Nhà mặt phố Hoàn Kiếm 520 triệu/m2, sẵn tiền không có mà mua

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, cho biết, nhà mặt phố khu vực cận trung tâm Hà Nội như quận Hai Bà Trưng và Ba Đình đang được rao ở mức khá cao, khoảng 315-325 triệu đồng/m2, ở quận Đống Đa và Cầu Giấy lần lượt là 288 triệu đồng/m2 và 275 triệu đồng/m2.

Những quận đã thiết lập mặt bằng giá cao ngất ngưởng như Ba Đình, Hai Bà Trưng đều ghi nhận biên độ tăng giá thấp nhất, dao động từ 2-2,8%. Cụ thể, quận Ba Đình với khoảng giá nhà mặt phố từ 320-330 triệu đồng/m2, tăng 2%. Kế đến là quận Hai Bà Trưng, với khoảng giá nhà mặt phố dao động từ 310-320 triệu đồng/m2, đạt mức tăng 2,8% so với quý trước.

Hai quận có mức giá nhà mặt phố thấp hơn là Cầu Giấy và Đống Đa lại ghi nhận biên độ tăng giá cao hơn. Theo đó, giá nhà mặt phố Cầu Giấy rơi vào 270-280 triệu đồng/m2, đạt mức tăng 3% so với quý trước. Giá nhà mặt phố Đống Đa dao động từ 280-290 triệu đồng/m2, tăng 5% so với 3 tháng trước đó.

Đối với sản phẩm nhà riêng, giá rao bán trung bình ở Hà Nội là 103 triệu đồng/m2 với diện tích trung bình 63 m2, cao hơn 10% so với quý III/2018. Diện tích rao bán trung bình ở Hà Nội cũng thấp hơn với 87 m2, trong khi ở TP.HCM là 132 m2.

Theo ông Hiếu, so với thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn chung thị trường chung cư Hà Nội có giá rao bán và tốc độ tăng giá thấp hơn. Còn tại TP.HCM, nhà mặt phố ở quận 1 có giá khoảng 500 triệu đồng/m2. Mức giá nhà riêng là là 111 triệu đồng/m2 với diện tích rao bán trung bình là 88 m2, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc nhà mặt phố, TP.HCM cũng có tốc độ tăng giá nhanh hơn, lên đến 12,6% so với quý III/2018 với mức giá 272 triệu đồng/m2. Thị trường Hà Nội có tốc độ tăng chậm hơn với 7,2% nhưng giá rao bán lên đến 294 triệu đồng/m2.

So với thị trường bất động sản TP.HCM, nhìn chung thị trường chung cư Hà Nội có giá rao bán và tốc độ tăng giá thấp hơn. Tại thời điểm quý III, mức giá rao bán trung bình ở Hà Nội vào khoảng 29 triệu đồng/m2 với tốc độ tăng giá đạt 3,9% so với cùng kỳ 2018. Trong khi tại TP.HCM, mức giá rao bán trung bình ghi nhận đạt mức 37 triệu đồng/m2, có tốc độ tăng giá lên đến 11,8% so với cùng kỳ.

Ghi nhận thưc tế cũng cho thấy, mặt bằng giá chung cư ở khu vực trung tâm và ngoài trung tâm TP.HCM đều cao hơn so với Hà Nội. Giá rao bán chung cư trung bình tại các quận trung tâm Hà Nội là Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ba Đình lần lượt là 36, 45, 55 triệu đồng/m2 thì tại TP.HCM các quận trung tâm Phú Nhuận, quận 10, quận 3 có mức giá cao hơn hẳn, lần lượt là 50, 55, 77 triệu đồng/m2.

“Sở dĩ thị trường bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn hơn Hà Nội là bởi hầu hết các công ty nước ngoài đến Việt Nam đều chọn thành phố này làm văn phòng đại diện. Hơn nữa, sản phẩm bất động sản ở thành phố này cũng đa dạng về lựa chọn hơn so với Hà Nội,” ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông Hiếu cũng cho hay, trên thực tế, nhu cầu mua ở và nhu cầu đầu tư tại TP.HCM luôn cao hơn so với Hà Nội. Không ít nhà đầu tư từ Hà Nội chọn TP.HCM là nơi rót vốn. Chính vì khả năng khai thác kinh doanh bất động sản của thị trường TP.HCM cao nên những biến động về giá, tỷ suất lợi nhuận cũng vượt trội hơn so với Hà Nội.

Theo Duy Anh