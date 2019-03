Nhiều cây xăng Hà Nội dừng bán RON 95

Tại Hà Nội, ngày 26/3, một số cây xăng thuộc hệ thống của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội khu vực Giải Phóng, Nguyễn Phong Sắc... thông báo "cửa hàng chưa có xăng RON 95". Các cột bơm xăng RON 95 tại các cửa hàng này được thay thế bằng xăng E5 RON 92.

Việc thiếu xăng RON 95, theo nhân viên cửa hàng trên đường Giải Phóng, đã diễn ra khoảng một tuần trở lại đây. "Từ ngày 22/3 chúng tôi đã không còn xăng RON 95 để bán. Ngày nào cũng hỏi tổng công ty về nguồn cung xăng RON 95 nhưng chưa biết khi nào mới có hàng về", nhân viên cây xăng chia sẻ. "Doanh thu cửa hàng giảm rõ rệt trong một tuần qua. Nhiều khách đi xe máy, nhất là ôtô muốn đổ nhưng không có xăng", chị này chia sẻ thêm.

Cửa hàng xăng dầu trên đường Giải Phóng dán thông báo "chưa có xăng RON 95". Ảnh: Hoài Thu

Tại một cây xăng khác của doanh nghiệp đầu mối này trên đường Nguyễn Phong Sắc, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Anh Minh thường xuyên đổ xăng tại đây do gần văn phòng, hôm nay cũng bất ngờ khi nhân viên thông báo "dừng bán RON 95 vì không có hàng".

"Thường ngày tôi đều qua đây đổ xăng, nhưng lần đầu gặp cảnh cửa hàng thiếu xăng không có để bán như thế này", anh Minh nói.Không riêng hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đầu mối lớn thiếu nguồn cung RON 95, cửa hàng thuộc doanh nghiệp phân phối cũng trong cảnh tương tự. Tại một cây xăng trên đường Khâm Thiên, không một thông báo nào được dán công khai nhưng khi khách hàng hỏi mua xăng RON 95 thì được nhân viên cho biết, "dừng bán vì chưa có hàng về".

Việc các trạm xăng thông báo ngừng bán RON 95 diễn ra sau khi nhiều doanh nghiệp xăng dầu phản ánh việc "thiếu xăng để bán" do nguồn cung nhỏ giọt. Trong khi đó, Bộ Công Thương vẫn khẳng định "nguồn cung đáp ứng đủ".

Bên cạnh đó, một trong những lý do không bán xăng còn do các đại lý "chê" mức chiết khấu thấp hơn nhiều so với trước đây. Nhiều đại lý không mặn mà khi mức chiết khấu trên mỗi lít xăng RON 95 nhận lại từ các doanh nghiệp phân phối là 450 đồng. Mức này, theo các đại lý là giảm một phần ba so với trước.

Từ đầu năm, giá xăng dầu bán lẻ trong nước trải qua 6 kỳ điều chỉnh, trong đó giá xăng tăng một lần, giảm một lần và 4 lần giữ nguyên bằng cách xả mạnh Quỹ bình ổn xăng dầu. Mới nhất, kỳ điều hành ngày 18/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục dùng công cụ Quỹ bình ổn để kiềm giữ giá bán lẻ trong nước. Hiện quỹ này "cõng" hơn 2.800 đồng mỗi lít xăng E5 RON 92, trên 2.600 đồng với RON 95. Các mặt hàng dầu mức xả quỹ 1.000-1.600 đồng một lít, kg tuỳ loại.

Theo Nguyễn Hoài - Anh Tú

VnExpress