Người giàu Việt Nam sẽ tăng nhanh hàng đầu thế giới

Wealth-X đã nghiên cứu hơn 540.000 người giàu trên thế giới để dự báo triển vọng tăng trưởng tài sản toàn cầu trong 5 năm tới. Các tiêu chí nghiên cứu là mức tài sản hiện tại, ước tính về tăng trưởng dân số và cơ hội đầu tư trong tương lai.

Việt Nam thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng người giàu cao nhất thế giới.

Trước đó, một báo cáo của Wealth-X công bố hồi tháng 9/2018 cũng xếp Việt Nam vào nhóm 3 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012 – 2017, với 12,7% mỗi năm. Đây là nhóm người được định nghĩa có tài sản từ 30 triệu USD trở lên.

Trong báo cáo lần này, Wealth-X đánh giá năm 2018, số người giàu thế giới chỉ tăng 1,9% so với năm trước đó, lên 22,4 triệu người. Tốc độ này khá khiêm tốn so với tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu. Wealth-X cho rằng việc này là do người giàu tham gia vào chứng khoán khá nhiều và chịu ảnh hưởng từ sự sụt giảm năm qua. Tổng tài sản của họ năm ngoái tăng 1,8% lên 61.300 tỷ USD.

Gần như mọi khu vực trên thế giới đều có số người giàu nhiều lên, dù tốc độ tăng không cao. Trong khi đó, châu Phi, Thái Bình Dương cùng khu vực Mỹ Latin và Caribbean lại chứng kiến lượng người giàu giảm. Bắc Mỹ vẫn đóng góp nhiều đại diện nhất, với gần 9,2 triệu người, kiểm soát gần 40% tài sản người giàu thế giới.

Top 10 quốc gia có nhiều người giàu nhất chiếm tới 75,2% số lượng và 73,8% tài sản toàn cầu. Dẫn đầu là Mỹ với hơn 8,6 triệu người. Theo sau là Trung Quốc (1,8 triệu), Nhật Bản (1,6 triệu) và Đức (hơn một triệu người).

Xét về thành phố, New York (Mỹ) là nơi có nhiều người giàu nhất, với gần 980.000 người. Con số này cao gấp rưỡi thành phố đứng ngay sau là Tokyo (Nhật Bản) với gần 600.000 người.

So với nhóm siêu giàu, nam giới trong danh sách người giàu áp đảo nữ. Tỷ lệ người giàu tự thân cũng cao hơn.

Báo cáo của Wealth-X cũng nghiên cứu cách tiêu tiền của giới giàu có. Ngoài kinh doanh, làm từ thiện, họ còn thích đổ tiền vào tài chính, thể thao, các hoạt động ngoài trời và giáo dục.

Theo Hà Thu

VnExpress