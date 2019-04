Nhật Bản thu hồi hơn 18.000 chai tương ớt Chinsu nhập khẩu

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Masan xác nhận việc này và hẹn phản hồi sau.

Trước đó, ngày 2/4, chính quyền thành phố Osaka, Nhật Bản thông báo về việc Trung tâm Y tế cộng đồng thành phố đã ra lệnh thu hồi toàn bộ 18.168 chai tương ớt nhập khẩu từ Việt Nam.

Nguyên nhân do những chai tương ớt này có sử dụng chất phụ gia thực phẩm axit benzoic, axit sorbic,... chưa được kiểm định sử dụng tại Nhật.

Theo thông tin công bố, công ty đứng ra nhập khẩu các lô hàng tương ớt trên là Javis Co., Ltd có trụ sở tại Higashi-ku, Osaka, do ông Yasuhiro Naka là đại diện pháp luật.

Hình ảnh loại tương ớt Chinsu bị chính quyền thành phố Osaka buộc thu hồi vì chứa chất cấm. Ảnh: OsakaCity.

Đơn vị nhập khẩu trên đã bán lại cho Công ty TNHH Công nghiệp ISC để phân phối ra thị trường với số lượng 18.168 chai được chứa trong 757 thùng và bán từ tháng 10/2018.

Về hàng hóa vi phạm và xuất xứ, chính quyền thành phố này cho biết tên sản phẩm là tương ớt Chinsu có xuất xứ của công ty Masan Việt Nam.

Số tương ớt Chinsu này đã vi phạm khoản 2 điều 11 Luật vệ sinh thực phẩm Nhật do axit benzoic không được cho phép sử dụng trong tương ớt ở Nhật Bản.

Theo kết quả phân tích của Viện nghiên cứu Công nghệ thực phẩm Tokyo, hàm lượng axit benzoic trong các chai tương ớt Chinsu bị thu hồi ở Nhật ở mức 0,41-0,45 g/kg.

Trước đó, ngày 8/3, Cục Y tế và phúc lợi thành phố Tokyo đã tiến hành kiểm tra sản phẩm tương ớt Chinsu nhập khẩu từ Việt Nam của tập đoàn Javis vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật Vệ sinh thực phẩm và Đạo luật Nhãn thực phẩm.

Sau đó, Trung tâm Y tế cộng đồng thành phố Osaka cũng tiến hành kiểm tra lượng sản phẩm đang tiêu thụ trong thành phố của tập đoàn Javis.

Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàm lượng axit benzoic được phép tiêu thụ hàng ngày mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe là 5 mg/kg trọng lượng cơ thể một ngày. Tương đương, một người có trọng lượng 50 kg thì được phép tiêu thụ 0,25 g axit benzoic/ngày.

Trong kết quả xét nghiệm, lượng axit benzoic tối đa trong các chai Chinsu nhập khẩu vào Nhật là 0,45 g/kg, nên chính quyền thành phố Osaka khẳng định một người nặng 50 kg có thể tiếp tục sử dụng 0,56 kg tương ớt mỗi ngày mà không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo Tri thức trực tuyến