cũng biết được một số nước châu Á kỉ niệm và họ sẽ tăng giá, khoảng gần 20%. Thêm vào đó, rất nhiều hãng hàng không dịp này cũng đang tăng giá vận chuyển, tuy nhiên lý do không phải do ngày lễ mà mức tăng chung đã áp dụng từ sau tết”, chị Phượng nói.

Nhân công tăng, đầu vào tăng là một phần lý do khiến nhiều cửa hàng không dám nhận các đơn nhỏ như ngày thường. Còn lý do chính theo các chủ cửa hàng hoa tươi thì vẫn là do nhu cầu quá lớn từ thị trường.

Một phần lý do những bó hoa dưới 1 triệu ít được các cửa hàng nhận là do những bó hoa có giá 2 - 4 triệu như này có số lượng đặt cực lớn. Nhiều cửa hàng chỉ tập trung vào phân khúc này để bù đắp được chi phí.

Nhưng để chiều lòng khách quen và những chính sách giữ khách riêng thì nhiều cửa hàng như của chị Phượng vẫn đồng ý làm hoá đơn 1 triệu đồng. Còn những khách đặt vào giờ chót như mùng 7 thì quá khó vì không phải do chảnh mà do đã kín đơn.

Thậm chí, chị Phượng cho biết: “Mọi năm, cửa hàng đã treo biển ngoài cửa là ngừng nhận đơn từ sáng mùng 7/3 vì đã kín chứ chưa nói tới đơn to hay nhỏ.”

“Nếu may mắn, khách đến trực tiếp cửa hàng đúng lúc 1 nhân viên cắm hoa nào đó đang nghỉ thì có thể sẽ có hoa, nên vẫn ưu tiên khách đến trực tiếp hơn”, chị Phượng cho biết thêm.

